Перебойные поставки: Шойгу объяснил цели накачивания Украины западным оружием

За полтора года ВФУ получили вооружений на $160 млрд, оценил министр обороны

Страны коллективного Запада, вкладывая в Украину значительные ресурсы, создают серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 августа. По его словам, Украина получила сотни танков, более 4 тыс. бронеавтомобилей, 1,1 тыс. артиллерийских орудий, десятки РСЗО и зенитных комплексов. США неуклонно повышают ставки, добиваясь от союзников поставок дальнобойного оружия. Эксперты отмечают, что ВФУ не удалось разгромить наши войска на поле боя, поэтому страны Запада постараются затянуть конфликт, чтобы нанести России максимальный ущерб. Также в этот день российские войска продолжили наступление на купянском направлении, улучшив свое тактическое положение. А корреспонденты «Известий» побывали в поселке, «взятом» украинской пропагандой.

Запад идет на эскалацию

Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку киевскому режиму, заявил глава российского военного ведомства РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны 9 августа. На ней обсуждались вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов и усилением группировок Вооруженных сил России на западных границах.

— Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта, — отметил министр обороны РФ.

Сергей Шойгу сообщил, что с февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более 4 тыс. бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1,1 тыс. орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил $160 млрд.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) на коллегии Минобороны РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

При этом США неуклонно повышают ставки, добиваясь от союзников поставок более дальнобойного оружия, обратил внимание глава военного ведомства.

Так, например, в мае Украине передали британские авиационные ракеты большой дальности Storm Shadow. Сейчас страны НАТО активно прорабатывают вопрос о передаче Киеву истребителей F-16.

— В условиях нарастающего у Вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы, — заявил Шойгу.

Кроме того, на коллегии министр сообщил, что угрозы военной безопасности России кратно возросли на западном и северо-западном стратегических направлениях. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе — Швеции.

— После присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза, — подчеркнул министр.

По его словам, в Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что Польша стала главным инструментом антироссийской политики США. Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте». В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у США, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артсистемы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию.

— Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения, якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории, — подчеркнул глава военного ведомства.

Он сообщил, что поблизости от границ Союзного государства Западом размещена группировка войск порядка 360 тыс. человек, 8 тыс. единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолетов.

Солдат ВФУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Wojciech Grzedzinski

— Численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек, — обратил внимание Сергей Шойгу.

По его мнению, угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования.

Страны Запада переходят к новой стратегии, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Военный разгром России не случился, и всем стало понятно, что новые наступления не принесут успеха, — отметил он. — Cоответственно, они начали переходить к плану Б. Он должен повторить исход Первой мировой войны, когда Россия была истощена и в стране наступил политический кризис. Для этого Западу нужно максимально раскрутить свою военную промышленность, чтобы она превышала возможности российской. В том случае, если не выдержит Украина, вступит в игру Польша, забрав западные провинции страны. Она будет неким форпостом. Вряд ли Польша сама ввяжется в конфликт с нами — без НАТО у нее нет шансов. Подключение НАТО — это ядерная война.

По словам эксперта, российской армии сейчас важно провести наступление.

— Вооруженное противостояние обороной не выигрывается, — отметил он. — Оборона нужна для того, чтобы подготовить новые вооруженные силы, которые должны начать показывать другой уровень на поле боя.

Продвижение под Купянском

На купянском направлении российские войска продолжали наступление на широком фронте, улучшив свое тактическое положение, рассказали в Минобороны России 9 августа.

— Профессиональными и слаженными действиями российских подразделений за сутки отражено шесть атак и контратак ВСУ в районах населенного пункта Новоселовское ЛНР и урочища Маньковка Харьковской области, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, за последние сутки российские войска смогли существенно расширить свои позиции в районе Купянска. В частности, на северном направлении идет успешное продвижение вдоль железной дороги. При этом отбито несколько сильных контратак противника. Украинским формированиям на удалось остановить российское продвижение.

По данным Минобороны РФ, на этом направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих и семь единиц техники.

Неудачные попытки ВФУ

ВФУ продолжали атаковать на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, рассказали в российском военном ведомстве 9 августа.

На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск отражены пять атак подразделений ВФУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки ДНР.

На запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВФУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области.

Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» успешно отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Терны и Григоровка в ДНР.

На южнодонецком направлении группировка «Восток» сорвала попытку противника провести разведку боем в районе Приютного в Запорожской области.

На этих направлениях ВФУ потеряли более 650 человек и 41 единицу техники, включая три танка, две артиллерийские системы М777 производства США и две САУ Krab польского производства.

Десант уничтожен

В поселке Казачьи Лагеря, о взятии которого сообщили вооруженные формирования Украины, побывала военный корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

— Украинские СМИ сообщают, что поселок Казачьи Лагеря в Херсонской области находится под контролем ВФУ. Но никаких украинских боевиков тут нет. Поселок находится под нашим контролем, — рассказывает Графчикова на фоне стелы на въезде в населенный пункт.

Ехать туда пришлось в сопровождении бойцов группировки «Днепр» и на максимальной скорости. За окном бронемашины были слышны раскаты взрывающихся снарядов.

— Это въезд уже непосредственно в Казачьи Лагеря — там наши позиции. Слышим звуки артиллерийской дуэли, — свидетельствует Графчикова.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По ее словам, сейчас всё, что остается противнику, — это бить артиллерией издалека.

— Тактика украинских боевиков: быстро отстрелялись и убежали. Очень много кочующих минометов, — объяснил обстановку российский военнослужащий с позывным Томас.

Населенный пункт Казачьи Лагеря находится ровно посередине между Херсоном и Новой Каховкой. Попытку высадиться здесь ВФУ предприняли неслучайно. Это удобный участок для переброски техники через Днепр. Но наши разведчики заблаговременно узнали об этих планах украинских боевиков.

— Противник на лодках совершил попытку проникновения на территорию Казачьих Лагерей. Ее пресекли огнем артиллерии и стрелкового вооружения. Казачьи Лагеря находятся под контролем России, — сообщил военнослужащий группировки Днепр с позывным Бурят.

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 795 бойцов ВФУ и 54 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Российские средства ПВО сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 35 украинских БПЛА.

Андрей Федоров

Юлия Леонова

Роман Крецул