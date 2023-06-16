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ТАСС

СМИ: в мирную миссию стран Африки по Украине войдут не семь, а четыре президента

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса
Президент ЮАР Сирил Рамапоса.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Это лидеры Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 15 июня. /ТАСС/. Африканская мирная миссия, которая на этой неделе посетит Россию и Украину, будет состоять не из семи президентов, как предполагалось ранее, а только из четырех - лидеров Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР. Об этом сообщила в четверг радиостанция Radio France internationale со ссылкой на некоммерческую организацию Brazzaville Foundation, которая содействует поездке миссии.

Предполагалось, что в состав миссии также войдут президенты Египта, Республики Конго и Уганды. Однако Египет будет представлен премьер-министром, президент Уганды Йовери Мусевени перед поездкой заразился коронавирусом, а его конголезский коллега Дени Сассу-Нгессо решил не принимать участия в миссии.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса уже прибыл в Варшаву, предполагается, что до конца дня туда прибудут президент Замбии Хакаинде Хичилема, его коллега с Коморских Островов Азали Ассумани, который председательствует в Африканском союзе, и сенегальский лидер Маки Саль. Из Варшавы в Киев миссия отправится на поезде.

Как рассказал журналистам помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, африканская делегация 16 июня будет работать в Киеве, а 17 июня ее примет в Санкт-Петербурге российский лидер. 

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