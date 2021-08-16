Оружейные обноски и самодельные новинки

Членство в НАТО требует полной унификации вооружений и техники. Фото со страницы ВС Эстонии в Facebook.

Младшие члены НАТО обладают тем, что не нужно старшим

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 июня 2020 выступил с инициативой НАТО-2030, которая предполагает обновление техники и вооружения стран – участниц альянса. Франция и Германия и до этого заявления занимались реализацией программ перевооружения, нацеленных на замену устаревших образцов. Но другие члены альянса не готовы к решительным шагам в этом направлении.

А те, кто готов, модернизируют свое вооружение по принципу обновок в большой семье: новые вещи покупают старшему брату, а обноски передаются младшим. Примером может служить поставка «нового» стрелкового оружия в ВС Португалии.

В структуре НАТО для соблюдения единого стандарта вооружения действует NSPA – главное логистическое и закупочное агентство. Например, 20 февраля 2019 года оно от имени португальской армии заключило с FN Herstal крупный контракт на поставку нескольких тысяч штурмовых винтовок FN SCAR -L калибра 5.56x45 мм. Для агентства этот крупный контракт является важной вехой.

Контракт подписали коммерческий директор FN и генеральный директор NSPA.

В рамках этого же контракта FN планирует поставить гранатометы FN40GL, легкие и средние пулеметы MINIMI 5.56 и 7.62 Mk3, снайперские винтовки SCAR-H калибра 7,62x51 мм.

Бельгийская компания FN Herstal – один из ведущих мировых разработчиков и производителей стрелкового оружия. Помимо производства в Бельгии имеет отделение в США, выпускающее оружие по заказу американских военных. В частности, штурмовые винтовки для спецназа FN SCAR.

ПОРТУГАЛЬСКИЕ ОБНОВКИ

Стандартной служебной винтовкой португальской армии ныне является производимая Португалией по лицензии известная, но далеко не новая штурмовая винтовка G3 Heckler & Koch, принятая на вооружение армией ФРГ еще в 1959 году.

В качестве стандартного пулемета используется 7,62 мм пулемет MG3. Он был принят на вооружение Бундесвера в 1960 году и является модернизацией известного со Второй мировой пулемета MG42. А задачи легкого пулемета на поле боя решает HK21, разработанный оружейным концерном Heckler & Koch на базе винтовки G3 еще в 1961 году.

Точный объем поставок в рамках нового контракта и его стоимость не объявлены. Но еще в 2017 году, когда программа перевооружения была принята, требовалось приобрести 11 тыс. штурмовых винтовок под стандартный патрон НАТО 5,56x45 мм. По расчетам экспертов, стоимость закупки такого пакета оружия может составить 42,8 млн евро (50,3 млн долл.).

Это важное приобретение для португальской армии, поскольку старые винтовки G3 устарели даже в своем классе и явно не подходят для штурмовой роли. Эта покупка позволит португальской армии изменить динамику огня своих малых подразделений, увеличивая огневую мощь и боевые возможности.

Эта автоматическая винтовка была разработана по заказу Командования Сил специальных операций США в двух вариантах (L) под патрон 5.56х45 мм и (Н) под патрон 7.62х51 мм. Однако в ходе боевого применения в Афганистане появились нарекания, и американцы не приняли винтовку, как планировалось, для замены карабина М-4.

Тем не менее в ряде стран винтовка принята на вооружение и имеет положительные отзывы. Одним из основных ее недостатков является сложность в производстве и высокая стоимость. Но по сравнению со старушкой G-3 это небо и земля.

В качестве снайперской винтовки принята версия FN SCAR-L. В данной модели используется патрон 7,62х51 мм НАТО и отъемные коробчатые магазины на 20 патронов.

Винтовка довольно эффективна в бою, имеет отличную (для штурмовых винтовок) дальность (900 м), неплохую точность, высокую пробивную способность при малой отдаче. Планка Пикатинни позволяет навешивать в принципе любой оптический прицел.

Но все же это не снайперское оружие в современном понимании.

О гранатомете FN40GL можно сказать, что это модификация подствольника FNGL1, предназначенная для крепления под стволом FN SCAR L. Стреляет прицельно гранатой калибра 40х46 на дальность до 300 м. Вес гранатомета 1 кг. Это тоже далеко не новое оружие.

Пулеметы семейства Minimi широко известны не один десяток лет и в представлении не нуждаются. Их производство началось более 40 лет назад.

Кстати сказать, бельгийская компания FN Herstal создала пулемет, который должен затмить их предыдущую легенду Minimi. Новый легкий пулемет получил название FN EVOLYS и был представлен публике в мае текущего года. По словам разработчиков, это радикально новое сверхлегкое оружие, которое сочетает возможности стрельбы из пулемета с ленточным питанием с эргономикой и балансом автоматической винтовки. Модель выпускается в двух калибрах – 5,56×45 мм и 7,62×51 мм. В первом варианте масса оружия составляет 5,5 кг, длина ствола – 355 мм, общая длина – 850–950 мм (в зависимости от положения телескопического приклада).

Модель большего калибра имеет массу 6,2 кг, длину ствола 406 мм и общую длину от 925 до 1025 мм. Для сравнения, масса базовой версии FN Minimi – 6,85 кг в калибре 5,56 мм. По этому показателю новый пулемет превосходит даже российский «Печенег». Но португальцам он не светит, поскольку их уже оснастили «новыми» FN Minimi.

После заключения контракта португальские военные выбрали в качестве дополнительного оружия пистолет G17 Gen5 FS, базовой версии которого тоже уже «за сорок».

НОВЫЙ СТАРЫЙ «ГЛОК»

В 2019 году в качестве официального вторичного оружия в португальской армии был принят на вооружение пистолет Glock 17 Gen5 FS. Первая партия пистолетов в количестве 2910 единиц была поставлена производителем в Португалию в октябре 2019 года. Остальное оружие по контракту было поставлено до конца года.

Контракт был подписан после того, как Glock выиграл тендер NSPA в июле 2019 года. В тендере приняли участие также такие производители как Sig Sauer, H&K, CZ и Beretta.

G17 заменит легендарные, но устаревшие пистолеты, находившиеся на вооружении до сих пор: Walther P38, Beretta 92, HKUSP и SIGP 228.

Реверсивный фиксатор магазина и двусторонний рычаг затвора делают удобной стрельбу как с правой, так и с левой руки. Для повышения точности стрельбы G17 оснащен стволом Glock Marksman Barrel (GMB). Усовершенствованный ударно-спусковой механизм системы Gen5, передние зубцы на затворной раме, обеспечивающие удобное и безопасное перезаряжание пистолета, а также возможность установки ночного прицела. Все это делает G17 особенно удобным в использовании.

Технические характеристики Glock G17 Gen5:

• применяемый патрон – «Люгер» 9x19 мм;

• емкость магазина – 17 патронов;

• обычная длина ствола – 11,4 см;

• общая длина – 20,2 см;

• ширина – 3,4 см;

• вес (без магазина) – 708 г;

• система – Glock Safe Action.

С ЧУЖОГО ПЛЕЧА

Вооруженные силы Эстонской Республики в соответствии с «Планом развития государственной обороны» на период до 2026 года планируют:

• усовершенствовать системы управления;

• привести структуры соединений и частей к стандартам НАТО;

• оснастить войска современным вооружением и техникой.

Эта программа отвечает общим требованиям руководства НАТО. Расходы на оборону в период с 2017 по 2026 год составят 5,5 млрд евро. Но ограниченность финансирования не позволяет провести качественную модернизацию вооружения и приобрести современные образцы вооружения.

До недавнего времени Силы обороны Эстонии использовали разномастный набор стрелкового оружия, включая приобретенные в 1990-е израильские автоматические винтовки Galil и ручные пулеметы Negev под патрон 5,56 х 45 мм. А также полученные от Норвегии и Германии автоматические винтовки G3A3 и G3A4, а от Швеции – автоматические винтовки Ak 4 (вариация тех же G3), все под патрон 7,62 х 51 мм.

Также на вооружении стоят два универсальных пулемета: MG3 производства Rheinmetall, который получили от немецкой армии, и пулемет MAG, произведенный FN Herstal как модель KulsprutaKsp58, который получили из Швеции в качестве военной помощи.

Возможно, после ревизии этого хлама на складах канцлер Минобороны Эстонии Кристьян Прикк заявил, что эстонские военные теперь планируют закупать меньше бывшего в эксплуатации оружия, отдавая предпочтение новым системам вооружения.

1 июля 2019 года Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) Министерства обороны Эстонии подписал контракт стоимостью 75 млн евро с американской компанией Lewis Machine & Tool Company (LMT) на поставку около 19 тыс. автоматических винтовок калибров 5,56 и 7,62 мм. Поставка должна быть осуществлена до конца 2021 года.

ШИЛО НА МЫЛО?

Минобороны Эстонии еще в июле 2017 года объявило тендер на закупку автоматических винтовок калибров 5,56-мм и 7,62-мм и дополнительного имущества к ним. По условиям тендера предложенное участниками оружие должно входить в вооружение хотя бы одной страны ЕС или НАТО. Требовалось также подтвердить, что в течение последних пяти лет участник выполнил договоры по продаже автоматического огнестрельного оружия калибра 5,56-мм и 7,62-мм в объеме не менее 25 тыс. единиц.

Для участия в тендере 14 компаний – производителей стрелкового оружия подали заявки. Но к конкурсу были допущены только девять с восемью предложениями – LMT, Patriot Ordnance Factory Inc., SIG Sauer, Heckler & Koch, Česká Zbrojovka, польская Fabryka Broni Łucznik и предложение консорциума Beretta и Sako.

В январе 2018 года для финального этапа тендера были отобраны четыре компании – LMT, Patriot Ordnance, SIG Sauer, Heckler & Koch. Но Patriot Ordnance из-за несвоевременного представления образцов для испытаний была снята с конкурса.

Образцы трех оставшихся в конкурсе компаний-претендентов прошли программу испытаний в Эстонии. В итоге предложение LMT набрало 99,3 балла и было признано наиболее выгодным по цене, сроку службы и гарантированному числу выстрелов.

Как LMT удалось превзойти таких признанных лидеров, как Heckler & Koch и SIG Sauer? Тут следует учесть, что 40% оценки составляла стоимость сделки, 30% – срок службы, 20% – прочность оружия (гарантированное число выстрелов). И только 10% – результат испытаний оружия. И все становится понятно.

НЕОБХОДИМЫЕ УТОЧНЕНИЯ

Компания Lewis Machine & Tool Company учреждена в 1980 году в США и занимается производством и поставкой ручного огнестрельного оружия преимущественно военным и силовым структурам США. Для нее победа в эстонском тендере стала всего второй на мировом рынке.

Страны Балтии становятся главным плацдармом для «утилизации» западной военной техники. Фото Reuters

В 2015 году Минобороны Новой Зеландии выбрало в качестве основной винтовки своих ВС 5,56-мм винтовку LMT CQB16 на той же платформе AR-15/MRP. Поставки 9040 заказанных винтовок под обозначением MARS-L велись новозеландской армии с 2017 года. В 2018 году поступили сообщения о недостаточной надежности этих винтовок и обнаружении в 130 из них трещин в ствольной коробке и вокруг затвора, что вынудило LMT производить замену ряда частей на винтовках по гарантии.

У всей партии в 9040 винтовок ударники были заменены по гарантии из-за неправильной закалки. При замене ударников было обнаружено, что и переключатели режима огня и фиксаторы затвора также подвержены преждевременному износу. Их также заменили.

Компания LMТ являлась долгое время поставщиком карабинов М-4 в ССО США. Но в настоящее время проходит тендер для замены этого оружия. В нем приняли участие следующие производители: SIG, General Dynamics – OTS и Textron Systems. Как видим, LMT в этом списке нет.

Как бы то ни было, Эстония получает автоматические винтовки MLCPS (под патрон НАТО 5,56 х 45 мм) и CQBMWS (под патрон НАТО 7,62 х 51 мм), представляющие собой вариации широко распространенного семейства AR конструкции Стоунера, но выполненные на запатентованной LMT так называемой Monolithic Rail Platform с верхней частью ствольной коробки, выполненной единой монолитной конструкцией из алюминия, что обеспечивает ее повышенную жесткость.

В то же время стоит заметить, что конструкция AR-15 была принята на вооружение армии США в 1963 году. Но, как говорится, «не до жиру»...

Эстонскому спецназу повезло больше. До настоящего времени спецназовцы используют автоматы Heckler & Koch G-36 и пистолеты USP. Оба образца применялись во время миссий в Афганистане. Но в текущем году военнослужащие Командования специальных операций перейдут на сравнительно новое стрелковое вооружение: автоматы Heckler & Koch 416 и пистолеты Glock 19.

Начальник Командования специальных операций Марус Куул так поясняет выбор: «Оружие спецназовца должно отличаться точностью, надежностью в сложных условиях эксплуатации, простотой обслуживания и возможностью установки на автомат дополнительных приспособлений. Исходя из этих критериев, среди многих достойных образцов мы выбрали H&K 416».

Причины такого предпочтения понятны. Ведь выбранный автомат является адаптированной версией оружия под американскую модульную систему AR15. Но, несмотря на внешнее сходство с карабином M4, механизм его ближе не к американским AR, а к немецкому Н&К G36, стоящему сейчас на вооружении спецназа.

В СЕМЬЕ НЕ ПРОПАДЕТ

Сообщается, что после перевооружения на винтовки R20 винтовки Galil (приняты на вооружение АОИ в 1972 году) будут переданы в резерв первой очереди в Эстонии, а винтовки Ak 4 и G3 – на хранение.

Подобно тому, как США помогают своим союзникам по альянсу бывшим в употреблении оружием под видом военной помощи, Эстония поддерживает Киев тем, что осталось на их складах еще со времен СССР. Например, стало известно о передаче партии пистолетов Макарова ВС Украины. И пасынку что-то перепало.

Однако не все члены семьи готовы подбирать чужие обноски. Выполнять приказы натовского начальства и отстегивать по 2 процента ВВП в копилку общей обороны страны Восточной Европы, судя по всему, не готовы. И не торопятся отправлять на металлолом вооружение времен Варшавского договора.

До недавнего времени стрелковое оружие польских подразделений представляло собой набор различных систем различных производителей, приобретенных после выхода из Варшавского договора. Основной же винтовкой польских военных является Beryl: версия советского автомата Калашникова, адаптированного под стандартный патрон НАТО.

Для устранения такого многообразия была разработана боевая система пехоты Tytan, которая состоит из ряда элементов, где вооружение играет ключевую роль. Система огнестрельного оружия MSBS – основа всего комплекта. Помимо модульных винтовок калибра 5,56 мм, требуется вспомогательное вооружение.

И это оружие уже производится в Польше компаниями Polska Grupa Zbrojeniowa. Основными производителями, входящими в группу, являются компании ZM Tarnów, Mesko и Dezamet. Некоторые виды оружия поддержки, включая 40-мм гранатометы, противотанковые гранатометы, пулеметы и снайперские винтовки, могут быть использованы на уровне отделения – взвода.

ПОЛЬСКАЯ ШТУРМОВАЯ ВИНТОВКА

Программа Tytan Advanced Inpidua lCombat System («Продвинутая индивидуальная боевая система «Титан») разработана для того, чтобы польские солдаты использовали польское вооружение. Последние разработки Радомского оружейного завода Fabryka Broni Łucznik позволили создать комплект вооружения, включающего модульную систему огнестрельного оружия MSBS 5,56 мм и новый 9-мм автоматический пистолет Ragun PR-15.

Этот тандем является основой комплекта, который может быть дополнен вспомогательным вооружением. Это многоцелевые и противотанковые гранатометы, ручные гранаты, пулеметы, снайперские винтовки или минометы. Последние могут использоваться при выполнении особых операций прямого воздействия, а также при выполнении задач поддержки специальных действий.

MSBS Grot – первая современная штурмовая винтовка, разработанная военными инженерами Военного технологического университета в Варшаве и упомянутого завода «Лучник» в Радоме. Она выпускается в различных модификациях: как с bull-pup, так и со стандартной компоновкой и c различной длиной ствола. Это отрядная автоматическая версия, специализированная винтовка для стрельбы и версии, стреляющие более тяжелым винтовочным патроном 7,62 НАТО вместо промежуточных боеприпасов 5,56. Но не все эти версии пока выпускаются серийно.

Название Grot – память о Стефане Грот-Ровецки, лидере группы Армии Крайовой времен Второй мировой войны. Это слово также означает «наконечник стрелы». До конца 2022 года планируется полностью завершить поставки винтовок Grot в ВС Польши.

ПИСТОЛЕТ И ГРАНАТОМЕТ

В рамках той же программы перевооружения в декабре 2018 года был заключен контракт на поставку 19 900 пистолетов Vis 100 на сумму 49 млн злотых.

Полуавтоматический пистолет Vis 100 под патрон 9×19 мм представляет собой пистолет системы Браунинга с блокировкой ствола в отверстии для выброса и открытым курком. Пистолет имеет раму из алюминиевого сплава и оснащен планкой для аксессуаров MIL-STD-1913 (Пикатинни). Обычно пистолет питается из магазинов на 15 патронов, но есть возможность установки магазина на 20 патронов.

Гранатометы представляют собой легкую и функциональную систему вооружения, позволяющую значительно повысить огневую мощь пехотного подразделения. Имеющиеся боеприпасы включают не только обычные осколочные снаряды, но и начиненные слезоточивым газом, дымовые и сигнальные гранаты.

Кроме того, гранатомет позволяет запускать средства разведки – такие как видеокамеры, спускающиеся на парашютах. Такие снаряды разрабатываются в настоящее время.

Для сил НАТО 40-мм боеприпасы – стандартное решение. В Польше их производит завод Dezamet. В модульной системе вооружения MSBS используется подствольный 40-мм гранатомет, который стреляет стандартными гранатами НАТО различных версий.

Подствольный гранатомет MSBS оригинален по форме и конструкции. Он весит не более килограмма. Спусковой крючок расположен рядом с обрезом ствола, а дополнительная кнопка рядом со спусковым крючком позволяет открыть гранатомет для заряжания. В целом он напоминает переднюю рукоятку Magpul AFG.

Компания ZM Tarnów приступила к разработкам многозарядного гранатомета еще в 2007 году и вышла на этап производства в 2010 году. Шестизарядный гранатомет револьверного типа RGP-40 используется одним солдатом и является довольно надежным оружием. Даже после 2 тыс. выстрелов подряд его стрелковые характеристики не изменяются. Практическая скорострельность – 12 выстрелов в минуту. Огонь ведется гранатами НАТО 40×46 мм низкой и средней скорости с эффективной дальностью 400 и 800 м соответственно. По словам производителя, оружие особенно удобно использовать в городской застройке, где точность так же важна, как и огневая мощь.

СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ

Снайперские винтовки, входящие в состав MSBS, могут использоваться для поражения живой силы и небронированной или легкобронированной техники.

Предприятие ZM Tarnów предлагает семейство снайперских винтовок, использующих боеприпасы калибра .50 BMG, 7,62 мм NATO и .338 LapuaMagnum. Например, в состав комплекта «Титан» входит винтовка Alex-338 с патроном .338 Lapua, имеющим лучшие баллистические характеристики по сравнению с патроном НАТО 7,62×51 мм.

Калибр .338 LapuaMagnum отличается удвоенной кинетической энергией пули (6700 джоулей) по сравнению со стандартным патроном НАТО (3800 джоулей) при незначительном увеличении веса пули (всего 400 гран). Пули, выпущенные из винтовки Alex-338 на дистанции 300 м, способны пробивать 20-мм стальные пластины. Винтовка может быть использована против техники, легкой бронетехники или вражеской пехоты, находящейся за укрытием.

Снайперские винтовки такого калибра могут эффективно использоваться на дистанциях более 1500 м. В 2009 году в Афганистане один из британских снайперов из винтовки L115A3 Craig Harrison, используя патрон .338 LapuaMagnum, с дистанции 2475 м завалил двух талибов, что официально считается самым дальним выстрелом.

Винтовка Alex-338, как и винтовка Alex-762, стреляющая 7,62-мм патронами НATO, имеет ствол длиной 660 мм. Вес винтовки без оптического прицела составляет 6,5 кг, а с оптическим прицелом – 7,3 кг. Оружие имеет конструкцию bull-pup, у которой магазин и затворная часть расположены за спусковым крючком и пистолетной рукояткой, что позволяет использовать более длинный ствол при неизменной длине всего оружия. Емкость магазина составляет пять патронов.

По сравнению с предыдущей конструкцией Alex-762, используемой польской армией, новая винтовка имеет улучшенную эргономику. Прицельная планка опущена, кнопка механизма блокировки магазина увеличена. Часть спускового крючка и форма корпуса изменены, поскольку оба этих элемента адаптированы для размещения дополнительной планки для аксессуаров, например, для крепления прицела ночного видения. Оружие оснащено встроенными сошками и задней опорой, что облегчает стрелку принятие оптимального положения.

В рамках программы «Титан» особое значение имеют винтовки, предназначенные для поражения вражеской техники и личного состава на дистанциях, превышающих 1000 м. Польская армия использует такую винтовку Tor производства ZM Tarnów.

ПУЛЕМЕТЫ

Пулеметы – основное оружие поддержки отряда. Программа «Титан» тщательно изучает несколько альтернатив или дополнительных решений.

Базовым предложением является пулемет НАТО UKM-2000М калибра 7,62×51 мм. Данный пулемет производит ZM Tarnów. Единый пулемет UKM-2000 предназначен для поражения живой силы пехоты, техники и вооружения противника на любой местности и в любых погодных условиях, днем и ночью, на дистанции до 1500 м.

На самом деле это пулемет Калашникова ПКМ, который производился в Польше с 1974 года. UKM-2000 – его модифицированный вариант под единый патрон НАТО 7,62х51.

Вариант М был создан как модернизированная версия упомянутого пулемета на основе опыта эксплуатации, накопленного в ходе выполнения боевых задач в Афганистане и Ираке.

Наиболее заметные изменения – введение планок Пикатинни как на крышке ствольной коробки, так и на газовой трубке. Это позволяет использовать самые разные прицелы и оборудование. Изменился и приклад – теперь он складывается на левую сторону. Пулемет применяется и в регулируемом полуоткрытом варианте.

Металлическая коробка для патронной ленты заменена на текстильный мешок, пользоваться которым намного удобнее. Процедура заряжания также стала проще, поскольку был применен новый механизм, предотвращающий «возврат» ленты боеприпасов, а также фиксатор ремня. Вышеуказанные разработки позволяют заряжать оружие, не открывая крышку ствольной коробки.

Новый вариант пулемета имеет более эффективный дульный тормоз, который маскирует вспышку выстрела и позволяет пулеметчику оставаться незамеченным во время ведения огня в темное время суток. Повышена устойчивость оружия и уменьшена отдача за счет применения амортизатора отдачи конструкции ZM Tarnów.

Новый вариант пулемета способен вести огонь в диапазоне температур от -30 до +50 градусов по Цельсию, а это означает, что он реально эффективен в любых условиях эксплуатации. Модернизированный пулемет UKM-2000М весит 8,4 кг, его расчет составляют два человека.

Что касается боев в городе, которые в современных конфликтах случаются часто, то здесь требуется другой, более легкий ручной пулемет, обеспечивающий тем не менее значительную огневую мощь. Поэтому многие эксперты говорят о необходимости введения пулемета калибра 5,56 мм, аналогичного популярному FN Minimi SAW или российскому пулемету РПК-74.

В рамках программы MSBS ожидается, что 5,56-мм пулемет будет разработан в будущем, однако это не является приоритетной задачей, поскольку еще в 2013 году на предприятии «Лучник» в Радоме был продемонстрирован израильский пулемет «Негев».

Это проверенное оружие калибра 5,56 мм, которое может иметь ленточное питание или стандартные магазины. Пулемет оснащен складным прикладом и сошками, а также планкой Пикатинни для крепления оптики. Базовый вариант пулемета «Негев» весит 7,6 кг. Планировалось, что пулемет будет производиться по лицензии «Лучником», который должен будет выполнять до 30% производственных операций. Однако пулемет до настоящего времени на вооружение подразделений польских ВС не принят.

ПРИЦЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Важную роль на поле боя в современных вооруженных конфликтах, особенно при проведении спецопераций, играют оптические и электронно-оптические прицелы. Они позволяют не только прицеливаться, но и вести наблюдение за потенциальными целями. Поэтому электронно-оптические системы широко применяются спецназом.

Они являются составляющими элементами комплекта вооружения «Титан» и поставляются компанией PCO S.A из Варшавы. Среди этих систем – тепловизионный прицел SCT Rubin и миниатюрный монокуляр ночного видения MU-3M, который может сочетаться с прицелом Rubin или его преемником SCT-2. При этом MU-3M может использоваться в качестве дисплея на шлеме для визуализации ключевой информации в реальном времени.

Благодаря универсальному креплению, соответствующему стандарту MIL-STD 1913, все приборы могут быть установлены на любое современное огнестрельное оружие, имеющее планку Пикатинни. Прицел может устанавливаться на 5,56-мм карабин MSBS, на снайперские винтовки Tor 50 калибра или 8,6-мм Alex, на 7,62-мм пулемет UKM 2000.

В памяти приборов хранятся настройки для нескольких типов оружия и боеприпасов. После того как пользователь введет расстояние до цели, которое определяется с шагом 50 метров, перекрестие будет отображаться в позиции, учитывая индивидуальный баллистический профиль оружия. Это упрощает использование системы и значительно увеличивает точность.

Подводя итог, следует заметить, что в перевооружении Португалии и Эстонии отчетливо прослеживается заинтересованность США. Отказавшись от заказанной винтовки FN SCAR, американцы «сосватали» ее поставку португальцам. А проходящий конкурс на замену М-4 уже однозначно свидетельствует о том, что Lewis Machine & Tool Company останется без заказов. И вот ее продукция «неожиданно» побеждает на конкурсе в Эстонии. Это было настолько удивительно, что «Зиг Зауэр», принимавшая участие в тендере, даже пыталась опротестовать результаты конкурса.

Зато Польша, несмотря на свою приверженность политике НАТО и США, сохранила самостоятельность в вопросах вооружения и оснащения своей армии. Кстати, это касается и других бывших членов Варшавского договора. Сейчас в Восточной Европе до 350 предприятий ориентированы на производство боеприпасов, ремонт и модернизацию бывшего советского вооружения и техники.

При этом они не планируют сворачивать производства. Поскольку не только обеспечивают свои вооруженные силы, но и успешно приторговывают своей продукцией в зонах локальных конфликтов стран третьего мира.

Сергей Козлов

Сергей Владиславович Козлов – военный историк.