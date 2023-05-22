На Украине сообщили, что рассчитывают через 1,5 года иметь 12 германских систем ПВО IRIS-T

Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Берлине Андрей Мельник сообщил, что правительство Германии на сегодняшний день заключило контракт на производство еще четырех таких систем ПВО для поставки Киеву

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Украина имеет сейчас две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T германского производства, однако рассчитывает довести их число до 12 в течение 1,5 года. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Берлине Андрей Мельник.

"По состоянию на сегодняшний день мы имеем две системы (IRIS-T - прим. ТАСС) на Украине, две, которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть мы будем иметь четыре системы", - сообщил Мельник в эфире новостного телемарафона, который идет по ведущим украинским каналам.

Мельник добавил, что на сегодняшний день правительство Германии заключило контракт на производство еще четырех таких систем ПВО для поставки на Украину, однако Киев намерен получить дополнительно еще четыре от Берлина. "Я надеюсь, будет как раз четыре, которые сейчас есть, четыре обещаны, и четыре, которые нам удастся получить в течение следующих полутора лет. Это будет большой шаг вперед", - заявил заместитель министра.

Правительство ФРГ сообщило 13 мая, что готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. Планируется отправить Киеву 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Также в списке указаны 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств. Журнал Der Spiegel сообщил в середине апреля, что Украина получила вторую из четырех обещанных Берлином систем ПВО IRIS-T.