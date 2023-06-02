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ТАСС

Эксперт заявил, что атаковавшие Москву БПЛА могли лететь по зашитому в них маршруту

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Последствия атаки БПЛА по жилому дому в Москве, 30 мая 2023 года
Последствия атаки БПЛА по жилому дому в Москве, 30 мая 2023 года.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению генерального директора компании-разработчика подавителей дронов "Лаборатория ППШ" Дениса Осломенко, беспилотники, возможно, не имели каналов внешнего управления

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Москву 30 мая, могли лететь по заранее зашитому в них маршруту, поэтому против них были бы бесполезны устройства, подавляющие каналы управления. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Денис Осломенко, генеральный директор компании-разработчика подавителей дронов "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу (ППШ)".

"Можем предположить, что дроны летели по заранее проложенному маршруту, зашитому в полетном задании, без каких-либо каналов внешнего управления. Либо управление осуществлялось с использованием спутниковой группировки наших "партнеров", - рассказал он.

Осломенко также подчеркнул, что блокираторы дронов предназначены исключительно для силовых структур, и пользование ими должно быть строго регламентировано.

По мнению собеседника агентства, гражданское население не должно пытаться оказать противодействие беспилотникам. "Опасно самостоятельно пытаться сбивать вражеские дроны, потому что это может привести к печальным последствиям как в материальном плане, так и в физическом: могут быть жертвы. Гражданскому лицу придется нести ответственность за свои действия", - отметил он.

АО "Лаборатория ППШ" - российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации. В их числе устройства для защиты телефонных линий, блокираторы беспроводной связи и подавители БПЛА, в частности, антидроновые ружья ЛПД-801 и ЛПД-802. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
02.06.2023 03:14
Вопрос о визуальной индефикации бла над московским регионом просит приближение к нему и стрелковым вооружением сбить, чтоб не тратить ракеты на мошкару. Просится Як-130 с пулеметами стволов на 7, позволит залпом одиночно уничтожить обьект более дешевым боеприпасом, но не очередями, что окажется по цене дороже самой дорогой ракеты.
В ВОВ на Ил-2 ставили 36 автоматов ППШ...
Вариант 57мм пушка с его дальностью 15км на бмп или бтр с лазерным подрывом при приближении к любой цели на установленную дальность от него.
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