В МО РФ рассказали, почему США предпочитают иметь биолаборатории за рубежом

Минобороны РФ: США переносят биолаборатории в третьи страны из-за высокого риска аварий

МОСКВА, 19 июня/ Радио Sputnik. США переносят свои биолаборатории в третьи страны из-за чрезвычайно высокого риска аварий на них, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Неприемлемо высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину, и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения", – сказал он на брифинге.

Кириллов добавил, что Минобороны России продолжает анализировать материалы расследования независимой компании "Интерсепт" об инцидентах в американских лабораториях с высокой степенью защиты.

Так, в октябре и ноябре 2015 года как минимум пять сотрудников лаборатории Университета Северной Каролины подверглись воздействию аэрозоля модифицированного коронавируса. Кроме того, в апреле 2020 года после укуса сотрудника лабораторным животным, зараженным химерным штаммом возбудителя COVID-19, работник был помещен на двухнедельный карантин.

По словам Кириллова, военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний.

"Соединенные Штаты Америки при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней. Реализация подобных планов позволяет формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний. Рассматриваем это как еще один аргумент в пользу проведения международного расследования военно-биологической деятельности США", – сообщил Кириллов.

Также генерал-лейтенант отметил, что, поддерживая политику США, Великобритания ежегодно намерена тратить на биологические исследования двойного назначения 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

В эфире радио Sputnik информацию о том, что США на Украине разрабатывают биологическое оружие, прокомментировал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.