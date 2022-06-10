Вашингтон домогается дружбы Дели

Индия, закупая все больше американского оружия, не собирается отказываться от военного и экономического сотрудничества с Россией. Владимир Путин и Нарендра Моди на встрече в Сочи. Фото Reuters.

Москва ревнует, но не сильно

Вашингтон в последнее время оказывает сильнейшее давление на Дели, добиваясь отказа от любого сотрудничества с Москвой, особенно – военно-технического. И вроде бы это дает определенные результаты. Например, Индия отказывается от новых закупок вертолетов Ми-17 и Ка-31.

На самом деле ничего принципиально нового в данном сюжете нет. Налицо вполне обычная конкуренция – геополитическая и экономическая.

АМЕРИКАНСКОЕ ОРУЖИЕ В ИНДИИ

Первые поставки американского оружия в Индию имели место почти сразу после обретения этой страной независимости. В 1950-е и первой половине 1960-х Индия приобрела в США 200 танков М4 «Шерман», около 150 легких самолетов и вертолетов. После этого военно-техническое сотрудничество двух стран прервалось до конца холодной войны. Правда, в 1970-е годы Индия получила полсотни противолодочных торпед Мк 44, но фактическим их поставщиком была Великобритания.

В начале 1990-х из США в Индию было поставлено более 300 УАБ «Пэйвэй». Затем, в начале 2000-х, начались закупки корабельных газотурбинных двигателей LM-2500 для авианосца «Викрант» и фрегатов типов «Нилгири» и «Шивалик» (впрочем, фактически эти турбины поставлялись из Италии), а также РЛС артиллерийской разведки ТРQ-17. Кроме того, Индия купила шесть вертолетов UH-3Н. Крупнейшим приобретением этого периода стал десантный вертолетоносный корабль-док типа «Остин» (в Индии получил название «Джалашва»). Однако для огромных ВС Индии подобные объемы импорта можно было считать крайне незначительным.

По-настоящему крупномасштабные закупки американского оружия Индия начала в 2010-е годы. В США были приобретены 24 транспортных самолета (11 тяжелых С-17А «Глоубмастер» и 13 средних С-130J-30 «Геркулес»), 12 противолодочных самолетов Р-8А «Посейдон» и не менее 32 торпед Мк 54 для них. 15 тяжелых транспортных вертолетов СН-47F «Чинук» и 22 боевых АН-64Е (будет закуплено еще шесть, частично производятся в самой Индии). Начинаются поставки противолодочных вертолетов МН-60R «Си Хок» (всего их будет поставлено 24).

В качестве вооружения «Апачей» закуплено до 250 ЗУР FIM-92 «Стингер» (как ракеты «воздух–воздух») и до 1350 ПТУР AGM-114 «Хеллфайр». Для самолетов ВВС Индии приобретено свыше 500 УАБ СВU-105. Закуплено более 50 ПКР «Гарпун» (для оснащения «Посейдонов», а также штурмовиков англо-французского производства «Ягуар» и ПЛ немецкого пр. 209/1500).

Американскими турбореактивными двигателями F404 и F414 оснащаются индийские истребители-бомбардировщики «Теджас», двигателями ТРЕ-731 – учебные самолеты НТТ-40. Американские ракеты «воздух–воздух» AIM-120D AMRAAM будут поставлять в Индию в качестве ЗУР для ЗРК норвежского производства NASAMS.

В Индии ведется лицензионное производство американских 155-мм гаубиц М777 (произведено примерно 30, всего будет 145), к ним будут поставлены управляемые снаряды «Эскалибур».

Осенью 2020 года Индия и США подписали соглашение BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation), которое предусматривает обмен передовыми военными технологиями и геопространственной информацией между двумя странами.

Соглашение позволит Индии получать доступ в режиме реального времени к точным данным и топографическим изображениям с американских ИСЗ. В соответствии с этим соглашением страны смогут обмениваться топографической информацией, морскими, аэронавигационными и другими картами.

Это поможет Индии наносить удары по военным целям в регионе с высокой точностью. Индия также сможет следить за передвижениями китайских военных кораблей в Индийском океане и использовать глобальные карты США для эффективной борьбы с крылатыми и баллистическими ракетами.

Это было пятое значительное оборонное соглашение, которое США заключили с Индией. Вашингтон и Дели ранее уже подписали соглашение о защите информации военного характера (2002 год), меморандум по логистическому обмену (2016), соглашение о совместимости средств связи и безопасности (2018) и приложение по промышленной безопасности (2019).

РОССИЙСКОЕ ОРУЖИЕ В ИНДИИ

Для перечисления вооружения и техники, купленной Индией у СССР и России за все время сотрудничества, понадобилась бы статья как минимум на газетный разворот. Поэтому остановимся на программах, реализуемых сейчас.

Одним из важнейших совместных проектов является производство крылатой ракеты PJ-10 «Брамос», созданной на базе российской ракеты «Яхонт».

Общий выпуск «Брамосов» в Индии превысит тысячу единиц. Эти ракеты создаются как универсальные по носителям (наземные пусковые установки на автомобильном шасси, истребители-бомбардировщики Су-30, подлодки и надводные корабли) и по поражаемым целям (наземные и надводные). Они рассматриваются как основная ракетная система ВС Индии в целом.

Другим важнейшим проектом является лицензионное производство в Индии одного из носителей «Брамоса» – истребителя-бомбардировщика Су-30МКИ.

Общий объем этого производства должен достичь 272 самолетов, в настоящий момент реализация программы близка к завершению. Кроме того, будет произведено не менее 12 дополнительных к этому количеству Су-30МКИ для компенсации, во-первых, потерь в катастрофах, во-вторых, общей нехватки современных боевых самолетов в ВВС Индии. К самолетам Су-30МКИ Индия приобретает значительное количество (более 700) запасных двигателей АЛ-31ФП.

Россия модернизирует все ранее поставленные индийские истребители МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG (аналогичен российскому варианту МиГ-29СМТ). В настоящее время прошли эту модернизацию более 50 машин.

К тому же, видимо, будет приобретен 21 МиГ-29 из наличия ВС РФ, также с модернизацией до уровня МиГ-29UPG. Это как минимум компенсирует потери в катастрофах, а также, как и в случае с Су-30, пополнит боевой состав ВВС Индии. Кроме того, будет закуплено не менее 1 тыс. ракет класса «воздух–воздух» Р-27, Р-77, Р-73 (сейчас поставлено примерно по 100 ракет каждого из этих типов).

В Индии может быть развернуто лицензионное производство многоцелевых вертолетов Ка-226, предполагается выпустить 200 машин этого типа. Но окончательно данный контракт пока не подписан.

Чрезвычайно большое значение для сухопутных войск Индии имеет приобретение российских танков Т-90 (совокупность прямых закупок и лицензионного производства). По первому контракту 248 Т-90 были поставлены непосредственно из России, еще 409 собраны в Индии. В настоящее время реализуется контракт по сборке еще 536 танков, затем будут произведены в Индии еще 464 машины. Общее число Т-90 в индийской армии должно составить 1657.

Для этих танков и для ранее выпущенных Т-72 в Индии производятся по лицензии противотанковые управляемые ракеты 9М119 «Свирь», запускаемые через танковую пушку. Продолжается также производство в Индии ПТРК «Конкурс». Кроме того, куплено 250 переносных ПТРК «Корнет» (и не менее 3 тыс. ПТУР к ним).

Продолжается лицензионное производство в Индии БМП-2. К нынешнему времени их выпущено около 2,7 тыс., включая вспомогательные машины (самоходные ПТРК, самоходные минометы, КШМ, медицинские и инженерные машины). А будет произведено еще не менее 150 этих БМП.

Приобретены Индией 250 дизельных двигателей ЯМЗ-238 для производимых в Индии бронеавтомобилей МРV (на основе южноафриканских «Касспир»).

В ближайшее время Россия поставит в Индию пять полков (видимо, по два дивизиона в каждом) ЗРС С-400, что качественно улучшит состояние крайне архаичной на данный момент наземной ПВО Индии. К настоящему времени поставлены первые два дивизиона (то есть, видимо, один полк).

Подписан контракт на поставку в Индию дополнительно четырех фрегатов типа «Тальвар» (ранее в России для Индии были построены шесть таких фрегатов). Два из них ранее предназначались для ВМФ РФ, но они не могут быть достроены из-за отказа Украины поставить для них газотурбинные двигатели. Индия собиралась закупить эти двигатели на Украине отдельно, однако судьба этой сделки теперь неясна.

Еще два фрегата данного типа будут построены непосредственно в Индии. Для этих, а также для ранее построенных и для строящихся сейчас в Индии кораблей других типов Россия продолжит поставки артиллерийского и другого корабельного вооружения и оборудования. Разумеется, в состав вооружения «Тальваров» войдут корабельные ракеты морского базирования «Брамос».

Практически наверняка Индия возьмет в аренду вторую атомную подлодку пр. 971 из состава ВМФ РФ вместо возвращенной в прошлом году «Нерпы».

КОНКУРЕНЦИЯ В СЕГОДНЯШНИХ УСЛОВИЯХ

Военно-техническое сотрудничество России и Индии будет продолжаться хотя бы потому, что целый ряд реализуемых в его рамках проектов (Т-90, Су-30МКИ, «Брамос») для Индии безальтернативны и составляют «несущие опоры» технического оснащения ее ВС. В Дели это понимают.

Как открыто признали индийские официальные лица, приобретение Индией ЗРС С-400 носило не только собственно военный, но также и политический характер. Оно было призвано «сбалансировать» массовые закупки Индией американской техники.

Таким образом, конкуренция между Москвой и Вашингтоном на индийском рынке идет уже давно. Причем кроме чистой коммерции в ней присутствует и очень сильная политическая составляющая. Сейчас она по понятным причинам чрезвычайно обострилась.

Целый ряд обстоятельств работает в данном случае против России. Во-первых, это очень сильное политическое, экономическое и пропагандистское давление со стороны Вашингтона. Во-вторых, это стремление Дели значительно повысить долю техники собственного производства на вооружении отечественных ВС. В-третьих, это не слишком быстрое развитие российской специальной военной операции на Украине, что порождает у потенциальных союзников Москвы сомнения и колебания.

С другой стороны, стремление Дели производить оружие на собственных предприятиях точно так же работает и против Вашингтона. Кроме того, ход спецоперации на Украине нисколько не укрепил репутацию НАТО.

Альянс настолько открыто и цинично демонстрирует желание воевать против России до последнего украинца, что потенциальные союзники США не могут не проводить параллели с собой. В частности, Индия вполне может представить себе ситуацию, когда Соединенные Штаты будут воевать против Китая до последнего индийца.

Наконец, слишком жесткое давление Вашингтона начинает давать обратный эффект. По крайней мере, применительно к таким мощным и амбициозным странам, как Индия.

Доля России на индийском рынке вооружений почти неизбежно будет снижаться из-за конкуренции с другими странами (это не только США, но также Израиль, Франция, Республика Корея и др.) и с ВПК самой Индии. Кроме того, в ближайшее время российский ВПК в значительной степени будет занят восполнением потерь собственных ВС. Тем не менее, как было сказано выше, Дели слишком тесно связан с Москвой в военно-технической сфере, и в обозримом будущем изменение данной ситуации не представляется возможным.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ И ЛИЦЕМЕРИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Что касается давления Вашингтона на Дели, нельзя не отметить один момент. Еще совсем недавно, когда Москва требовала официального отказа от принятия Украины и Грузии в НАТО, Вашингтон и Брюссель объясняли, что в наше время никто не вправе диктовать какой-либо стране, с кем ей дружить и в какие союзы вступать.

Оказывается, это распространяется отнюдь не на всех. Но проводить разнообразные «красные линии» Запад позволяет исключительно самому себе. Лицемерие Запада становится просто запредельным, но, судя по всему, там совершенно искренне этого не понимают. И всерьез считают, что Западу заведомо можно то, чего другим нельзя ни в коем случае. И что весь остальной мир обязан считать такое положение вещей само собой разумеющимся.

В частности, поскольку Индия прогибается не так сильно, как хотелось бы США, в Вашингтоне внезапно заметили, что в этой стране имеют место «серьезные нарушения прав человека»! Как сказал незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, «никогда такого не было, и вот опять».

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.