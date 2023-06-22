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Известия.ru

Игры «Пятнашки»: на авдеевском направлении у ВФУ не хватает резервов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Украинские формирования будут наступать еще две-три недели, считают эксперты

Вооруженные силы России 20 июня продолжали отбивать атаки на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях. За сутки на этих участках линии соприкосновения ВФУ недосчитались свыше 400 военнослужащих и 42 единиц военной техники. Всего же с 4 июня противник предпринял 263 атаки российских позиций — все они были отбиты, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Эксперты отмечают, что националисты будут атаковать до истощения резервов и их атаки продлятся около двух-трех недель. Также 20 июня указом президента России госпиталь имени А.А. Вишневского был награжден орденом Александра Невского, а приказом главы Минобороны ему вручено почетное знамя.

Отражение

ВФУ продолжили попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 20 июня.

— Умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск Восток, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Там были уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин. Кроме того, нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВФУ в районах населенных пунктов Новополь в ДНР и Левадное Запорожской области.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Источник изображения: iz.ru

На положском тактическом направлении в Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионной группы.

На донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила десять атак противника в районах Красногоровки, Авдеевки и Марьинки.

За сутки на этих стратегических направлениях, по данным российского Минобороны, ВФУ потеряли более 400 военнослужащих и 42 единицы военной техники, включая девять танков и боевую машину пехоты Bradley.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинские формирования продолжают усиливать натиск. При этом за последние сутки их потери значительно выросли. В частности, наибольшие количество раненных и убитых у противника наблюдается в районе Пятихатки. Фактически, 128-я горная бригада, которая наступает на этом направлении, уже в ближайшее время потеряет боеспособность, утверждают источники.

Ожесточенные атаки украинских формирований продлятся еще две-три недели, полагает военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: РИА Новости

Источник изображения: iz.ru

— Мы отобьем эти атаки, уверен, — считает он. — Они уже растратили силы, которые были задействованы в первой волне. Сейчас идет второй бросок — результатов нет, а силы тают. Куда им деваться? Они сейчас бросаются, потому что им западные кураторы приказали бросаться. Повторить харьковский вариант наступления у них не получится, так как наши войска выстроили грамотную многоэшелонированную оборону. Долго продолжаться наступление не сможет. Мы жжем технику, жжем БТР, жжем танки. Этот момент надо перетерпеть, а дальше мы пойдем вперед.


По центрам принятия решений

Украинские формирования задействуют большое количество западного вооружения и элитных соединений, личный состав которых обучался специалистами НАТО, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 июня.

— С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг, — рассказал он.

Министр также сообщил, что в планах руководства ВФУ нанести удары по территории России включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания коллегии Министерства обороны России в Национальном центре управления обороной Российской Федерации

Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины, — подчеркнул глава военного ведомства.

20 июня указом президента России «за большой вклад в развитие отечественной медицины, высокие достижения по охране здоровья военнослужащих» Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» был награжден орденом Александра Невского. Приказом министра обороны центру вручено почетное знамя — «как официальный воинский символ и реликвия для увековечивания памяти о государственной награде».

Медики госпиталя получили государственные и ведомственные награды. Коллектив поздравил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

— В нашу общую победу вы вносите свой совершенно неоценимый вклад, возвращая людей на службу Родине, — сказал он.


Звенящая тишина

На авдеевском направлении идут позиционные бои, рассказал военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Боевиков ВФУ и солдат знаменитой «Пятнашки» разделяет всего пара сотен метров, поэтому окопы разной глубины — настоящее спасение. Обе стороны ведут круглосуточное наблюдение, иногда даже слышат голоса противника.

Из-за необходимости внимательно слушать «воздух» и вражеские окопы команды подаются руками. По словам корреспондента, это та самая звенящая тишина, когда хруст сухой ветки под ногами раздается по всей округе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Источник изображения: iz.ru

— В пути до позиции стараемся держать дистанцию в несколько метров, но остановок так много, что всё равно периодически сбиваемся в колонну, затем ждем и вновь начинаем движение. Ведущий боец с позывным Тенери крайне внимателен перед каждым рывком, — рассказал Александр Сафиулин.

Для того чтобы во время обстрела противнику было сложнее попасть в бойцов, проходы в окопах сделаны изгибами и петлями. За несколько часов до приезда журналистов по позициям ВФУ хорошо отработала артиллерия, сейчас там приходят в себя, поэтому сейчас всё тихо.

— Вчера было громко, у них тоже периодами. Обстановка ничем не поменялась, просто стало больше тяжелых боеприпасов к нам прилетать. Всё движется с нашей стороны, и у них не хватает резервов. Мы все максимально собраны, возможно, и здесь будет прорыв, а может, они, наоборот, силы копят, — говорит Тенери.


Сейчас здесь позиционная борьба, обе стороны стараются держать друг друга в напряжении.

— Работает автоматчик с зарубежным автоматом, звук другой. Он выманивает, одиночными начинает стрелять. По тому, кто вылезет, начинают отрабатывать, и тут подключаются с двух сторон два снайпера и два зарубежных «Браунинга», пулеметчики, одним словом, начинают косить, — объяснил Татарин.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Источник изображения: iz.ru

Все действия ВФУ ведут по учебникам НАТО. В этом районе чаще стали замечать диверсионно-разведывательные группы, задача которых — держать линию в напряжении. Однако бойцы «Пятнашки» уверены, что украинские боевики отрабатывают на красивую картинку — толка от их проникновений нет, их уничтожают.

Уничтожены диверсанты

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 645 человек и 63 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 20 июня.

В ЛНР и Харьковской области пресечена деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, уничтожены восемь складов ВФУ с боеприпасами. Российская ПВО за сутки сбила семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS 13 украинских БПЛА.



Юлия Леонова

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