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Известия.ru

Патрушев заявил об изменении военно-политической обстановки к худшему

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что военно-политическая обстановка в мире меняется в худшую сторону. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 22 ноября.

"Обстановка в мире, прежде всего военно-политическая, меняется исключительно динамично и во многом в неблагоприятном направлении", — цитирует Патрушева "РИА Новости".

Он отметил, что эта тема поднималась в ходе прошедшего в тот же день совещания Совбеза. Также участники обсудили проект концепции строительства и развития Вооруженных сил России.

"Важно то, что этот проект был поддержан, вместе с тем были высказаны дополнения и предложения по его корректировке", — сказал он.

Патрушев уточнил, что документ будет доработан Минобороны совместно с другими ведомствами, после чего его представят в аппарат Совбеза, а затем — на утверждение президенту. По его словам, это произойдет до 30 марта 2020 года.

"Ведомствам, а именно Росгвардии, МЧС, ФСО, ФСБ, СВР, ГУСП, даны поручения разработать концепции строительства и развития вооруженных формирований и органов. Это они должны сделать до 1 июля следующего года", — добавил он, передает "Интерфакс".

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что страна начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия Соединенных Штатов. Также он отметил, что неопределенность вокруг перспектив продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений подталкивает разворачивающуюся в мире гонку вооружений.

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Страны
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Минoбороны РФ
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Росгвардия
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Патрушев Николай
Путин Владимир
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2020-й год
РСМД
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