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Сразу целый ряд европейских стран откликнулся на призыв президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки вооружения и боеприпасов, в первую очередь для выполнения задач противовоздушной обороны.

Великобритания приняла решение о передаче Украине ракет средней дальности AMRAAM для систем противоракетной обороны NASAMS. Такое заявление на встрече в Брюсселе сделал министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес, сообщает Euronews.

Ракеты AMRAAM, как утверждают на Западе, могут сбивать крылатые ракеты, поэтому украинская армия с их помощью постарается защищаться от последующих ракетных ударов России по инфраструктуре и военным объектам страны.

Уоллес лицемерно заметил, что поставки таких ракет вынужденные, поскольку Россия наносит неизбирательные удары по мирным объектам Украины. Соответственно, Киеву необходимо передать вооружение для противовоздушной и противоракетной обороны. О причинах нанесения ударов по критически значимой инфраструктуре Украины британский военный министр, разумеется, рассуждать не стал.

Если следовать информации агентства Reuters, поставки Великобританией ракет AMRAAM начнутся уже в ближайшие недели. Известно, что такие ракеты используются комплексами ПРО NASAMS, которые тоже должна получить Украина от западных покровителей. Система ПРО использует ракеты AMRAAM наземного базирования. Дальность стрельбы NASAMS составляет до 25 км, а высота полета снаряда — до 16 км. Цель поражается с вероятностью в 85%, утверждают эксперты.

Также известно, что в странах НАТО ракеты AMRAAM называют наиболее распространенными в системах противоракетной обороны. Сейчас страны Североатлантического альянса в совокупности обладают более чем 10 000 таких ракет. Также НАТО может изготавливать более 800 ракет на предприятиях военно-промышленного комплекса стран-участниц альянса.

Помимо Великобритании, оперативно передать ракеты и оружие Киеву пообещал еще ряд западных стран. Так, Франция собирается поставить на Украину три ракетные установки LRU M270. Из Германии должны прибыть РСЗО MARS II и САУ PzH 2000. Нидерланды поставят ракеты для противовоздушной обороны. Подобные действия западных стран наглядно демонстрируют, что в действительности Европа, следуя в фарватере американской политики, не собирается способствовать мирному процессу.

Главная задача европейских государств – поддерживать огонь конфликта на Украине, поставляя в эту страну вооружение. При этом прямо вступать в конфликт на стороне Киева НАТО не хочет, опасаясь вполне понятной реакции со стороны России. Остается рассчитывать на то, что Россия найдет возможность уничтожать поставляемое вооружение.