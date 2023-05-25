Западные эксперты обсуждают возможное создание бетонных укрытий для размещения истребителей F-16 на Украине

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После принятого решения о том, что истребители F-16 всё же будут поставлены Украине, в Соединённых Штатах началось экспертное обсуждение этого вопроса. Обсуждаются несколько нюансов, связанных с передачей боевых самолётов американского производства. Один из нюансов связан со временем подготовки украинских лётчиков.

В издании Newsweek вышел материал обозревателя Элли Кук, которая пишет, что для начала всё-таки нужно определиться с тем временным интервалом, в течение которого обучение украинских пилотов будет вестись. На днях в Штатах заявляли, что хватит и 4-х месяцев.

Также автор пишет, что нужно решать вопросы создания необходимой инфраструктуры. Как ранее заявили в Пентагоне, истребители F-16 будут базироваться на территории Украины. Это означает, что нужны не только лётчики, но и многочисленный технический персонал, соответствующие службы на аэродромах, включая службы топливной заправки истребителей американского образца.

Необходимы налаженные цепочки поставок, гладкие взлётно-посадочные полосы.

В материале говорится, что при размещении истребителей F-16 на украинских аэродромах, эти объекты превратятся в основные цели для российских ударов.

Кук также пишет, что поставка Киеву боевых самолётов натовского образца может спровоцировать новый виток конфликта, дополнительную эскалацию.

Другие западные эксперты предполагают, что для размещения истребителей на Украине будут строиться специальные бетонные укрытия, в том числе и «ложные» - «для введения в заблуждение российской разведки». При этом отмечено, что уже на стадии строительства такие укрытия (реальные) могут уничтожаться Россией.