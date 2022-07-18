Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить?

В пятницу президент Владимир Путин принял решение о нескольких кадровых перестановках. Зампред правительства Юрий Борисов, курировавший оборонно-промышленный комплекс и выполнение гособоронзаказа, перешел на должность генерального директора госкорпорации "Роскосмос". На этом посту Борисов сменил Дмитрия Рогозина.

Одновременно глава Минпромторга Денис Мантуров был утвержден в должности вице-премьера с сохранением своего министерского поста. С таким предложением выступил премьер Михаил Мишустин, Госдума на внеочередном заседании поддержала инициативу. "Обязанности Борисова перейдут к Мантурову", – сообщил ТАСС источник в правительстве. Агентство напоминает, что в ранге вице-премьера Борисов курировал (помимо ОПК и оборонного заказа) вопросы промышленности, технологического и атомного надзора и развития системы ГЛОНАСС.

Кроме того, в круг обязанностей, которые теперь перешли к Мантурову, входит: военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, обеспечение национальной обороны, правоохранительной деятельности и мобилизационной подготовки РФ, правоохранительной деятельности, гражданской обороны и обустройства государственной границы. Кроме того, с июля прошлого года, когда за каждым из вице-премьеров был закреплен федеральный округ, Юрий Борисов курировал регионы Урала, где сосредоточены многие предприятия ОПК.

Переход бывшего куратора оборонного комплекса Борисова на должность руководителя "Роскосмоса" свидетельствует о том, что сейчас в аэрокосмической отрасли России главным станет реализация военной программы, полагает военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.

Схожее мнение выразил и политолог Михаил Виноградов. По его мнению, "такие кадровые перестановки могут свидетельствовать о возможном сдвиге в сторону усиления военной составляющей космической отрасли".

Отметим, что фактический преемник Борисова Мантуров в своем выступлении в Госдуме сделал особый акцент на работе по обеспечению обороноспособности Вооруженных сил – "не только в части специальной военной операции, но и в совершенствовании на будущее современных образцов вооружения, которые будут разрабатываться и поставляться".

"Основа сегодня, или хребет промышленности, как был, так и остается – это ОПК, который выполняет очень важные задачи,

– подчеркнул Мантуров. – Мы продолжим развивать компетенции и направления, которые обеспечат боеспособность ВС РФ". Глава Минпромторга, в числе прочего, упомянул планы возрождения такой стратегически важной и тесно связанной с ОПК отрасли, как электронное машиностроение.

В том же выступлении перед депутатами Мантуров сделал важное заявление, которое говорит о новой стратегии исполнительной власти. Правительство едино во мнении о необходимости совершить поворот от "абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета", подчеркнул глава Минпромторга перед своим утверждением в ранге вице-премьера.

Мантуров рассказал о том, как этот поворот будет происходить на практике. До осени Минпромторг разработает программу поддержки предприятий, которые ориентированы на создание продукции, обеспечивающей технологический суверенитет. Программа будет учитывать кредиты со ставкой до 7% годовых, льготные условия проведения НИОКР (научно-исследовательских и конструкторских работ), льготный налоговый режим, обеспечение спроса на разрабатываемую и производимую в будущем продукцию, включая компенсацию скидки на пилотные партии выпускаемой продукции и ее выход на рынок.

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России Евгений Минченко говорит, что российская экономика может пойти по одному из трех путей развития.

"Первый вариант – то, что называется business as usual ("вести бизнес, как обычно") – в данном случае делать то же самое, что делала наша власть раньше, но Денис Валентинович сказал сегодня, что это невозможно. Второй сценарий – Госплан в кубе, ставка на крупные компании с гоcучастием – по сути, госкапитализм. Третий вариант – попытка вложить государственные резервы в развитие экономики, в первую очередь в поддержку малого и среднего бизнеса", – указал Минченко, добавив, что именно третий вариант большинство экспертов считают оптимальным.

На Мантурова возложены очень большие ожидания – провести настоящую реиндустриализацию,

запустить новый индустриальный подъем, подчеркнул экономист Василий Колташов. Он отметил: "Мантуров сделал очень важное заявление: его либеральная экономическая политика не отрицает рыночные механизмы, но при этом не полностью совпадает с идеей свободного рынка, конкуренции и развития экономики на основе государственного невмешательства. Думаю, ее можно назвать "неомеркантильной" моделью".

По словам эксперта, суть этой схемы состоит в том, что государство проводит политику протекционизма в отношении своих предприятий. "Например, свободный рынок в России почему-то не создал промышленное машиностроение. В итоге государство сейчас заявляет: здесь я ставлю задачу и составляю планы. Целью Мантурова будет развивать импортозамещение в легкой и тяжелой промышленности, в частности, в машиностроении", – сказал специалист.

По мнению политолога Марата Баширова, судя по речи Мантурова, в реальном секторе российской экономики будет развиваться некий аналог японских "дзайбацу" или южнокорейких "чеболей" – конгломераты предприятий различной отраслевой направленности, объединенные единой организационной структурой. Кроме того, Баширов в своем Telegram-канале обратил внимание: Мантуров призвал "заниматься не импортозамещением, а импортоопережением, обеспечивая нашу технологическую независимость". Решение столь масштабных задач возможно при создании проектных офисов в правительстве и уже упомянутых аналогов "дзайбацу" или "чеболей" в реальном секторе, полагает Баширов.

Оборонно-промышленный комплекс наименее всего нуждается в корректировке, отметил Колташов. "С начала спецоперации ОПК России себя показал достойно – он продемонстрировал, что планово-рыночные механизмы, которые были применены, оказались уместными", – указал эксперт.

Кроме того, добавил собеседник, когда будут освобождены новые территории Украины, Мантурову нужно будет создавать там экономические структуры, отстраивать производственные и логистические цепочки – создавать крупных игроков с перспективой выхода на мировой рынок. "Находящиеся там предприятия Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского будут национализированы за связь этих олигархов с нацистским режимом", – подчеркнул собеседник.

Алена Задорожная, Рафаэль Фахрутдинов