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Российская газета

Патрушев рассказал о ходе подготовки концепции развития Вооруженных сил

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Источник изображения: Григорий Сысоев/РИА Новости

Проект концепции строительства и развития Вооруженных сил будет представлен президенту в конце марта следующего года, затем силовые ведомства сформируют планы развития на ближайшее пятилетие. Об этом рассказал журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по окончании заседания Совета, посвященного перспективам развития Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года.

"Вопрос был спланирован заранее с учетом того, что обстановка в мире, прежде всего - военно-политическая - меняется исключительно динамично и во многом в неблагоприятном направлении. Поэтому мы говорили о совершенствовании военной организации", - рассказал Патрушев.

По его словам, на заседании обсуждался проект концепции строительства и развития Вооруженных сил, документ в целом был поддержан. "Вместе с тем были высказаны дополнения и предложения по его корректировке. Он будет министерством обороны совместно с другими ведомствами доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше на утверждение президенту до 30 марта следующего года", - рассказал секретарь Совбеза РФ.

Росгвардии, МЧС, ФСО, ФСБ, СВР также даны поручения разработать концепции строительства и развития вооруженных формирований и органов. Это они должны сделать до 1 июля следующего года. Далее на основании принятых концепций будут разработаны планы по их реализации на 2021-2025 годы. Это будет сделано к 1 октября, проинформировал Николай Патрушев.

"С учетом проведенной работы Совет безопасности будет анализировать и даст предложения президенту по необходимости - если таковая будут - внесения корректив в военную доктрину РФ", - добавил он.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза России, на котором поставил задачи дальнейшего развития вооружений и совершенствования управления военной организации, а также указал основные направления этой работы.


Галина Мисливская

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