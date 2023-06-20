В МО РФ рассказали, почему США предпочитают иметь биолаборатории за рубежом

Минобороны РФ: США переносят биолаборатории в третьи страны из-за высокого риска аварий
МОСКВА, 19 июня/ Радио Sputnik. США переносят свои биолаборатории в третьи страны из-за чрезвычайно высокого риска аварий на них, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов добавил, что Минобороны России продолжает анализировать материалы расследования независимой компании "Интерсепт" об инцидентах в американских лабораториях с высокой степенью защиты.
Так, в октябре и ноябре 2015 года как минимум пять сотрудников лаборатории Университета Северной Каролины подверглись воздействию аэрозоля модифицированного коронавируса. Кроме того, в апреле 2020 года после укуса сотрудника лабораторным животным, зараженным химерным штаммом возбудителя COVID-19, работник был помещен на двухнедельный карантин.
По словам Кириллова, военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний.
Также генерал-лейтенант отметил, что, поддерживая политику США, Великобритания ежегодно намерена тратить на биологические исследования двойного назначения 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.
В эфире радио Sputnik информацию о том, что США на Украине разрабатывают биологическое оружие, прокомментировал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.