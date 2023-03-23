Американцы сравнили истребители Су-35 и F-16

Читатели Newsweek усомнились, что F-16 может достойно показать себя в боях с Су-35

Журналисты Newsweek сравнили F-16 с Су-35 и пришли к выводу, что американский истребитель превосходит российский. Однако читатели что-то подозревают: "Настоящая причина, почему США медлят с передачей Украине F-16, — это страх, что в дуэлях с Су-35 их попадает немало".

Элли Кук

Российские истребители Су-35 уже стали привычным зрелищем в небе над Украиной, но встретятся ли они с F-16 ВВС США, которые неоднократно запрашивал Киев, еще неизвестно.

В интервью украинскому вещанию "Голоса Америки"* от 14 марта подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон сравнил многоцелевой истребитель Су-35 с F-16 и назвал его "барахлом".

"Наши самолеты более живучие. В бою я бы не поставил ни на Су-35, ни на любой другой самолет российского производства", — заявил он.

Киев не раз призывал заменить его парк истребителей еще советской эпохи современными самолетами западного производства, причем многие упоминали конкретно F-16 ВВС США. Однако официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил журналистам 16 марта, что вопрос об отправке F-16 "сейчас не обсуждается".

Многоцелевой истребитель F-16 доступен в одно- и двухместной конфигурации. Он выпускается с 1979 года, но с тех пор прошел глубокую модернизацию и приобрел ряд черт пятого поколения, включая усовершенствованный радар.

По данным ВВС США, один такой истребитель стоит от 14,6 до 18,8 миллионов долларов. Этот скоростной и маневренный самолет с высокими летно-техническими характеристиками может выполнять как атаки класса "воздух-воздух", так и "воздух-поверхность".

Он развивает максимальную скорость до 2,4 тысяч километров в час, имеет размах крыльев около 10 метров и длину 15 метров. "F-16 очень трудно засечь, потому что он меньше большинства самолетов, особенно когда нацелен прямо на тебя", — прокомментировал Хэмптон.

Он оснащен одной двадцатимиллиметровой многоствольной пушкой М-61А1 и несет до шести ракет класса "воздух-воздух".

Как и F-16, Су-35 — тоже многоцелевой истребитель. Корпорация RAND назвала этот двухмоторный одноместный самолет "фирменным тяжелым истребителем-бомбардировщиком ВВС России".

F-16 развивает скорость 2 Маха (вдвое выше скорости звука), а Су-35, если верить российским источникам, — 2,25 Маха. При этом у него, в отличие от F-16, нет усовершенствованного радара с активной фазированной антенной решеткой, поэтому его "легко засечь, просто обнаружить на радаре и не составляет труда обстрелять ракетами дальнего действия", как объяснил Хэмптон.

Он назвал его "очень большим". Размах крыльев Су-35 — почти 50 футов (15 метров. — Прим. ИноСМИ), а длина — около 70 футов (21 метр. — Прим. ИноСМИ). "Су-35 — типичная российская машина. Выглядит неплохо, но в действительности самолет из него неважный", — оценил Хэмптон.

"На авиашоу смотрится хорошо, — сказал он. — Но лично я убежден, что это барахло".

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Государственная Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рекламирует Су-35 как перспективный самолет четвертого поколения "с технологиями пятого".

В ОАК добавили, что Су-35 вобрал в себя элементы перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 (По классификации НАТО: Felon, или "Злоумышленник". — Прим. пер.). Судя по всему, Су-57 наносят удары по Украине сугубо с российской территории из-за боязни Москвы повредить или потерять ценный самолет, заявило британское министерство обороны в начале января.

По данным ОАК, первый полет Су-35 состоялся в 2008 году. Он предназначен для поражения наземных и надводных целей с больших расстояний, в любое время суток и при любых погодных условиях.

Еще в ноябре Королевский объединенный институт оборонных исследований отметил в своем докладе, что запущенные с Су-35С ракеты большой дальности оказались "крайне эффективными и смертоносными против украинских самолетов вблизи линии фронта на протяжении всего конфликта".

За 10 лет до начала боевых действий российские Воздушно-космические силы (ВКС) получили порядка 350 современных самолетов, включая истребители Су-35С, говорится в другом докладе аналитического центра от марта 2022 года.

Поправка от Newsweek: длина Су-35 изначально была ошибочно указана как 70 метров, а не футов.

Комментарии читателей:

Calven McVetty

На самом деле совершенно неважно, что сильнее, Су-35 или F-16 — это в любом случае старье. Ни один российский или китайский самолет и близко не может того, что F-35. Они вообще невидимы для систем ПВО и могут уничтожать до 60 вражеских самолетов одновременно. Это летающая армада. Мы можем зависнуть прямо над Кремлем в три часа ночи, и они ничего не заметят— буквально.

Yanks Bigly wvil

Да, мужик, это вообще инопланетные технологии, ага.

Flanker33

Причем тут вообще F-35? Какое он имеет отношение к воздушным боям на Украине?

Су-35 — грозный самолет для воздушного боя. Но корень неудач — в том, как русские его применяют на Украине. У России нет специализированного самолета радиоэлектронного подавления для постановки помех и сопровождения. Они даже не летают ударными группами в западном понимании слова.

Huey55

Единственное преимущество русских истребителей — в ближнем бою. Проблема в том, что большинство Су-35 до этого не дотянет…

eric zimmerman

Да у них и его нет. Они же гораздо крупнее — элементарная цель. Легкая добыча для F-15 и F-16. Они даже не узнают, кто их грохнул.

Aldo L

В 70-х мы говорили: "Летает не машина, а пилот". В смысле, русским летчикам не хватает часов налета.

Kejjer

Сразу видно, что автор ни в зуб ногой. 70 метров — это 2/3 футбольного поля. А ни редактор, ни корректор и внимания не обратили. И это при том, что я даже не интересуюсь авиацией.

Hosein Hasani

Настоящая причина, почему США медлят с передачей Украине F-16 — это не боязнь эскалации, а страх, что в воздушных дуэлях с Су-35 их попадает немало. Многим будет неловко, особенно производителям.

eric zimmerman

А Су-57 на Украине даже не видели. Этот хлам никто и покупать-то не захочет. Даже Индия, хотя она помогала его проектировать. Ржу не могу!

David321

Зато Су-35 доказал свою ценность на Украине. А F-16 — не очень.

Orsis Rutherford

США разорятся, распадутся на несколько стран, а их банки обанкротятся гораздо раньше, чем бывшая Украина получит хотя бы один F-16.

*данная организация выполняет функции иностранного агента.