Переход ОАК в Ростех завершится в 2020 году

Обновленному менеджменту предстоит выстроить по новым стандартам работу авиастроительной корпорации

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Процесс перехода Объединенной авиастроительной корпорации в "Ростех" только начался, обновленный менеджмент должен решить ряд проблем, сообщил "Интерфаксу" представитель госкорпорации.

"ОАК находится в процессе передачи под управление "Ростеха". Интеграционные процессы только начались, их завершение планируется в 2020 году. Задача "Ростеха" и обновленного менеджмента - решить проблемные вопросы, которых в ОАК накопилось немало, и выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам", - заявили в "Ростехе", комментируя утверждение нового состава совета директоров.

Ранее сообщалось, что новым председателем совета директоров ОАК избран индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

Решение принято советом директоров на заседании 8 мая. Сам совет в новом составе был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля. До этого несколько лет подряд совет директоров ОАК возглавлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как сообщалось, в новый состав совета вошли 13 человек, в том числе шесть топ-менеджеров "Ростеха": директор по экономике и финансам Оксана Лобанова, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина, директор по реализации госпрограмм Иван Скрыльник, председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев и гендиректор "Рособоронэкспорта" (на 100% принадлежит "Ростеху") Александр Михеев. Кроме того, место в совете сохранил А.Сердюков.

Также в совет вошли замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров и проректор Всероссийской академии внешней торговли по научной работе Минэкономразвития, экс-президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников. Переизбраны в совет президент ОАК Юрий Слюсарь, заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик и президент Фонда содействия инвестициям им. Попова, экс-гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко.

Все новые члены совета директоров ОАК, согласно ранее опубликованным материалам, выдвигались от "Ростеха". До этого всех кандидатов предлагало правительство, но в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, находящихся в федеральной собственности (через Росимущество). Как отмечали в правительстве, это позволит консолидировать "основные научно-производственные мощности в области авиастроения".

Покинули совет по итогам внеочередного собрания акционеров семь человек: Д.Мантуров, курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов, замминистра финансов Андрей Иванов, замгендиректора "Роскосмоса" Иван Харченко, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, советник главы ОАК по науке и технологиям Борис Алешин и главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Управления активами" Владимир Потапов.