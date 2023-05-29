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Интерфакс-АВН

Германия перебросила ЗРК Patriot из Словакии в Литву для обеспечения безопасности во время саммита НАТО

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: Shaul Schwarz/ Getty Images

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Германия переместит свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из Словакии в Литву для обеспечения безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает Associated Press со ссылкой на министерство обороны Германии.

По просьбе НАТО Германия предоставит и другое вооружение, чтобы помочь в обеспечении безопасности во время саммита.

В настоящий момент два ЗРК Patriot, принадлежащих Германии, находятся в Словакии и три - в Польше. При этом те ЗРК, которые перебросят в Литву, в дальнейшем в Словакию не вернут, отмечают в Берлине.

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Страны
Германия
Литва
Польша
Словакия
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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