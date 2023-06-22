Пентагон планирует поставить Украине зенитные ракеты AMRAAM в рамках нового контракта на их производство

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США пополняют запас зенитных ракет, боевые действия на Украине показали огромную важность наличия мощной системы противовоздушной обороны для отражения ракетных атак. Как сообщила пресс-служба Пентагона, военное ведомство намерено закупить зенитные управляемые ракеты AMRAAM.

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на производство ракет AMRAAM. Подробности контракта не раскрываются, известно, что предназначены они не только для вооруженных сил США, но и для Украины, которая испытывает большие проблемы с противовоздушной обороной. Соглашение оценивается в более чем один миллиард долларов, примерно 39% суммы заплатят иностранные заказчики, также претендующие на часть ракет.

Контракт долгосрочный, не рассчитан на быструю проставку, так что в ближайшее время ракеты на Украину не отправятся. Предварительно, окончание контракта запланировано к 31 января 2027 года.

Зенитные ракеты AMRAAM используются во многих зенитных системах НАТО, в том числе и ЗРК NASAMS, которые уже имеются на вооружении Воздушных сил ВСУ. Комплекс малой или средней дальности NASAMS позволяет поражать цели в радиусе около 25 км ракетами AMRAAM и в радиусе более 40 км ракетами AMRAAM-ER. Высота поражения - до 16 км, цель сбивается с вероятностью в 85%. Такие данные приводят различные эксперты.

В прошлом году Великобритания уже поставляла Украине ракеты AMRAAM, количество не известно. Поставляли данные ракеты и США, но вместе с зенитными комплексами NASAMS. Произошло это в прошлом году, когда поставки оружия на Украину шли непрерывным потоком. В настоящее время Запад кран немного прикрыл, поскольку арсеналы уже показали дно. Даже США с их огромными запасами вооружений уже не так активны.