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ТАСС

Источники рассказали, что включает в себя африканская мирная инициатива по Украине

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Она содержит аспекты продовольственной безопасности и вопрос обмена пленными, сообщили собеседники агентства

МОСКВА, 14 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Африканская мирная инициатива по Украине включает в себя аспекты продовольственной безопасности и вопрос обмена пленными. Об этом сообщили ТАСС в среду сразу два африканских дипломатических источника.

"В плане уделяется внимание вопросам продовольствия, важным для Африки. Кроме того, наши страны могут содействовать обмену пленными", - сообщил первый источник.

Второй источник подтвердил, что план затрагивает "разные аспекты продовольственной безопасности". "Вопрос обмена пленными [также] может быть актуальным для РФ и Украины", - добавил он, комментируя аспекты инициативы.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта.

Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас к этому списку добавился действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова.

Президент России Владимир Путин 13 июня подтвердил скорый приезд в РФ лидеров африканских государств и заявил о планах обсудить с ними в том числе зерновую сделку.

Как уточнил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, Путин примет делегацию африканских стран для обсуждения их мирной инициативы по Украине 17 июня в Санкт-Петербурге, а 16 июня африканская делегация будет работать в Киеве. 

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ЮАР
Персоны
Путин Владимир
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