Вот до чего Украина довела европейскую оборонную промышленность

FT: украинский конфликт спровоцировал кризис цепочки поставок боеприпасов в Европе

Конфликт на Украине спровоцировал кризис цепочки поставок боеприпасов в Европе, пишет FT. Темпы спроса на снаряды подвергают испытанию производственные мощности. Компании с трудом справляются с пополнением национальных запасов и удовлетворением аппетитов Киева.

Производители сталкиваются с трудностями в попытках пополнить национальные запасы оружия и удовлетворить потребности Киева.

Украинский конфликт поглощает оружие и боеприпасы с беспрецедентно высокой скоростью. Украинские военные ежедневно расходуют более пяти тысяч артиллерийских снарядов – это примерно равно годовому объему заказов небольшой европейской страны в мирное время.

Резкий переход на военные рельсы создает кризис цепочки поставок в Европе, поскольку производители сталкиваются с трудностями в попытках пополнить национальные запасы оружия и одновременно удовлетворить потребности Киева.

Спустя почти под после начала российской специальной военной операции на Украине темпы спроса на боеприпасы и взрывчатые вещества превращаются в испытание производственных мощностей Европы в гонке по перевооружению.

"Это война производственных мощностей", – заявил исполнительный директор норвежского производителя боеприпасов Nammo Мортен Брандтсег (Morten Brandtzæg).

По его оценкам, украинские войска ежедневно расходуют по пять-шесть тысяч артиллерийских снарядов, что равносильно годовому объему заказов небольшой европейской страны в мирное время.

Давление на производителей усугубляется существованием "узких мест" в цепочках поставок, которые образовались еще в период пандемии, нехваткой производственных мощностей, а также дефицитом сырья для взрывчатых веществ. Все эти факторы препятствуют наращиванию производства оружия.

По словам Брандтсега, спрос на некоторые компоненты настолько высок, что сроки поставок возросли от нескольких месяцев до нескольких лет.

Это заставляет производителей активно бороться за сырье – начиная с химикатов для производства взрывчатых веществ и заканчивая металлами и пластмассой для взрывателей и артиллерийских гильз. Большинство компаний даже увеличили рабочие смены в ожидании крупных заказов от национальных правительств и стараются нанять больше людей, что после начала пандемии тоже сопряжено с определенными трудностями.

Ив Траиссак (Yves Traissac), заместитель генерального директора компании Eurenco, выпускающей взрывчатые вещества военного назначения, сказал, что его предприятие стремится увеличить производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов, среди которых немецкая Rheinmetall и британская BAE Systems.

"В настоящее время мы наращиваем производство, чтобы удовлетворить спрос со стороны наших клиентов. Это сложная задача, но мы над этим работаем", – сказал он.

Одной из основных проблем является закупка азотной кислоты, которую компания использует в небольших количествах для создания взрывчатых веществ, но которая также является ключевым ингредиентом в производстве удобрений. По словам Траиссака, поскольку часть предприятий по производству удобрений в Европе приостановили работу из-за высокой стоимости электроэнергии, потребность в азотной кислоте "должна быть обеспечена поставщиками". Он добавил, что Eurenco работает над тем, чтобы "иметь дополнительные источники этого важнейшего сырья".

Компания Rheinmetall, крупнейший оборонный подрядчик Германии, объявила в январе, что построит новый завод по производству взрывчатых веществ в Венгрии в рамках совместного предприятия с правительством страны. По словам представителей компании, это позволит решить проблему дефицита.

Взрывчатка, выпускаемая на этом новом заводе, будет использоваться для производства артиллерийских, танковых и минометных боеприпасов. Компания также перезапустила выведенные из эксплуатации предприятия по производству боеприпасов и "закупила большие объемы важнейших материалов".

Мик Орд (Mick Ord), исполнительный директор британской компании Chemring, которая поставляет целый спектр взрывчатых веществ и топлива оборонным предприятиям, сказал, что некоторые клиенты уже спрашивали, можно ли "увеличить выпуск [определенных материалов] на 100–200%".

По словам Орда, "множество постпандемийных проблем в цепочках поставок постепенно начинают ослабевать".

"Гораздо более серьезным вызовом является то, что размеры наших производственных мощностей были подогнаны под спрос. Долгое время наша отрасль существовала именно в таком режиме – объемы мощностей соответствовали спросу", – объяснил он.

Как утверждает Орд, чтобы существенно увеличить производство, требуется время и инвестиции в новые предприятия. "Это довольно капиталоемкие проекты, на строительство и запуск которых обычно требуется несколько лет. Это не та цепочка поставок, в которой вы можете просто щелкнуть выключателем", – рассказал он.

Британская компания Denroy, которая выпускает гильзы и другие компоненты для ряда оборонных компаний, извлекла огромную выгоду из ранее размещенного заказа на определенные материалы, такие как полимеры и композиты.

По словам исполнительного директора Кевина Макнэми (Kevin McNamee), проблема заключается "не столько в мощностях, сколько в сроках поставок некоторых материалов. В случае с некоторыми специализированными материалами сроки поставок могут достигать шести месяцев".

"Компании могут выпускать партию таких материалов всего один или два раза в год, и, если вы пропустите этот момент, вам придется ждать", – объяснил он.

Этот кризис побудил компании более тесно сотрудничать со своими поставщиками, а также с теми, кто находится дальше по цепочке. По словам нескольких руководителей отрасли, они стали тратить больше времени на ежедневную проверку того, что именно отдельные поставщики могут отгрузить.

Огромный спрос на инвестиции также порождает призывы изменить то, как правительства проводят закупки, а руководители предприятий говорят, что им нужны более долгосрочные контракты.

Компания Nammo, которая принадлежит правительствам Норвегии и Финляндии, обычно заключает с государственными заказчиками годовые контракты. Компания начала инвестировать в свои объекты в начале прошлого года, и сейчас ей удается удовлетворять спрос. Тем не менее, Брандтсег сказал, что масштабы инвестиций таковы, что они "ложатся огромным финансовым бременем на финансовые показатели в остальном здоровой оборонной компании".

По его словам, объемы вложений в компанию "в 2022 году оказались в три раза больше, чем в 2021 году". Он добавил, что оборонной индустрии нужны более долгосрочные, многолетние контракты, чтобы компании "могли позволить себе эти огромные инвестиции".

Британская BAE Systems уже несколько месяцев ведет переговоры с министерством обороны об увеличении производства ряда боеприпасов. Эта компания является основным поставщиком британских вооруженных сил. В январе она заключила новый 15-летний контракт на поставки. Однако она все еще ожидает официального соглашения, которое покрывало бы дополнительные объемы производства, необходимые для оказания помощи Украине в дальнейшем.

Ли Смертуэйт (Lee Smurthwaite), директор программы по боеприпасам в BAE, сказал, что компания уже увеличила количество рабочих смен на своих заводах, а также наняла временных рабочих, чтобы выполнить условия нового контракта и подготовиться к возможному увеличению нагрузки. Три основных завода компании по производству боеприпасов работают в две-три смены в сутки, пять дней в неделю.

Гонка по перевооружению и перспектива того, что украинский конфликт может затянуться, породили споры о необходимости объединения закупок по всему Евросоюзу, несмотря на то, что у каждой страны своя промышленная база.

Европейские государства также рассматривают возможности сотрудничества с партнерами с другого конца света: в конце января Франция объявила, что будет работать с Австралией над совместным производством и отправкой на Украину нескольких тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Производство боеприпасов возглавит французская компания Nexter.

"Если когда-то и наступал момент сказать, что мы должны сотрудничать в сфере производства боеприпасов, то это сейчас", – сказал Фрэнсис Туса (Francis Tusa), редактор Defence Analysis. Он напомнил о недавнем выступлении президента Эммануэля Макрона, в котором тот сообщил, что Франция в год производит столько же артиллерийских снарядов, сколько Россия выпускает по Украине в неделю.

Туса добавил, что соглашение о коллективных закупках вооружений, включая боеприпасы и взрывчатку, могло бы иметь определенный смысл.

Работа в этом направлении уже ведется. Европейское оборонное агентство, созданное в 2004 году, принимает участие в инициативе Евросоюза, запущенной в конце прошлого года и призванной изучить вместе с представителями промышленности, как государства-члены могут координировать закупки критически важного оборудования, включая боеприпасы.

"Было очевидно, что некоторые предприятия остро в этом нуждались", – сказал Питер Тааль (Pieter Taal), глава отдела промышленности, стратегии и европейской политики Европейского оборонного агентства.

Но он признал, что, чтобы достичь прогресса, потребуется время. По его словам, "государства-члены часто тратят очень много времени на обсуждение".

Тревор Тейлор (Trevor Taylor) из Королевского объединенного института оборонных исследований сказал: "В оборонном производстве масштаб имеет значение, и функциональное обоснование для совместной работы европейцев (включая британцев) совершенно очевидно".

"Политические препятствия на пути к такому сотрудничеству весьма значительны: будет очень трудно договориться, кто и за что будет платить", – предупредил он.

Авторы: Сильвия Пфайфер (Sylvia Pfeifer), Патрисия Нильсон (Patricia Nilsson)