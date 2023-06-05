В Бундестаге отметили ограничение оперативных способностей ВС ФРГ из-за поставок Украине

Уполномоченная ведомства по вопросам военнослужащих Ева Хёгль отметила, что немецкие военнослужащие в состоянии участвовать в обороне НАТО в случае нападения

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) ФРГ в состоянии участвовать в обороне НАТО в случае нападения, но эта способность серьезно ограничена из поставок военной техники на Украину. Об этом заявила уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль в интервью, которое опубликовано в пятницу на портале t-online.de.

"Бундесвер не полностью готов к операциям, потому что из-за поставок на Украину образовались большие пробелы. Потому что у Бундесвера всего слишком мало: материальной базы и личного состава", - сказала она, добавив, что ВС способны "обороняться в составе Североатлантического альянса".

Хёгль утвердительно ответила на вопрос, ослабляются ли ВС ФРГ с каждой новой поставкой киевским властям: "Это так, но это неизбежно. На Бундесвере годами экономили, и теперь нужно одновременно работать по многим направлениям. Бундесвер достиг предела нагрузки". Однако уполномоченная заверила, что, несмотря на это, в беседах с личным составом всегда слышит одну и ту же тональность: борьба Украины "имеет приоритет".

При этом, по ее словам, ВС Германии "еще можно спасти", если активнее использовать выделенное на модернизацию финансирование.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. Хёгль неоднократно говорила, что улучшения материально-технической базы Бундесвера за последние месяцы добиться не удалось.

Ранее Минобороны Германии сообщило, что правительство страны готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. В планах Берлина передать Киеву 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Кроме того, в список входят 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.