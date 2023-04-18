Минобороны Нидерландов опубликовало данные о военной помощи Украине

ЦАМТО, 17 апреля. Как заявило Минобороны Нидерландов, королевство продолжает оказывать военную поддержку Украине. Военное ведомство страны отправляет технику, проводит обучение украинских военнослужащих и техническое обслуживание ВиВТ.

Оказание военной помощи началась в феврале 2022 года.

Как заявлено, перед передачей Украине вооружений Министерство обороны проводит оценку того, достаточно ли военной техники остается в Нидерландах. Поставки на Украину влияют на боеготовность ВС Нидерландов, но ущерб пока оценивается как приемлемый. Там, где поставки сказываются на боеготовности, министерство старается восполнить потери как можно быстрее за счет общих средств национального бюджета и из Европейского фонда мира.

Министерство обороны приняло решение раскрыть некоторые данные о поставках военной помощи ВС Украины. Так, по состоянию на 5 апреля 2023 года ВСУ было передано:

Бронетехника: танки Т-72 (45 ед.), БТР YPR (196 ед.), бронированные разведывательные машины "Феннек" и гусеничные вездеходы "Викинг". Совместно с Данией и Германией поставляются танки "Леопард 1" (не менее 100 ед.).

Артиллерийские системы: 155-мм самоходные гаубицы PzH2000 (8 ед.), 120-мм минометы.

Средства ПВО: пусковые установки ЗРК "Пэтриот" (2 ед.) с ракетами, мобильные системы ПВО MR-2 "Виктор" (100 ед.), ракеты и ПЗРК "Стингер".

Индивидуальное оружие: пулеметы различных типов, (дальнобойные) винтовки и пистолеты.

Боеприпасы: боеприпасы для стрелкового оружия, боевых машин и артиллерийских систем, противотанковые боеприпасы, в т.ч. LAW и Panzerfaust.

Датчики и средства наблюдения: БЛА различных типов и принадлежности к ним (143 ед.), РЛС и другие системы обнаружения, 1037 систем ночного видения.

Мосты: 15 сборных "Мостов Бейли", 6 самоходных понтонных парков на базе машины-амфибии М3.

Транспортные средства (441 ед.): 4-тонные грузовики, автомобили Amarok и санитарные машины.

Оборудование для разминирования: машина разминирования Scanjack (1 ед.), машина разминирования Bozena (2 ед.), миноискатели и др. оборудование.

Корабли (6 ед.), включая 2 минных тральщика класса "Алкмар".

Полевые госпитали (10 комплектов), 31 (мобильная) полевая кухня, палатки (300 шт.), генераторы, запчасти для различных типов транспортных средств и систем вооружения, краны (2 шт.), экскаваторы (10 шт.), вилочные погрузчики (21 шт.), индивидуальная экипировка (обмундирование, шлемы, бронежилеты), индивидуальные рационы питания, личные аптечки, лекарства, топливо.

Всего по состоянию на 5 апреля 2023 года Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму 1,2 млрд. евро. Это включает:

- поставку на Украину материальных средств из собственных военных запасов на сумму 588 млн. евро. Это стоимость оборудования на момент поставки (балансовая стоимость). Поскольку замена переданных ВиВТ требует больших средств, общие затраты Нидерландов оцениваются в 912 млн. евро.

- коммерческие поставки: Нидерланды закупили для Украины продукцию военного назначения на сумму 121 млн. евро.

Сумму в 100 млн. евро Нидерланды внесли в "Международный фонд для Украины", за счет средств которого финансируется поставка Украине военной техники напрямую от компаний-производителей.

Еще 100 млн. евро Нидерланды внесли в трастовый фонд НАТО "Комплексный пакет помощи для Украины" (UCAP), из которого финансируются товары и услуги для нелетальной поддержки, включая топливо, медикаменты, зимнее снаряжение и средства противодействия БЛА.