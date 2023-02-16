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Западная дипломатия превратилась в "обиженную ливерную колбасу"

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Логотип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

RS: отказ Запада вести диалог с Россией в рамках ОБСЕ приведет к негативным последствиям

Западные политики, осуждающие присутствие российских представителей в ОБСЕ, ведут себя не как дипломаты, а как "обиженная ливерная колбаса", пишет Responsible Statecraft. Такими действиями они снижают возможность понять интересы и цели Москвы и донести до нее свои.

Анатоль Ливен

В последние годы многие западные дипломаты, не говоря уже о политиках, стали забывать о самой сути дипломатии. Речь не о том, чтобы соглашаться во всем с друзьями, а о том, чтобы вести переговоры с соперниками, иногда врагами. Что, в свою очередь, требует их изучения, понимания их целей и взглядов на жизненно важные интересы своих стран, а, следовательно, и вопросов, по которым компромисс будет либо возможен, либо — нет.

Даже в первом случае единственным законным путем выяснить это является диалог. Однако Запад все чаще расценивает любую встречу с противниками своего рода капитуляцией и нравственным компромиссом.

В этой связи неудивительно осуждение западными политиками и обозревателями решения Австрии разрешить попавшим под санкции российским парламентариям присутствовать на заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. Как указало австрийское правительство, поступить таким образом его обязывает статус страны местонахождения штаб-квартиры ОБСЕ.

Разумеется, осуждение связано с российской спецоперацией на Украине, которая по праву стала предметом множества экономических санкций и порицания со стороны западных государств, включая Австрию. Однако следует помнить, что целью создания ОБСЕ во времена холодной войны было привлечение Москвы к дискуссиям о европейской безопасности. Ее членство не прерывалось Западом на время войны в Афганистане, равно как Россия, Германия или Франция не требовали исключения Америки и Британии в ответ на вторжение в Ирак.

Австрия входит в ЕС, но не в НАТО или какой-либо другой военный альянс, как того требуют условия договора 1954 года, по которому страну покинули западные и советские оккупационные силы. Она направила Украине экономическую и гуманитарную помощь, но не военную.

Этот нейтралитет стал причиной создания в Австрии штаб-квартиры ОБСЕ, а еще раньше позволил Вене стать отличным местом для контактов и переговоров между Советским Союзом и Западом — и последний счел это выгодным. Во время холодной войны, когда Советский Союз представлял собой закрытую систему, западные правительства и эксперты стремились развивать с ним контакты ради получения информации о стране. Так Вена стала раем для шпионов.

Санкции западных стран в отношении въезжающих — это личное дело каждой из них, но более широкого обоснования в рамках международного права они не имеют. Как показывает нынешняя ситуация, они не только препятствуют дипломатии и приобретению знаний, но и (особенно в том виде, в каком вводятся Вашингтоном) имеют тенденцию распространяться на третьи страны, вредя отношениям с ними.

Санкции вызывают раздражение по всему миру (включая таких партнеров, как Индия) как очередной признак нравственного высокомерия и наследия западного империализма, память о котором сводит моральное превосходство Запада на нет.

“Отчужденные и недовольные развивающиеся страны считают конфликт на Украине и соперничество Запада с Китаем отвлекающим фактором от таких неотложных проблем, как долги, глобальное потепление и последствия пандемии”, – написал бывший министр иностранных дел Индии Шиванкар Менон.

Все было бы иначе, веди НАТО непосредственные боевые действия против России; хотя даже тогда встречи на нейтральной территории могли бы иметь практическую значимость. Но администрация Байдена ясно дала понять, что не хочет перерастания помощи Украине в прямую конфронтацию с Москвой. Президент и другие официальные лица США и Европы также выразили убежденность в том, что в итоге ситуация потребует некоего достигнутого в ходе переговоров соглашения с Россией — причем, на условиях, выгодных для Украины.

С учетом вышеизложенного, нет никаких аргументов в пользу законности, нравственности или практичности отказывать российским политикам в посещении сессии ОБСЕ в Вене. Их нужно выслушать и заставить прислушаться к озабоченностям Запада. Мы платим дипломатам за умение вести переговоры, а не за поведение обиженной ливерной колбасы.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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