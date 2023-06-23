Оперативное совещание Президента России с постоянными членами Совета Безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 июня 2023 года в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации. В совещании приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

(с) Пресс-служба Президента Российской Федерации

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы сегодня будем обсуждать вопросы, связанные с мерами повышения эффективности работы с нашими основными партнёрами - и по ОДКБ, и по Евразэс. Много произошло событий за последнее время. Так или иначе почти все мы принимали участие во встречах с нашими коллегами, союзниками, наметили определённые вещи, связанные с развитием наших отношений.

Сегодня об этом обо всём поговорим.

Но прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки - с самых важных на сегодняшний день, с ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Сергей Кужугетович [Шойгу], как ситуация в зоне боевых действий?

С.Шойгу: Спасибо, Владимир Владимирович.

У нас на сегодняшний день ситуация складывается следующим образом. После проведения в течение практически 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность. В настоящий момент занимается перегруппировкой и перекомплектованием войск. Собирает из разрозненных частей батальонов те силы, которые могли бы в дальнейшем вести наступление. Это на одном направлении.

На других направлениях, естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника ещё есть, сохраняются, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу.

Помимо этого на отдельных направлениях наблюдаем попытки эвакуировать уничтоженную технику и подбитую технику. Не везде это удаётся, но тем не менее такие попытки предпринимаются.

Конечно, идёт подготовка к дальнейшим наступательным действиям. С нашей стороны в том числе.

В.Путин: Хорошо, я понял. Спасибо.

Николай Платонович, я просил Вас поддерживать отношения с коллегами из различных ведомств, с тем чтобы у нас складывалась объективная картина по поводу того, что происходит, того, как это смотрится со стороны различных ведомств, принимающих участие в специальной военной операции. Ясно, что основная ответственность лежит на Министерстве обороны, но тем не менее информация скапливается и в других ведомствах. Вы эту работу, я знаю, проводите.

Каковы обобщённые данные на данный момент?

Н.Патрушев: Спасибо, Владимир Владимирович.

Действительно, в соответствии с Вашим поручением мы ведём подсчёт той техники, которую противник утратил, и получаем информацию от Министерства обороны, от Пограничной службы ФСБ, от Департамента военной контрразведки ФСБ, от Росгвардии. Дальше её сравниваем, приводим к общему знаменателю. В частности, конечно, с 4 июня мы более внимательно смотрим на эту информацию, так как ВСУ объявили, что они начали наступать.

На сегодняшний день мы владеем следующими данными. С 4 по 21 июня уничтожили: танков - 246 единиц, в том числе западных - 13, боевые бронированные машины и бронеавтомобили - 595 единиц, в том числе БМП - 152 единицы, из них западных - 59, боевые бронированные машины - 443 единицы, орудия полевой артиллерии и миномёты - 279 единиц, из них западных - 48. Ракетные системы залпового огня - 42 единицы, зенитные ракетные комплексы - две единицы, тактические истребители - десять единиц, вертолёты - четыре единицы, беспилотные летательные аппараты - 264 единицы, автомобильная техника - 424 единицы.

Работу в соответствии с Вашим поручением продолжаем.

Спасибо.

В.Путин: А по личному составу?

Н.Патрушев: По личному составу, я думаю, что здесь поступает более разрозненная информация, но могу сказать, что это более 13 тысяч.

В.Путин: Это обобщённые данные, да?

Н.Патрушев: Обобщённые данные, да. Уже вся информация, которая поступила от ведомств: более 13 тысяч.

В.Путин: Понятно.

Сергей Кужугетович, мы знаем о том, что противнику собираются поставлять дополнительную западную технику. Как Министерство обороны оценивает угрозы в этой связи?

С.Шойгу: То, что касается поставляемой и планируемой поставки боевой техники. Всего, если говорить о танках, то планируется в 2023 году поставить 250 танков, в том числе порядка 120 "Леопардов", 31 танк "Абрамс" и остатки, которые они собирают по всему миру, это 95 танков Т-72. Вот такие планы по поставкам.

Боевые бронированные машины. Планируются к поставке в этом году 983 единицы, из них большая часть - это третий и четвёртый кварталы - 822 машины, из них 740 машин западного производства.

То есть здесь мы тоже видим, что фактически всё то, что было наработано Советским Союзом в своё время и в странах бывшего соцлагеря, этот ресурс практически исчерпан, равно как и исчерпывается ресурс, который был у Украины.

Артиллерийские системы калибра 155 миллиметров. Их предполагается поставить в 2023 году 273 единицы. Это более чем в два раза меньше, чем было поставлено до этого.

С учётом тех потерь, которые сейчас озвучил Николай Платонович, и то, что было до этого, мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет. А если добавить к этому, что основная часть бронетехники, боевых бронированных машин - это прошлое, а где-то и позапрошлое поколение, имеющие с одной стороны слабые степени защиты и не ту эффективность, которую показывает современная техника, - мы не видим здесь каких-либо угроз. Тем более что у нас, Владимир Владимирович, идёт активное формирование резервов как по технике, так и по личному составу.

По Вашему поручению могу доложить, что у нас на сегодняшний день, на сегодняшнее утро, если говорить о формировании резервов по контракту, набрано 114 тысяч человек - это по прямому контракту, плюс к этому 52 тысячи - это добровольцы. По добровольцам, я знаю, что Вы обращали наше внимание на то, чтобы люди готовились.

Владимир Владимирович, во-первых, хочу отметить их высочайшую мотивацию: они, как добровольцы, естественно, рвутся в бой, но мы не можем этого делать. Во-первых, такой крайней необходимости в этом нет, а второе, конечно, они должны пройти серьёзную подготовку, чем, собственно, они занимаются на сегодняшний день на восьми полигонах.

С ними занимаются 645 инструкторов. Все они, естественно, с боевым опытом. Плюс к этому к ним добавились сейчас выпускники наших высших учебных заведений, наших академий, которые также занимаются с добровольцами. Сегодня их уже по большей части можно называть не добровольцами, а это вполне подготовленные боевые части.

Помимо этого, Владимир Владимирович, формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому - пять полков в 1-ю и 20-ю танковые армии. Там идёт всё планово: фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Пять полков также сформированы уже более чем на 60 процентов. В данном случае я говорю и о личном составе, и о технике.

Для представления, Владимир Владимирович, - я перечислил ту технику, которую поставляют противнику, в том числе западные страны, - у нас только на формирование этих двух армий и армейского корпуса на сегодняшний день поставлено 3786 единиц техники. Это только на формирование армии, армейского корпуса и пяти подгрупп в 1-ю и 20-ю армии.

В среднем, Владимир Владимирович, чтобы было полное впечатление: в сутки у нас поступают на контракт 1336 человек - в среднем каждые сутки. Фактически мы получаем каждые сути полк. Плюс к этому, Владимир Владимирович, по технике: 112 единиц в среднем каждые сутки мы получаем. Это касается и модернизированной техники, и новой техники, поэтому здесь мы набрали серьёзные темпы и каких-то рисков по срыву формирования резерва мы не видим.

В.Путин: Хорошо.

Сергей Кужугетович, а из той техники, которая начиная с 4 июня была уничтожена и о которой сейчас Николай Платонович сказал как об обобщённых данных, в процентном отношении сколько западной техники? Примерно.

С.Шойгу: Уничтоженной?

В.Путин: Да, из уничтоженной.

С.Шойгу: Владимир Владимирович, из 246 танков 13 - это западная техника. При этом, Владимир Владимирович, надо отметить, что, если говорить о технике, которая была поставлена, по танкам в частности: был поставлен 81 танк западного производства. Из 81 западного танка 13 уничтожили.

Из боевых бронированных машин уничтожено западных образцов 59. На сегодняшний день - предварительно - было поставлено всего боевых бронированных машин западного производства "Брэдли" - 109. Из 109 машин "Брэдли" уничтожено 18. А в целом западных образцов - 59 боевых бронированных машин западного производства [уничтожено].

То, что касается полевой артиллерии и орудий, то здесь, естественно, я просто сразу считаю, из 48 уничтоженных примерно 30 процентов - это западные.

В.Путин: Понятно.

Я понимаю, что это предварительные данные, потому что всё до конца на поле боя невозможно разглядеть, но в целом понятно.

И Вы подтверждаете эти данные по потерям личного состава противника?

С.Шойгу: Да, Владимир Владимирович, подтверждаем. Тем более что в основном эти данные - это данные, взятые по перехватам: доклады командиров украинских частей, которые докладывали о потерях санитарных и безвозвратных.

В.Путин: Понятно.

Из этого можно сделать вывод, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а мобилизационный резерв безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца.

Вместе с тем нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий.

Спасибо.

Давайте перейдём к основному вопросу.

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