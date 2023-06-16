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ТАСС

Кнайсль считает, что конфликт на Украине все равно случился бы рано или поздно

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Карин Кнайсль
Карин Кнайсль.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

По словам экс-главы МИД Австрии, ситуация начала обостряться еще в ноябре 2003 - феврале 2014 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль убеждена, что конфликт на Украине в любом случае случился бы рано или поздно.

"Да, это точно так", - сказала она ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о неизбежности текущего конфликта на Украине. "Помню, когда я занимала должность министра, мы читали доклады о Донбассе, о мониторинговых миссиях ОБСЕ. И это было скорее ритуалом. Мы говорили: "Да, мы должны сделать то-то", - поделилась воспоминаниями Кнайсль.

Она отметила, что призывала сделать все возможное, чтобы улучшить качество повседневной жизни людей на востоке Украины. "Пенсионеров, которым приходилось выстраиваться в очереди. Я говорю о ситуации между 2014 и 2022 годом. Дела обстояли плохо", - добавила экс-глава МИД Австрии. По ее словам, такое положение создалось не только из-за бомбардировок, которые были одной из проблем.

"Жизнь для людей на Востоке Украины была сплошной травмой. И на это особо не обращали внимание. В том числе, некоторые части российского общества. потому что некоторые в этом были задействованы, но для тех, у кого там не было родственников и кто не знал, что там происходит, эти события разворачивались как бы на другой планете", - пояснила Кнайсль.

Она указала, что ситуация начала обостряться еще в ноябре 2003 - феврале 2014 года. "В 2014 году я начала читать "Белую гвардию" Михаила Булгакова. Это была очень сложная книга. Но после того, как я ее прочитала, не имея глубоких знаний [в этом вопросе], я сказала: "Но это же как в 1919 году, та же ситуация", - отметила экс-министр, признавшись, что это стало для нее откровением о сложном историческом наследии региона.

"Есть так много нерешенных проблем, которые для каждого означают что-то свое. Это одно для тех, кто вовлечен напрямую, и другое для людей в Афганистане или где-либо еще. Но во время прочтения "Белой гвардии" я подумала: "Боже мой, так мало изменилось". Только в 2014 году все стало еще сложнее", - заключила она. 

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Страны
Австрия
Афганистан
Украина
Проекты
ОБСЕ
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