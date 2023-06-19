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ТАСС

В Rheinmetall оценили способность ЕС поставить Киеву 1 млн снарядов до конца года

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Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther
Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther.
Источник изображения: DPA

Глава германского оборонного концерна Армин Паппергер считает, что в Европе "вполне способны" на это

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall ожидает в текущем году получить заказы на €15-20 млрд. Об этом в пятницу заявил глава компании Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

"Мы предполагаем, что будем продолжать расти хорошими двузначными темпами. В 2023 году мы ожидаем рекордных поступлений заказов: от €15 до 20 млрд. <...> Мы поставляем то, что необходимо для безопасности наших стран. Это то, что мы поставляем, и не нужно этого стыдиться", - заявил глава германского концерна.

"Думаю, что в Европе мы вполне способны поставить миллион артиллерийских снарядов [для Украины]", - сообщил Паппергер, комментируя вопрос способности ЕС передать Киеву 1 млн артиллерийских снарядов до конца текущего года.

Ранее страны ЕС утвердили план по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев, на что будет выделено €2 млрд. Параллельно Европейское оборонное агентство распространило заявление о том, что 17 государств ЕС и Норвегия составили проект совместных закупок боеприпасов для поставок на Украину и восстановления собственных запасов. 

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Страны
Германия
Норвегия
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
Евросоюз
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