Украина хочет приобрести шведские боевые машины пехоты CV90 Mk IV вместе с Чехией и Словакией

Как сообщили министерства обороны Чехии и Словакии, министры обороны Чехии, Словакии и Украины 15 июня 2023 года подписали в Брюсселе Совместную декларацию о сотрудничестве в области закупок и эксплуатации гусеничных боевых машин пехоты CV90 MK IV производства шведского отделения корпорации BAE Systems (BAE Systems AB / Land Systems Hägglunds AB).

Один из опытных образцов боевой машины пехоты BAE Systems CV9035 Mk IV (с) BAE Systems

Согласно декларации, на данном этапе взаимное сотрудничество трех стран должно в основном касаться консультаций относительно технических спецификаций и требований к БМП CV90 на уровне военных специалистов, консультаций о возможностях привлечения национальных оборонных предприятий к разработке и производству этих машин, а также информирования друг друга об опыте, полученном в ходе переговоров по заключению договоров и контрактов, связанные с приобретением этих БМП.

Подписанная декларация полностью независима от чешско-словацкой декларации о сотрудничестве в приобретении и эксплуатации боевых машин пехоты CV90 MK IV, которая была подписана в Словакии 27 августа 2022 года, но копирует ее содержание. При этом сотрудничество министерств обороны Чехии, Словакии и Украины, согласно подписанной декларации, никоим образом не повлияет на уже идущие процессы приобретения новых БМП CV90 MK IV в Чехии и Словакии.

Согласно чешским источникам, Украина выразила намерение приобрести в перспективе до 1000 БМП CV90 MK IV. В мае 2023 года Украина получила 50 БМП CV9040С в порядке военной помощи из наличия вооруженных сил Швеции.

Напомним, что Чехия в мае подписала контракт стоимостью 59,7 млрд чешских крон с НДС (2,71 млрд долл) на приобретение на межправительственной основе для армии Чехии 246 боевых машин пехоты CV90 Mk IV и машин на их базе в семи вариантах. Чешские машины должны быть оснащены башней типа D с 30-мм автоматической пушкой Bushmaster и ПТУР Spike-LR. Начало поставок БМП чешской армии запланировано на 2026 год.

Чуть ранее в декабре 2022 года Словакия подписала контракт стоимостью 1,3 млрд евро на приобретение на межправительственной основе вооруженных сил Словакии 152 боевых машин пехоты CV9035 Mk IV и машин на их базе в пяти вариантах. Словацкие машины должны быть оснащены башней типа D с 35-мм автоматической пушкой Bushmaster и ПТУР Spike-LR. Министерство обороны Словакии планирует закупку суммарно 223 БМП и машин на их базе в девяти вариантах. Начало поставок БМП словацкой армии запланировано на 2025 год.

(с) Jiří Táborský / министерство обороны Чехии

Обучение украинских военнослужащих на передаваемой Швецией боевой машине пехоты CV9040C (c) министерство обороны Украины