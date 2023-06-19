Борисов заявил, что основа РОС из четырех модулей должна быть готова к 2030 году

По словам главы Роскосмоса, в 2032 году строительство Российской орбитальной станции должно быть завершено

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Основа новой Российской орбитальной станции (РОС), состоящая из четырех блоков, должна быть создана к 2030 году, а в 2032 году ее строительство должно быть завершено. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу "Звезда".

"Мы заканчиваем эскизный технический проект. Облик станции определен, орбита, на которой будет находиться. <...> У нас есть этапность ее создания, у нас есть технико-экономическое обоснование этой работы. Будет она проводиться поэтапно. К [две тысячи] тридцатому году мы должны создать основной "костяк" станции из четырех модулей. А в [две тысячи] тридцать втором году - завершить ее строительство", - сказал он.

Борисов добавил, что в ходе работы над РОС особое внимание уделяется научному наполнению проекта и эффективности проведения будущих экспериментов в его рамках. Как подчеркнул глава госкорпорации, наполнение научной программы РОС - "мероприятие достаточно дорогостоящее".

В апреле 2021 была озвучена идея о создании в России собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.