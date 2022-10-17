Запад бессилен найти защиту от российских ракет

После серии ракетных ударов ВС РФ по украинским объектам Пентагон пообещал помочь Украине создать интегрированную систему ПРО. На этом фоне собственной противоракетной безопасностью озаботились 15 стран Европы – от Прибалтики до Германии. Похоже, что западных соседей впечатлила уязвимость Украины и сравнение собственных сил ПВО с российскими.

В конце недели Пентагон заявил о планах создания интегрированной противовоздушной обороны Украины. Киев просит дать Украине интегрированную систему ПВО, предназначенную для обороны приоритетных целей, передал ТАСС слова генерала Марка Милли, главы Комитета начальников штабов вооруженных сил США. Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО малой, средней и большой дальности, сообщил генерал. По мнению Милли, комбинация всех этих комплексов позволит прикрыть воздушное пространство Украины от российских ракет и самолетов.

Пока же на вооружении ВСУ состоит лишь 10% от необходимого количества систем ПВО, заявил в четверг Владимир Зеленский. "Наших возможностей, чтобы закрыть небо, не хватает", – пожаловался украинский президент, выступая на сессии ПАСЕ. Киев хотел бы поставок "в разы больше", цитировал Зеленского ТАСС.

"Украине и раньше уже помогали поставками ПРО и ПВО. Мы знаем про поставки разработанных в Германии систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, систем ПЗРК, систем ПВО и ПРО советского стандарта, исходя из их наличия в разных государствах. Так что это далеко не первый случай. Но надо учесть, что у самой Украины денег на создание интегрированной системы ПВО нет, в этом и не только в этом плане она рассчитывает на помощь извне", – сказал газете ВЗГЛЯД Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.

Украина может создать систему ПВО при помощи США и их союзников не только при условии поставок комплексов, но и подготовленных расчетов, обученных управлять ими, в свою очередь отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный обозреватель Илья Крамник. "Количество советских комплексов, на которых уже могут работать подготовленные украинские специалисты, недостаточно. Значит, нужны поставки с Запада, где в основном есть американские комплексы Patriot. Поставлены могут быть комплексы, которые находятся на хранении. Но у Украины нет персонала, способного работать на Patriot", – сказал Крамник газете ВЗГЛЯД.

На фоне настойчивых просьб Киева обеспечить ВСУ и критически важные объекты инфраструктуры прикрытием от российских ракетных ударов, созданием интегрированной системы ПРО и ПВО озаботились западные соседи Украины.

В четверг в Брюсселе была обнародована декларация, под которой поставили подписи министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт и 14 ее коллег. Документ закрепляет намерения европейских партнеров по Североатлантическому альянсу, а также вступающей в НАТО Финляндии, создать общую противовоздушную систему European Sky Shield ("Европейский небесный щит"). Декларацию подписали: Германия, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Словения, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Латвия и Литва. К проекту "Небесного щита" намерена присоединиться и Эстония.

Что касается Польши, то она уже на несколько шагов опередила партнеров по Евросоюзу в деле создания надежной системы ПРО, заявил в пятницу министр обороны этой страны Мариуш Блащак. Глава польского Минобороны объявил об этом на полигоне в городе Торунь по итогам испытаний американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и их интеграции с польскими системами ПРО и ПВО.

"Европа давно разрабатывает свою систему ПРО и ПВО. Это следствие давних собственных европейских разработок, тянущихся еще с двухтысячных годов",

– отмечает Крамник.

Но вполне можно предположить, что побудило европейцев именно сейчас выступить с инициативой единой системы противоракетной обороны. Во-первых, ход операции на Украине и в особенности неспособность украинской ПВО отразить ракетные удары по инфраструктуре, и, во-вторых, сравнение возможностей российской ПРО-ПВО с противовоздушными силами стран альянса. Telegram-канал "Рыбарь" приводит мнение бразильского аналитика Пепе Эскобара, согласно которому российские удары по украинским объектам могут окончательно лишить Киев способности вести боевые действия. И более того – стимулировать натовских покровителей Украины начать переговоры.

В свою очередь, как отметил в своем блоге американский военный аналитик Уилл Шрайвер, Россия продемонстрировала возможность регулярного перехвата ракет и реактивных снарядов, что является революцией на поле боя. Как указывает Шрайвер, "ни одна страна НАТО таких возможностей не имеет".

Глава германского военного ведомства Кристина Ламбрехт прямо указала, что проект European Sky Shield создается в целях закрытия брешей в ПРО, пишет Deutche Welle (внесена в список иноагентов). Проект планирует объединить различные системы противовоздушной обороны, предназначенные для уничтожения крылатых и баллистических ракет и боевых беспилотников.

И именно немецкие политики напрямую проводят параллели с ситуацией на Украине. В частности, премьер-министр богатейшей германской земли – Баварии – Маркус Зедер заявил, что Германия должна установить системы ПВО и ракеты для защиты городов страны, что создало бы защитный "зонт" над ФРГ. Он добавил, то, что Германия делает для своих партнеров, необходимо сделать и для собственной страны. Германия, как известно, передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM.

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев подчеркивает, что на сегодняшний день не существует общей для Европы системы противовоздушной, а тем более противоракетной обороны. Находящиеся элементы ПРО США в Польше и Румынии – "единичное явление, которое не справится даже с десятком ракет", сказал Хатылев.

"На вооружениях европейских государств стоят различные комплексы самых разных модификаций. Кое-где есть современные, например, американские Patriot в версии PAC-3. В Испании на вооружении до сих пор стоят зенитно-ракетные комплексы Hawk, разработанные в 50-х годах", – отметил Хатылев.

Эксперт подчеркивает, что в ЕС отсутствует единая система управления, дальней воздушной разведки, обработки данных – вплоть до разного порядка использования радиочастот. Все это является недостатком в создании единой системы ПВО.

"В Европе есть отдельные локальные системы. А то, что сейчас предлагается – это только размещение разрозненных зенитно-ракетных систем. В принятых документах не говорится о том, что нужно создавать единые зенитно-ракетные, радиолокационные и авиационные системы с автоматическим управлением, чтобы обнаруживать противника на дальних рубежах", – добавил собеседник.

Хатылев указал, что в Брюсселе пока приняли лишь декларацию о намерениях, а на создание противовоздушного щита потребуется от пяти до десяти лет. Он указал также, что названные Ламбрехт системы смогут работать – с учетом максимальных доработок – в радиусе 80 километров. Схожую оценку дает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

"Создание собственной системы ПВО Sky Shield в Европе займет минимум от пяти до десяти лет. Только на этап планирования уйдет не меньше года-двух. Стоимость такого проекта можно оценить в сотни миллиардов долларов, так как сегодня системы противоракетной обороны являются самыми дорогостоящими из вооружений", – отмечает эксперт.

"В программе Sky Shield речь идет не просто об интегрировании имеющихся у многих стран активов по системам ПРО и ПВО, а именно о создании новейшей системы вооружений против современных угроз. Если проектировать ее комплексно, как делали в Советском Союзе, то тогда необходимо учитывать масштабы в плане географии распространения, а также технические сложности. Такая система, по сути, включает в себя ряд еще систем разного уровня – стратегического, оперативного, тактического и других", – отметил Козюлин.

В любом случае России необходимо реагировать на происходящее, в свою очередь отмечает Хатылев. "Нужно держать вопрос создания European Sky Shield на контроле. В Европе наконец зачесались и поняли, что ПВО – это важно",

– подытожил Хатылев.

Несмотря на то, что некоторые эксперты считают "Патриоты" устаревшими, эта система позволяет уничтожать современные средства нападения и доставки – но не гиперзвуковые ракеты, отметил генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

"Именно с помощью гиперзвукового оружия Россия в случае необходимости сможет быстро пробить брешь в European Sky Shield", – подчеркнул собеседник. А для поражения такой системы нужно создать "массированный налет, превышающий огневые возможности "Патриотов". "У России есть "Кинжалы", "Авангарды", "Калибры", "Искандеры" и другие средства воздушно-космического нападения, поэтому ни одна система ПВО и ПРО Запада не выдержит. Они могут случайно сбить наши ракеты на отдельных локальных участках", – пояснил генерал-лейтенант.

Олеся Острокова