Times: Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских ЗРК NASAMS

По данным газеты, власти США до конца года направят на Украину два ЗРК NASAMS

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом в среду сообщила газета The Times.

Она отмечает, что власти США до конца текущего года направят на Украину два ЗРК NASAMS. При этом еще шесть таких комплексов Вашингтон обещает поставить позднее. Издание также указало, что британское правительство передаст Украине дополнительно 18 гаубиц. Ранее Лондон уже отправлял украинским властям 20 гаубиц М109.

Согласно министру обороны Соединенного Королевства Бену Уоллесу, поставка Киеву ракет для NASAMS обусловлена массированными ударами ВС РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в последние дни. The Times подчеркнула, что новый пакет помощи Украине обсуждался на встрече Уоллеса с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в среду.

Ранее глава британского Минобороны проинформировал, что Лондон передал Киеву в общей сложности 6,9 тыс. ПТРК и ракет к ним, в том числе 5 тыс. комплексов NLAW, 120 бронемашин, 6 из обещанных 10 самоходных зенитных установок Stormer, оснащенных ракетами Starstreak, 20 гаубиц М109 и 36 буксируемых орудий L119, высокоточные ракеты Brimstone, РСЗО M270, десятки тысяч артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ. Кроме того, Лондон обещал каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских солдат на рассчитанных на три недели курсах подготовки.