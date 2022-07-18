Стало известно о готовящейся отставке Рогозина

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин готовится покинуть занимаемый пост в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники, близкие к военно-промышленному комплексу, пишет MK.RU.

По информации газеты, глава госкорпорации может в дальнейшем заняться вопросами, связанными со специальной военной операцией на Украине. Не исключено, что он займет руководящий пост на одной из освобожденных территорий.

Также изданию стало известно, что пост гендиректора «Роскосмоса» может занять нынешний вице-премьер правительства Юрий Борисов.

«Лента.ру» обратилась в «Роскосмос» за комментарием по данному поводу.

13 июля РБК узнал от нескольких источников, знакомых с обсуждением вопроса, что курирующий в правительстве России направления «космос» и «оборонная промышленность» вице-премьер Юрий Борисов покинет свой пост. Информацию о возможной отставке вице-премьера изданию также подтвердил собеседник в оборонно-промышленном комплексе.

Спустя два дня сообщалось, что партия «Единая Россия» поддержала кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера страны единогласно. До этого профильный комитет Госдумы одобрил его выдвижение на должность.