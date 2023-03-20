Минобороны Дании отчиталось о военной помощи Украине

ЦАМТО, 17 марта. Минобороны Дании раскрыло детали нового (девятого) пакета военной помощи, предоставленного по запросу Украины, общая стоимость которого оценивается в 1 млрд. датских крон (около 143 млн. долл.).

Как заявлено, в состав пакета входят боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковые мины и ракеты ПВО. Финансирование поставки осуществляется из недавно созданного "Украинского фонда", за которым стоят подписавшие политическое соглашение Социал-демократическая партия, Либеральная партия (Венстре), Умеренные (Moderaterne), Социалистическая народная партия, Датские демократы, Либеральный альянс, Консервативная народная партия, Радикальная Венстре, Датская народная партия и Новые правые.

В состав очередного пакета помощи вошли:

5,56 мм боеприпасы для пистолетов;

патроны для 12,7-мм пулеметов;

противотанковые мины;

метательные заряды и взрыватели для 155-мм артиллерийских боеприпасов;

дополнительные зенитные управляемые ракеты;

21 ДУМ для обезвреживания взрывоопасных предметов;

нелетальные материалы на сумму до 100 млн. датских крон (через НАТО);

15 военных генераторов;

8000 шлемов и 15000 комплектов обмундирования;

9 мобильных мастерских для ремонта тяжелой военной техники;

6 ангарных палаток.

Вооруженные силы Дании приступили к подготовке данного оборудования для отправки на Украину в возможно короткий срок.

Кроме того, с начала февраля совместно с Германией и Нидерландами Дания реализует проект безвозмездной передачи ВС Украины не менее 100 танков "Леопард-1A5". Проект открыт для других стран. На начальном этапе планируется вооружить два танковых батальона (около 80 ед.). Партнеры рассчитывают поставить первые танки для обучения на Украину до конца весны. Помимо танков, Украине будут переданы запасные части и боекомплект. 10 марта исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен и государственный секретарь Министерства обороны Германии Томас Хитчлер посетили компанию Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), где ведутся работы по восстановлению этой техники.

Как заявлено, за последний год Дания передала Украине вооружение и технику общей стоимостью около 5 млрд. датских крон. крон (около 715 млн. долл.). В частности, были выполнены поставки систем береговой обороны "Гарпун" (включая ракеты), 54 бронетранспортеров M113G4 с вооружением, беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия БЛА, 8000 гранатометов РПГ-7 с 29 тыс. боеприпасов, 2700 гранатометов M72 и 5600 гранат для 84-мм гранатомета "Карл Густав", артиллерийских боеприпасов, мин, а также 407 ЗУР "Стингер" (включая 330 пусковых устройств и 810 батарей). Дания безвозмездно передала Украине закупленные во Франции новые 155-мм самоходные гаубицы CAESAR и профинансировала треть от стоимости поставки 16 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Зузана-2". Кроме того, власти Дании отдельно внесли финансовые средства в фонды помощи Украине НАТО (81 млн. крон) и Великобритании (372 млн. крон).