Патрушев: РФ и КНР ведут доверительный диалог по вопросам безопасности

В Пекине прошли расширенные российско-китайские консультации по безопасности. Российскую делегацию, в которую вошли заместители руководителей МВД, Минюста, Росгвардии, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга и других ведомств, возглавил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Китайскую делегацию на консультациях возглавил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая ПК Го Шэнкунь.

Сначала в узком составе Патрушев и Го Шэнкунь обсудили ситуацию в Афганистане и противодействие цветным революциям.

Как заявил секретарь российского Совбеза, Москва и Пекин ведут доверительный диалог по всему спектру вопросов безопасности, а российско-китайские консультации в этой области стали одним из неотъемлемых элементов стратегического партнерства двух стран. По словам Патрушева, существенный вклад в укрепление стратегического партнерства вносит регулярное взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб. Кроме того, как отметил секретарь СБ РФ, профильные силовые ведомства находятся в постоянном контакте для обеспечения защиты наших государств, в том числе от внешних угроз и вмешательства в их внутренние дела. Также это касается координации усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

На расширенной части консультаций, которые прошли в понедельник Пекине, в частности обсуждалось взаимодействие по линии МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Минюста и Росфинмониторинга. Кроме того, была обозначена новая повестка, которая касалась перспектив налаживания взаимодействия по линии Росгвардии. Отдельно российские и китайские коллеги обсудили двустороннее сотрудничество в области обеспечения информационной безопасности.

"Курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития России и Китая", - отметил Патрушев. Это, по его словам, нашло отражение в подписанном по итогам июньского саммита в Москве главами двух государств совместном заявлении о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Как подчеркнул секретарь российского Совбеза, обращаясь к китайским коллегам, "в этом документе определены основные векторы по которым нам с вами предстоит двигаться вместе в ближайшие годы и даже десятилетия".

Также Николай Патрушев пригласил китайских партнеров принять участие в предстоящей в конце мая 2020 года ежегодной международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В следующем году этот представительный форум, в котором ежегодно участвуют представители Совбезов и спецслужб, более чем из 100 стран пройдет в Калининградской области.

Сегодня же в Пекине состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпиня с Николаем Патрушевым. Сразу после ее завершения китайский лидер отправится на исторический телемост, во время которого президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин в прямом эфире запустят в эксплуатацию уникальный газопровод "Сила Сибири".

Иван Егоров (Пекин)