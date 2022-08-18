Раскрыта правда о том, как Лондон превратил Украину в оружие против России

Как Британия усиливала украинскую военную машину и провоцировала прямой конфликт с Россией

Документы раскрывают правду о событиях, спровоцировавших конфликт между Россией и Украиной, но в западных СМИ рисуют совершенно иную картину, пишет The Grayzone. Ещё в 2011 году в Лондоне говорили о Киеве как об оружии против Москвы, отмечает автор статьи.

Британия играет ключевую роль в размещении передовых частей НАТО и в проведении учений на границах России. В ходе начавшегося конфликта Британия усиливает эскалацию, отправляя на Украину оружие на миллиарды фунтов, силы специального назначения и добровольцев.

Т. Коулз (TJ Coles)

В попытке уклониться от внутренних проблем британский премьер-министр Борис Джонсон, которого скоро могут заменить, очень часто ездил на Украину. Президент Владимир Зеленский даже назвал паясничающего британского премьера одним из ближайших союзников Украины. Если и когда Джонсон покинет свой пост, он вполне может стать спецпосланником на Украине.

Дружба Джонсона и Зеленского резко контрастирует с отношениями, сложившимися у украинского президента с французским лидером Эммануэлем Макроном, который предупреждает Евросоюз и США о том, что недопустимо "унижать" российского президента Владимира Путина, и стремится к разрешению конфликта дипломатическими, а не военными средствами.

Но Джонсон имитирует черчиллевскую решимость, которая в украинском вопросе уходит своими корнями в англо-американский альянс и в значительной мере определяется членством Британии в подчиненной США Организации Североатлантического договора (НАТО). На его порывы и побуждения влияет роль Британии в мировом порядке, которую она взяла на себя после Второй мировой войны – обслуживать интересы американского государства. С 2015 года Британия обучила 22 тысячи украинских военных в рамках "Морской учебной инициативы" (Maritime Training Initiative) и операции "Орбитал" (Operation Orbital).

Британия подталкивает Украину в НАТО

В своей книге "Тайные войны Британии" (Britain’s Secret Wars) я писал, как Соединенное Королевство на протяжении многих лет обучало украинских военнослужащих, начав этот процесс еще задолго до переворота 2014 года, когда вооруженные силы страны подчинялись ориентированным на Россию правительствам.

"Мы считаем, что Украина как европейская страна в соответствии с действующими договорами должна иметь право присоединиться к ЕС, когда она будет соответствовать критериям по вступлению". Это сказал в 2011 году посол в Австрии и постоянный представитель Британии при ООН Ли Тернер (Leigh Turner). Далее он заявил: "Часть своей карьеры я провел в Центральной Азии и в Восточной Европе, начиная с 1980 года, когда в качестве гражданского служащего работал в немецком Райндалене в штабе британской Северной армейской группы".

"Мы всегда нервно шутили, что станем мишенью для первой советской оперативно-тактической ядерной ракеты, когда в Европе начнутся боевые действия", – продолжил Тернер. Ничто так не настраивает на политическую работу, как пара остроумных замечаний на тему апокалипсиса. Тернер заявил, что Британии следует и дальше сосредотачивать внимание на Украине как на оружии против России: "Украина может иметь большой демонстрационный эффект в регионе. На самом деле, идут разговоры, что, если она добьется успеха, это изменит все постсоветское пространство".

"Соответственно, если Украина потерпит неудачу, никем не избранным и антидемократическим лидерам в этом регионе будет легче утверждать, что „государственному управлению западного образца здесь нет места”. Тернер с коллегами надеялся подтолкнуть Януковича взять прозападный курс. "До избрания президента Януковича его часто называли „пророссийским”. Но это слишком упрощенный подход", – объяснил Тернер, а потом рассказал о проводимых в стране экономических "реформах".

Он считал, что для ускорения процесса Британия должна стать для Украины въездными воротами, через которые она вступит в НАТО. Надо было закрепить эту страну на позициях натовской марионетки, не давая ей при этом преимуществ членства и гарантий коллективной защиты, которыми пользуются все страны альянса. "Британия может многое сделать, продолжая тесно сотрудничать с Украиной, помогая ее вооруженным силам осуществлять реформы, сотрудничать с войсками НАТО и интегрироваться в структуры блока", – сказал Тернер.

Британцы предлагали назначить специального военного советника, наладить языковую подготовку и взаимодействие военно-морских сил. В 2011 году Тернер сделал еще одно заявление, отметив, что на Украине побывали 17 сотрудников и слушателей Королевского колледжа обороны, а 20 человек из Национального университета обороны Украины посетили Британию. В рамках программы "Партнерство во имя мира" британские десантники обучали украинских коллег.

Но как сказал Джон Кампфнер (John Kampfner), этого было недостаточно. "Когда Россия в 2014 году вторглась в Донбасс и аннексировала Крым, Британия радостно последовала за Францией и Германией, которые вели с Москвой и Киевом переговоры в Нормандском формате". В конечном итоге переговоры провалились, пишет журналист, не удосуживаясь объяснить причины провала. Сейчас Кампфнер работает исполнительным директором программы "Британия в мире". Это проект аналитического центра Чатем-Хаус, в задачи которого входит формулирование неоколониальных доктрин Британии.

В аналитическом брифинге Палаты общин говорится, что в то время ведущие страны ЕС Франция и Германия были против поставок на Украину военной техники – вопреки позиции, которую занимали США при президенте Бараке Обаме. Британия поддержала позицию Соединенных Штатов и пошла на компромисс с европейскими соседями, направив Киеву так называемое "нелетальное" оборудование.

"Беспроигрышный вариант для НАТО"

В 2015 году Британия начала операцию "Орбитал" по обучению украинских военнослужащих. С 2017 по 2020 годы различные правительственные органы, в том числе, Министерство иностранных дел и Департамент международного развития (позже их объединили) потратили свыше 30 миллионов фунтов стерлингов из денег налогоплательщиков на так называемый Фонд конфликтов, стабильности и безопасности. Наряду с "Орбитал", этот фонд оказывал содействие специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

В брифинге Палаты общин говорится, что годом позже Украина и Британия подписали меморандум о взаимопонимании, намереваясь продолжать военную подготовку и экспорт вооружений. "В 2018 году были развернуты учебные команды в составе представителей королевских ВМС и королевского корпуса морской пехоты, чтобы проводить обучение украинских моряков". В конце 2020 года сообщалось, что на Украине находятся 100 военнослужащих из состава 3-го стрелкового батальона и 4-го батальона королевского полка Шотландии, которые занимаются обучением ВСУ.

В 2021 году Британия пообещала выделить 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на реализацию программы по повышению боеспособности ВМС Украины. В июне того года военный подрядчик компания Babcock подписала трехсторонний меморандум взаимопонимания с правительствами Британии и Украины о восстановлении военно-морских баз последней. "Babcock получит поддержку от других компаний, а Британия обеспечит себе сильное присутствие. В этой работе будут участвовать MBDA, Thales и Royal Haskoning DHV".

В августе 2021 года журнал Soldier сообщил, что британские войска "проводят совместное обучение с украинскими коллегами в рамках многонациональной программы, к которой привлечены военнослужащие из Канады, США и Швеции". Эта боевая группа численностью 400 человек состояла в основном из военнослужащих 4-го батальона королевского полка Шотландии, которые были переброшены на Украину "с целью развития двусторонних отношений, совместного планирования и проведения тактических операций". Автор статьи рассказал, как личный состав проводил учения с боевой стрельбой совместно с 54-й механизированной бригадой ВСУ, которая "неоднократно бывала в неспокойном Донбассе".

Комментируя учения "Казацкая булава", подполковник Аласдар Хемпенстолл (Alasdair Hempenstall) из 4-го батальона королевского полка Шотландии так сказал о своих подчиненных: "Они ознакомились с тем, как действуют украинцы в боевых условиях, а также получили представление об их культуре и истории".

В вышедшей летом 2021 года на страницах British Army Review публикации говорится: "Украина и Эстония многое получили от британских операций „Орбитал” и „КАБРИТ” (CABRIT), которая проводилась в Эстонии в рамках передового присутствия НАТО. Это беспроигрышный вариант для НАТО, которая аккуратно проводит процесс интеграции".

Подполковник в отставке Глен Грант (Glen Grant) живет в Риге и работает британским военным советником на Украине. Он учился в различных учебных заведениях, в том числе, в Королевской военной академии в Сандхерсте. Грант – ветеран войны в Северной Ирландии (специалист по борьбе с повстанцами). В 90-е годы он служил в военной разведке и работал в Боснии и Ираке. Грант работал военным советником в большинстве армий Восточной Европы, Прибалтики и Балкан.

А теперь немного дополнительной информации. В 2010-е годы Агентство международного развития США, являющееся псевдообщественной инициативой, а на самом деле, подразделением Госдепартамента, помогло так называемому Демократическому альянсу Украины, как называют одно из многих объединений, проталкивающих прозападные реформы. Этот альянс сыграл заметную роль в протестах Евромайдана, которые в 2013-2014 годах вылились в переворот. Одним из видных лидеров Демократического альянса был политик и советник Виктор Андрусив, позже возглавивший Украинский институт будущего. К числу учредителей этого института относится бывший армейский офицер и бизнесмен Анатолий Амелин, основавший одну из крупнейших инвестиционных компаний Украины "Альтана Капитал".

Другой учредитель Украинского института будущего – Тарас Березовец, окончивший в Британии Королевский колледж оборонных исследований и ставший в УИБ руководителем отдела национальной безопасности и обороны. Покойный Алексей Скрыпник был заместителем председателя постоянной делегации в парламентской ассамблее НАТО. В годы правления Трампа он успешно занимался в США лоббистской деятельностью, добиваясь поставок на Украину современных ПТУР "Джавелин".

Подполковник Грант работает в УИБ экспертом по безопасности и обороне. Там он занимается "поддержкой парламентского комитета по обороне" и руководит военными добровольцами и армейскими офицерами. Грант также является старшим научным сотрудником Института государственного управления (Institute for Statecraft). Это скандально известная подставная организация военной разведки, созданная в 2005 году и зарегистрированная по адресу обветшавшего завода в Шотландии. Хорошо известно, что этот институт сформировал финансируемую британским Форин-офисом организацию под названием Integrity Initiative, которая создала тайные "кластеры" журналистов, ученых и прочих антироссийских агентов влияния.

В начале 2022 года Корпус быстрого реагирования союзников во главе с Британией завершил свое годичное пребывание в роли штаба боевых сил НАТО. Его учебные команды были позже отправлены в Эстонию и на Украину. Корпус также сотрудничает с многонациональным корпусом "Юго-Восток" под руководством Румынии.

В марте текущего года Министерство обороны Британии заявило, что Лондон развернул в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre, которая состоит из РЛС и пусковых установок на базе грузовиков. Он также направил туда 100 человек личного состава. Обслуживанием комплексов занимаются военнослужащие из 16-го артиллерийского полка. Остальной личный состав полка находится на базе Бейкер-Бэррэкс на острове Торни в Ла-Манше в готовности к переброске в Польшу. На Украину также поставляется высокоскоростной ПЗРК Starstreak.

Министр обороны называет дипломатию "единственным путем" и в то же время обещает эскалацию на Украине

В сентябре 2021 года личный состав Министерства обороны провел встречу с национальной гвардией Украины, которая является формированием ВСУ и объединяет скандально известные батальоны неонацистских активистов и уголовных элементов. Заместитель руководителя операции "Орбитал" подполковник Энди Кокс (Andy Cox) заявил: "Мы начнем эту работу с привлечением представителей национальной гвардии Украины к учебной деятельности, которую уже осуществляют британские инструкторы в ряде частей вооруженных сил Украины". Эта информация в Британии была засекречена, но ее разместили на сайте национальной гвардии Украины, из-за чего министерство обороны было вынуждено давать опровержения.

В феврале 2022 года боевая группа из состава пехотного полка "Королевские валлийцы" покинула свою базу в Германии и была переброшена в Эстонию в рамках операции Iron Surge. Среди прочего, туда отправились боевые машины пехоты "Уорриер" и танки "Челленджер 2". К учениям также привлекли боевую группу 1-й авиационной бригады армейской авиации. Сумасбродный министр обороны Британии Бен Уоллес (Ben Wallace), позже попавшийся на удочку пранкеров, заставивших его раскрыть государственную тайну, сказал: "Вместе с нашими союзниками по НАТО мы развертываем войска и технику на суше, в море и в воздухе, чтобы укрепить оборону Европы в ответ на наращивание российской военной группировки на границе Украины". Затем он добавил: "Деэскалация и дипломатия в такой обстановке остаются единственным путем". А сам тем временем продолжил нагнетать напряженность и срывать любые попытки договориться об урегулировании.

Также в феврале появилось сообщение, что группа ветеранов САС, воевавших в Афганистане и Ираке, получает деньги от одной неназванной частной компании через неназванную европейскую страну. В состав этой группы вошли уоррент-офицеры, сержанты, капралы и снайперы, которые будут убивать российских наблюдателей и корректировщиков. Эти ветераны умеют обращаться с ПТУР "Джавелин" и ПЗРК "Стингер", а это свидетельствует о том, что они будут обучать украинцев их боевому применению. Кроме того, у американской группы специальных операций и у САС есть план эвакуации высокопоставленных украинских политиков, включая Зеленского.

Спустя месяц четыре британских солдата самовольно отправились воевать с русскими. Вслед за этим командование официально запретило военнослужащим ездить на Украину. В апреле Британия приняла украинскую делегацию на полигоне Солсбери-Плейн. 3-я дивизия сухопутных войск и морские пехотинцы продемонстрировали заместителю министра обороны Владимиру Гаврилову "различные образцы техники и варианты оказания дальнейшей военной поддержки, включая оборонительные ракетные системы и бронированные машины повышенной проходимости".

Парламентский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи (James Heappey) подтвердил, что для Украины будет произведено 120 бронемашин и что украинских военных обучат их использованию в Британии. Спецназ прибыл в Оболонь под Киевом, чтобы обучить 112-й украинский батальон применению противотанковых ракет NLAW. Чуть позже появились сообщения, что примерно 20 специалистов САС по диверсионным действиям прибыли на запад Украины во Львов. А эскадрилья САС находится в Польше, где обучает украинцев осуществлению диверсий.

Согласно сообщениям СМИ, в мае Британия отправила на Украину 4 000 NLAW, неизвестное количество ракет "Джавелин", 3 000 комплектов бронезащиты, 2 000 касок и 4 000 ботинок (надо полагать, имелись в виду пары ботинок). Через натовские страны туда же были отправлены тысячи гранат, противопехотных мин направленного действия, тяжелые пулеметы, снайперские винтовки и 66-миллиметровые противотанковые орудия.

К концу того же месяца британский налогоплательщик отдал Украине умопомрачительную сумму в 2,8 миллиарда фунтов в рамках так называемых программ помощи и поставок военной техники, в том числе 6 500 противотанковых ракет.

В июне резервисты из состава британского 4-го батальона Мерсийского полка провели совместную боевую подготовку с бригадой литовской армии "Железный волк". В учениях приняли участие 3 500 военнослужащих из 14 стран, в том числе, с Украины. 1-й полк армейской авиации предоставил четыре вертолета "Уайлдкэт". Заместитель министра Хиппи сказал: "Британия планирует направить 1 050 военнослужащих для обучения вооруженных сил Украины. Согласно оценкам, 900 человек будут отвечать собственно за программу обучения".

Министр иностранных дел Лиз Трасс призывает британских граждан сражаться на Украине

В октябре 2015 года издание Foreign Policy сообщило: "Когда сепаратисты начали войну на востоке Украины, сотни русских, белорусов и прочих иностранцев пришли на помощь Киеву. Теперь их бросили на произвол судьбы". Но вернемся в настоящее, и мы увидим, как британское правительство и средства массовой информации открыто призывают добровольцев убивать и погибать на Украине, хотя возвращающиеся оттуда молодые люди рассказывают, что их там используют в качестве "камикадзе".

Когда Би-Би-Си в апреле задала министру иностранных дел Лиз Трасс, которая может сменить Бориса Джонсона на посту премьера, вопрос о британских добровольцах на Украине, та ответила: "Я это поддерживаю, но конечно, люди сами могут принять решение на сей счет". После этого появились сообщения, что из-за комментариев Трасс Россия перевела свое ядерное оружие в состояние повышенной готовности.

Начальник штаба обороны адмирал сэр Тони Радакин (Tony Radakin) немедленно возразил Трасс: "Мы четко заявляли, что это незаконно и нецелесообразно, когда британские военные и гражданские едут на Украину с такими целями". Пресс-секретарь Джонсона дал свои пояснения: "Мы в настоящее время не рекомендуем ехать на Украину".

Согласно сообщениям СМИ, к июню на Украине воевало 20 000 добровольцев, причем 3 000 из них британцы. До 80% проходят через так называемый Грузинский легион, который подчиняется украинскому военному командованию. Предположительно, именно там добровольцы проходят проверку и отбор. "Вы создаете больше помех, чем оказываете помощи", – говорит ветеран Мартин Данвуди (Martin Dunwoody), поехавший на Украину оказывать гуманитарную помощь, но в итоге начавший давать советы и рекомендации неопытным добровольцам, которых ему случается увидеть.

Бывший солдат Мэтью Робинсон (Matthew Robinson) поехал в украинский Яворов неподалеку от польской границы на транспорте, подготовленном Интернациональным легионом. Девятого мая по базе был нанесен удар, и 35 человек погибли, в том числе, три бывших британских спецназовца. Робинсон занимался обучением и отбором добровольцев. Бывший морской пехотинец Скотт Сибли (Scott Sibley) погиб, а добровольца Эндрю Хилла (Andrew Hill) взяли в плен и показали по российскому телевидению. Эйдена Эслина (Aiden Aslin) и бывшего солдата британской армии Шона Пиннера (Shaun Pinner) захватили в плен и приговорили к смертной казни. Воевавший с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация – прим. ИноСМИ) на стороне курдов бывший трейдер "Жезлоносец Гиффорд" (боевой позывной) тоже отправился воевать на Украину.

Бывший военный инженер из ВМС Британии "Кертис" присоединился к иностранным боевикам в Яворове. Он рассказывает: "Не было абсолютно никакой организации и порядка, ничего". Он воевал в Ирпене недалеко от Киева. "Большинство когда-то служило – в ВМС, в сухопутных войсках, в морской пехоте, даже в ВВС. Это были люди приличного возраста, 30 лет и старше. Но там также было очень много молодежи, которые вообще никогда не служили, у них не было никакой военной подготовки. Это такие типы, что не наигрались в Call of Duty". Кертис уверен, что на Украине погибло более 20 британцев. "Мы пользовались рациями буквально из супермаркета, воевать с которыми было практически невозможно. Русские могли слушать все, что мы говорили, и об этом много раз писали".

Британский гражданин и бизнесмен Антон Выборный (Anton Vybornyi) был сфотографирован на границе Польши с Украиной, когда перевозил в своем фургоне военное имущество, в том числе, бронежилеты. Выборный собрал на оказание помощи добровольцам 25 000 фунтов стерлингов. В состав его команды вошли Алексей Калмыков (Alexei Kalmikov) и Андриус Даргис (Andrius Dargis).

Заключение. Правда в фактах

Как обычно, правительственные и военные документы говорят о событиях, спровоцировавших вооруженный конфликт между Россией и Украиной, прямо противоположное тому, о чем вещают политики и их эхокамера в виде СМИ.

В брифинге Палаты общин есть краткая хроника событий, где отмечается, что в феврале 2019 года в украинскую конституцию были внесены поправки, чтобы запустить в работу заявку на вступление в НАТО. В июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В сентябре президент Зеленский утвердил стратегию национальной безопасности, где было положение о вступлении в альянс.

В апреле 2021 года Россия объявила о наращивании группировки войск и о проведении учений на границе. Обратите внимание на хронологию. В том же месяце Россия вернула свои войска "в места постоянной дислокации". В октябре того же года украинские военные стали применять беспилотники на востоке страны, вызвав раздражение у русских. Вновь сосредоточив войска на границе, Россия в декабре 2021 года потребовала гарантий безопасности, исключающих вступление Украины в НАТО. Затем Путин представил проект предложений в Совет Безопасности ООН. В брифинге Палаты общин нет никаких упоминаний о реакции Британии и Америки на эти предложения – или об отсутствии таковой. В январе этого года американский президент Байден как будто сам пригласил Россию к действию, назвав надвигающиеся события потенциальным "посягательством", но не нападением. Путин воспринял это как сигнал о том, что жесткой реакции со стороны США не будет.

Есть и другая аналитическая записка, подготовленная библиотекой Палаты общин. Там говорится: "Россия добивается от альянса более долговременных гарантий безопасности, которые исключают принятие Украины в НАТО в качестве страны-члена, а также размещение военной инфраструктуры блока в этой стране". В записке также отмечается, что НАТО пошла на эскалацию напряженности вокруг Украины: "Члены НАТО укрепляют оборону Восточной Европы, развертывая в регионе дополнительные корабли и боевую авиацию". Минские соглашения от 2014-2015 годов "остаются в основном невыполненными обеими сторонами".

Сочетание высокомерия, упрямства и милитаризма, которыми пропитаны эти официальные британские документы, объясняют, как были сформированы условия для безумной конфронтации между ядерными державами.