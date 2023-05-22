Войти
ТАСС

На Украине сообщили, что рассчитывают через 1,5 года иметь 12 германских систем ПВО IRIS-T

321
0
0
Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Берлине Андрей Мельник сообщил, что правительство Германии на сегодняшний день заключило контракт на производство еще четырех таких систем ПВО для поставки Киеву

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Украина имеет сейчас две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T германского производства, однако рассчитывает довести их число до 12 в течение 1,5 года. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Берлине Андрей Мельник.

"По состоянию на сегодняшний день мы имеем две системы (IRIS-T - прим. ТАСС) на Украине, две, которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть мы будем иметь четыре системы", - сообщил Мельник в эфире новостного телемарафона, который идет по ведущим украинским каналам.

Мельник добавил, что на сегодняшний день правительство Германии заключило контракт на производство еще четырех таких систем ПВО для поставки на Украину, однако Киев намерен получить дополнительно еще четыре от Берлина. "Я надеюсь, будет как раз четыре, которые сейчас есть, четыре обещаны, и четыре, которые нам удастся получить в течение следующих полутора лет. Это будет большой шаг вперед", - заявил заместитель министра.

Правительство ФРГ сообщило 13 мая, что готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. Планируется отправить Киеву 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Также в списке указаны 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств. Журнал Der Spiegel сообщил в середине апреля, что Украина получила вторую из четырех обещанных Берлином систем ПВО IRIS-T. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.05.2023
Rheinmetall намерен производить БТР Fuchs на совместном с "Укроборонпромом" предприятии
17.05.2023
Европу "похитили" в погоне за ослаблением России
15.05.2023
Минобороны ФРГ подтвердило подготовку военной помощи Украине объемом €2,7 млрд
18.04.2023
Минобороны Нидерландов опубликовало данные о военной помощи Украине
03.02.2023
Вашингтон и Брюссель готовят контрудар
09.05.2022
«С трудом могут использовать западную технику». Как инструкторы НАТО обучают украинских военных
12.04.2022
Украина вряд ли получит германские ЗСУ Gepard из-за нехватки снарядов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:22
  • 5
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 00:20
  • 49914
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах