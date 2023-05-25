Названы проблемы, с которыми киевские F-16 столкнутся в конфликте с Россией

Newsweek: поставки американских истребителей F-16 обернутся для Украины тремя проблемами

Поставки истребителей F-16 обернутся для Украины несколькими проблемами, пишет Newsweek. Киеву потребуются квалифицированные пилоты, подготовка которых займет много месяцев, инфраструктура и обслуживание самолетов. А самой большой проблемой станет жесткая реакция России.

Элли Кук

По мере того, как Украина приближается к получению истребителей F-16, ей все еще предстоит преодолеть три ключевые проблемы, прежде чем она будет готова к тому, что западные истребители вступят в бой с российскими ВВС, сообщили Newsweek эксперты.

По мнению аналитиков, прежде чем Украина сможет летать на современных боевых самолетах, ей необходимо решить следующие проблемы — обучение украинского персонала, задействованного в работе с F-16, создание необходимой инфраструктуры и ориентация в политическом ландшафте.

Истребители ранее были красной линией для западных покровителей Киева. Украина неоднократно призывала к использованию самолетов стандарта НАТО для замены своего стареющего советского парка в рамках того, что она назвала "коалицией реактивных истребителей".

Но пока Киев не получил каких-либо четких обещаний относительно истребителей F-16, которые эксперты определили как наиболее подходящий выбор для пилотов. Хотя маловероятно, что украинские военно-воздушные силы получат самые последние версии реактивных самолетов, любой пакет военной помощи, содержащий истребители F-16, значительно модернизирует ВСУ.

Несколько союзников Киева в конфликте, который начался 24 февраля 2022 года, взяли на себя обязательства по обучению украинских пилотов, включая США и Великобританию. Белый дом также дал понять, что не будет блокировать передачу Украине истребителей F-16 из других стран, сообщил канал CNN в пятницу.

Однако эксперты сразу предупредили о камнях преткновения, которые не исчезают по мере того, как международное сообщество серьезнее рассматривает возможность предоставления Киеву истребителей F-16. По их словам, хотя проблемы и не являются непреодолимыми, Украина вряд ли в ближайшее время получит самолеты американского производства.

"Еще предстоит проделать кое-какую работу", — заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена во время брифинга для прессы в минувшие выходные. "Но работа идет, и обсуждения продолжаются", — добавил он.

"Месяцы, а не недели" на обучение

Хотя многие страны предложили обучать украинских пилотов, потребуется время, чтобы это принесло свои плоды.

"Обучение даже опытных пилотов на новом самолете измеряется месяцами, а не неделями", — сказал Newsweek коммодор авиации в отставке Эндрю Кертис (Andrew Curtis), ранее служивший в британских Королевских ВВС, добавив, что тот же принцип применим к украинским наземным экипажам.

Трудно сказать, проводилась ли уже подготовка экипажей украинских ВВС и в каком объеме, сообщил Newsweek Дэвид Джордан (David Jordan), содиректор Института авиации и космонавтики имени Фримена при Королевском колледже Лондона.

В конце февраля Колин Каль (Colin Kahl), заместитель министра обороны Пентагона по вопросам политики, предположил, что "наиболее оперативные" сроки подготовки и поставки истребителей F-16 на Украину составят около 18 месяцев.

Но Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, во вторник дал понять, что украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16 в "нескольких странах".

"Польша готова обучать украинских пилотов на самолетах F-16", — сообщили Newsweek в заявлении Министерства обороны Варшавы, но отметили, что "такое обучение еще не началось".

Министр обороны Польши Мариуш Блащак "предложил, чтобы такая подготовка была включена в учебную миссию ЕС, проводимую в Польше", — заявили в министерстве, добавив, что "количество подготовленных пилотов будет зависеть от возможностей Польши, которая как страна на восточном фланге НАТО имеет обязательства, например, перед прибалтийскими государствами".

Юрий Игнат, пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины, заявил во вторник, что "процесс подготовки людей к началу этого обучения все еще продолжается", сообщают украинские СМИ.

"В этих странах пока нет пилотов", — добавил он.

Хотя некоторые эксперты говорят, что этот срок, вероятно, будет короче, особенно с учетом требований военного времени, истребители F-16 не прибудут на Украину для участия в долгожданном весеннем контрнаступлении Киева.

Существует также вопрос о том, как украинские пилоты проходят программы обучения.

"Проблема для Украины в том, что они все еще работают на своих имеющихся самолетах", — добавил бывший старший командующий Королевскими ВВС Великобритании и маршал авиации Грег Бэгвелл (Greg Bagwell).

Он предположил, что украинских пилотов могут отозвать с передовой для обучения на F-16, но затем они могут вернуться к полетам на реактивных самолетах советской эпохи в ожидании F-16.

"Много проблем, много вопросов", — сказал Бэгвелл в интервью Newsweek.

Но если Украина попытается использовать F-16 до того, как ее военно-воздушные силы будут готовы, это "вероятно, приведет к потерям, которые невозможно себе позволить", сказал Кертис. "С противоречием между ранним и грамотным использованием будет чрезвычайно трудно справиться".

Базы F-16 станут "главной целью"

"Тактические проблемы, связанные с эксплуатацией F-16, никуда не делись", — сказал Кертис.

Эксперты ранее сообщали Newsweek, что F-16 — это фундаментальный шаг в сторону от советской авиационной инфраструктуры Украины, а это означает, что с самолетами связано не только новое обучение, но и логистика, такая как новые цепочки поставок, процедуры технического обслуживания и инфраструктура.

F-16 нуждаются в ровных взлетно-посадочных полосах и централизованных базах для полетов — в отличие от разбросанных аэродромов и временных взлетно-посадочных полос, которые могут использовать самолеты советской эпохи в нынешнем парке Украины.

Эти места могли бы затем стать "главной целью" для российских ударов, заявил Newsweek бывший британский военный офицер Фрэнк Ледвидж (Frank Ledwidge). Это может означать, что они действуют с баз, хорошо известных российским силам, что "делает их чрезвычайно уязвимыми для наземных атак", — сказал Кертис.

По словам экспертов, защита этих баз затем отвлекает ракетные системы Украины от других районов линии фронта, что приводит к трудному выбору места размещения систем противовоздушной обороны.

Но потребность в ровных взлетно-посадочных полосах таит в себе еще одну потенциальную ловушку, сообщил Newsweek в марте Джастин Бронк (Justin Bronk), старший научный сотрудник по авиационной мощи и технологиям в аналитическом центре Royal United Services Institute в Лондоне. "F-16, по сравнению с реактивными самолетами, более подходящими для неровных взлетно-посадочных полос, больше пострадают с точки зрения износа и потенциальных аварий из-за эксплуатации с неровных поверхностей по сравнению с другими реактивными самолетами", — сказал он.

Однако, по словам Джордана, подготовка авиабаз, хотя и отнимающая много времени, возможно, уже ведется.

Политические препятствия

В предоставлении военной помощи Украине всегда был политический аспект. Ранее истребители F-16 были красной линией для западных покровителей Киева и НАТО, и Россия назвала возможность поставок американских самолетов на Украину эскалацией.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в субботу отреагировал на возможность получения Украиной истребителей F-16, заявив, что это будет сопряжено с "огромными рисками" для вовлеченных западных стран, сообщают российские государственные СМИ.

"Украина имеет право на самооборону", — заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Мы поможем Украине отстоять это право, — сказал он. — Это не делает НАТО и союзников по НАТО стороной конфликта".

"Потенциальный рост напряженности между Россией и Западом нельзя игнорировать, — сказал Кертис. — Для таких стран, как Польша, было бы заманчиво предложить логистическую и техническую поддержку, даже потенциально эксплуатируя украинские истребители F-16 с польских военных аэродромов. Однако геополитические последствия таких решений были бы серьезными".

Несмотря на препятствия, эксперты все больше верят в то, что обещания поставок F-16 для Украины не за горами. По словам Бэгвелла, даже если конфликт на Украине закончится в ближайшем будущем, ей все равно понадобятся военно-воздушные силы для защиты границ с Россией.

По словам экспертов, поскольку реактивные самолеты советской эпохи нуждаются в замене, внимание приковано к перестройке военно-воздушных сил Украины, чтобы сохранить их обороноспособность и потенциально подготовить Киев к интеграции в НАТО.