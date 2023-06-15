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ТАСС

В Республике Конго заявили, что Африка не может молчать по поводу конфликта на Украине

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Дени Сассу-Нгессо
Дени Сассу-Нгессо.
Источник изображения: britannica.com

Президент страны Дени Сассу-Нгессо также отметил, что мирная миссия некоторых государств континента готова направиться в РФ и на Украину для поиска путей урегулирования

ПРЕТОРИЯ, 13 июня. /ТАСС/. Африка не может хранить молчание в отношении кризиса на Украине, так как он несет разрушительные последствия для Африканского континента. Об этом заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время государственного визита в Кот-д'Ивуар.

"Мы все страдаем от последствий вооруженных конфликтов, которые имеют прямое воздействие на наши народы, - приводит его слова во вторник африканский новостной портал "Африка ньюс". - Повсюду растет инфляция. Мы считаем, что Африка не может оставаться безмолвной или равнодушной перед лицом подобной трагедии".

Сассу-Нгессо отметил, что мирная миссия ряда стран Африки готова направиться в РФ и на Украину для поиска путей урегулирования украинского конфликта. "Была достигнута договоренность, что несколько президентов, фактически по одному лидеру от каждого региона плюс председатель Африканского союза - всего пять или шесть глав государств - отправятся в РФ и на Украину с тем, чтобы донести послание о мире", - заявил Сассу-Нгессо

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. 6 июня он заявил, что целью миссии является попытка определить рамки мирного завершения кризиса на Украине.

Некоммерческая организация Brazzaville Foundation, которая содействует поездке африканской мирной миссии, сообщила 7 июня, что семь президентов африканских стран посетят РФ и Украину. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский примет миссию в пятницу, 16 июня, в Киеве, а президент России Владимир Путин в субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге. В состав миссии, отмечает организация, входят Рамапоса, президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Уганды Йовери Кагута Мусевени, президент Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема. Ожидается, что к ним присоединится президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Официального подтверждения дат посещения мирной миссии РФ и Украины нет. Как заявил 12 июня официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, это вызвано необходимостью обеспечить безопасность членов делегации, в первую очередь на Украине. По его словам, официальное объявление о факте посещения Киева миссией африканских стран появится только после того, как президенты покинут украинскую столицу. 

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