Ракетные налеты на Севастополь продолжаются

Чем ответит министерство обороны РФ на удары по городу-герою и главной базе Черноморского флота

Атаки на Севастополь не прекращаются: утром 26 сентября в городе снова завыли сирены воздушной тревоги. Накануне вечером крылатую ракету большой дальности (КРБД), выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ), сбили зенитчики вблизи аэродрома Бельбек. Об этом сообщил в телеграмм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

А утром 25 августа в городе тоже прогремел взрыв, но на сей раз контролируемый: саперы обрушили грозящие обвалиться конструкции исторического здания на пересечении улиц Воронина и Советская. Оно имеет форму буквы П, в его внутреннем дворике установлен памятник легендарному флотоводцу Федору Ушакову. Днем 22 сентября в строение попала как минимум одна КРБД: взрывом ее обломки раскидало в радиусе нескольких сотен метров. С площади возле Театра имени Луначарского саперы увезли для подрыва в безопасном месте большой фрагмент еще одного подобного снаряда, сбитого средствами ПВО.

Фрагменты других КРБД, прилетевших со стороны Херсона и сбитых утром 23 сентября над Севастополем, обнаружили в городском парке «Учкуевка» (крупнейший на северной стороне) и у причала в Сухарной балке. Туда посетителей не пускали несколько часов, пока на месте работали специалисты. Обнаруженные фрагменты опознали как части крылатой ракеты типа Storm Shadow английского производства. Поставки подобных средств поражения из Великобритании в адрес ВСУ идут с весны. По словам премьер-министра Риши Сунака, Королевские вооруженные силы и спецслужбы организовали постоянное наблюдение за действиями Военно-морского флота (ВМФ) России на Черном море.

Для этого кроме прочего используются космические аппараты. Сделанный с орбиты снимок высокого разрешения, запечатлевший район сухого дока Севастопольского морского завода (Севморзавод), правительство Великобритании разместило на своих интернет-сайтах пару дней спустя первой результативной атаки ракетами Storm Shadow по городу. Напомним, что в ходе авиационного налета 13 сентября, из 10 выпущенных ВСУ ракет средства ПВО сбили семь, оставшиеся взорвались непосредственно у сухого дока, вызвав большой пожар. В тот же день Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) признало факт поражения Севморзавода и находящихся на его территории двух кораблей, охарактеризовав их состояние как подлежащее ремонту. 12 дней спустя неназванный источник в промышленности сообщил ТАСС, что попытка врага вывести из строя дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) проекта 636.3 оказалась безуспешной: полученные «Ростовом-на-Дону» повреждения не являются критичными. По данным ТАСС, пострадал в основном легкий корпус субмарины, а прочный «оказался задет в незначительной степени». Полученные повреждения, подчеркнул источник государственного агентства новостей, «лишь незначительно увеличат время нахождения подводной лодки на плановом ремонте, который должен был продлиться несколько месяцев». Между тем оценка повреждений большого десантного корабля (БДК) проекта 775 пока не произведена: специалисты ждут окончания расчистки пострадавших отсеков «Минска».

Сообщения об атаках на город и о повреждениях кораблей ВМФ России идут в одном потоке, что неудивительно. С 1890 года Севастополь выступает в качестве главной базы российского Черноморского флота. В историческом центре города располагаются многочисленные объекты МО РФ, среди них – штабное здание, построенное в 1958 году по проекту архитекторов Фердмана и Ежова. Ранее на том же самом месте возвышались другие, не менее монументальные и тоже связанные с флотом, но им не суждено было сохраниться. Нынешнее здание штаба скорее всего все-таки удастся отремонтировать: судя по фото- и видеоматериалам, от ракет пострадала только одна ножка буквы «П».

Между тем украинские СМИ соревнуются между собой в преувеличении нанесенного России ущерба. Некоторые из них сообщили о гибели командующего ЧФ Виктора Соколова: по их данным, во время ракетного удара 22 сентября тот находился в штабном здании. Однако 26 сентября Соколов попал к кадр телетрансляции с коллегии МО РФ проводившейся 26 сентября. Словом, очередная «новость» от подконтрольных киевскому режиму СМИ оказалась «уткой». «Во время атаки командующего не было в здании штаба флота», – рассказал осведомленный источник севастопольскому новостному ресурсу ForPost (www.sevastopol.su).

Севастополь – не только главная база ЧФ, но и крупный мегаполис, где зарегистрировано полмиллиона жителей. На самом деле население составляет примерно миллион человек за счет переселенцев с Украины и покупателей из континентальной части России, кто приобрел жилую недвижимость в городе и его окрестностях. Поэтому ракетные атаки на Севастополь неминуемо наносят ущерб гражданским объектам. Так, в результате налета 13 сентября пострадали восемь жилых домов, все они будут восстановлены за счет городского бюджета. Об этом было сказано в ходе аппаратного совещания в городском правительстве 25 сентября. «Пострадали семь многоквартирных жилых домов – всего 16 квартир – и один частный дом, выбито 23 окна, – уточнил сведения о повреждениях замгубернатора Евгений Горлов. – Где-то повреждения внутренние в квартирах: потолки, одна крыша в многоквартирном доме, одна – в частном домовладении, где осколки повредили покрытие».

Непрекращающиеся ракетные атаки на город требуют дополнительных мер защиты, способных обеспечить безопасность жителей и объектов инфраструктуры. Такое мнение выразила Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева. «Если мы говорим об опасности, которая грозит Севастополю, она, очевидно, есть, мы это все понимаем. Конечно, я уверена, будут приняты дополнительные меры, которые усилят безопасность в городе, это касается, конечно, прежде всего Черноморского флота и местного населения», – сказала Алтабаева (цитата по ТАСС). Сенатор отметила, что паники в городе нет, люди продолжают работать и жить. «Террористические акты, которые организовывает Украина, – это чистый терроризм, потому что бьют не столько по кораблям Черноморского флота, как они все время это анонсируют, а по мирным кварталам. И, конечно, мы понимаем, что с террористами поступить можно только одним образом – их просто нужно уничтожать», – добавила Екатерина Алтабаева.

Напомним, что в июне министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что если американские и британские ракеты будут использоваться украинскими военными вне зоны проведения специальной военной операции (СВО), это будет означать только одно: США и Великобритания станут прямыми участниками конфликта. Глава оборонного ведомства предупредил Киев, что, если тот решится на удары по Крыму и Севастополю при помощи западных систем вооружений, за такими действиями последует «жесткий ответ». В частности, он заверил, что после ударов по полуострову ракетами HIMARS и Storm Shadow, Россия незамедлительно нанесет удары по центрам принятия решений на Украине.

Судя по расположению объектов ВСУ, подвергнувшихся авиационным налетам в конце первого осеннего месяца, МО РФ продолжает уделять первостепенное внимание уничтожению портовой инфраструктуры противника. Выступая перед журналистами 25 сентября, пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сказала, что Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», а местные жители свидетельствуют и о разрушении соседней высотной гостиницы, где, по их наблюдениям, располагались украинские военные вместе с иностранными инструкторами. Досталось Рени и другим портам на черноморском побережье. Взрывы также прогремели на промышленных объектах в Кривом Роге, рассказал глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. Под сильные удары попали аэродромы в Дoлгинцeвo (где ранее дроном-камикадзе «Ланцет» был уничтожен истребитель МиГ-29 ВВС Украины) и Кульбакино. Также сообщается о подрыве складов боеприпасов ВСУ рядом с границей Приднестровья. Пока неизвестно, были ли упомянутые выше удары нанесены планово, в рамках выполнения задач СВО, либо стали ответом на атаки по Севастополю.

Владимир Карнозов