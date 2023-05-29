Глава Пентагона заявил о скором начале обучения украинцев пилотированию F-16

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 может начаться в ближайшие недели. Об этом 25 мая заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты поддержат совместные с союзниками и партнерами усилия, направленные на то, чтобы подготовить украинских пилотов к применению самолетов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16. Мы надеемся, что эта подготовка начнется в предстоящие недели», — заявил он на встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее, 24 мая, американский журнал Foreign Policy сообщил, что начальное обучение украинских летчиков на истребителях F-16 пройдет в Великобритании. Первую фазу пройдут 20 пилотов. Они пройдут наземную базовую подготовку, после которой будут готовы к более углубленному обучению на истребителях.

23 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе.

Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16.

21 мая Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года. В связи с этим высока вероятность, что в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.