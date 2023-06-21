Шойгу заявил о планах Киева ударить Storm Shadow по Крыму и другим регионам РФ

Шойгу: Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow

Украина планирует нанести удар по Крыму и другим регионам России, применив ракеты HIMARS и Storm Shadow. Об этом во вторник, 20 июня, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow», — сказал он на заседании коллегии ведомства.

Шойгу указал, что применение этих ракет вне зоны проведения СВО будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, а также повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.

Ранее, 26 мая, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер указал, что Украина не должна пытаться вернуть Крым и Севастополь, так как это может привести к негативным последствиям для всего мира. Он указал на то, что полуостров никогда в истории не был украинским.

22 мая депутат Госдумы Борис Гладких сказал, что Украине и ее союзникам грозит наказание за планы ударить по Крыму. По его словам, ко всем, кто совершил или планировал совершить преступления против мирных граждан России, будет применена ответственность.

Между тем советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 21 мая сообщил, что Вашингтон не устанавливает ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову. При этом он отметил, что Штаты не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

18 апреля глава МИД России Сергей Лавров назвал демагогичными заявления киевского режима о возврате Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.