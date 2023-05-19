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ТАСС

Ростех доработал комплекс "Панцирь" по опыту СВО для борьбы с зарубежными системами

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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

Каждую смену расчеты "Панцирей" уничтожают по несколько целей в небе

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" доработан с учетом эксплуатации на спецоперации и наличия у противника современного ракетного вооружения, такого как реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" на выставке вооружений Milex 2023.

"Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" доработан с учетом опыта эксплуатации в ходе боевой эксплуатации. Все необходимые доработки внедрены", - сообщили в холдинге, отвечая на вопрос о доработках комплекса для перехвата современных ракет и снарядов, которые поставляются на Украину, например, снарядов РСЗО HIMARS.

По информации Минобороны РФ, расчеты "Панцирей" на спецоперации каждую смену обнаруживают и уничтожают в небе по несколько целей. Их системы обнаружения позволяют операторам вычислять в небе как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и бытовые беспилотники размером 30 на 30 см, которые разведка Вооруженных сил Украины часто использует для разведки местности, а также в качестве дронов-камикадзе.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией "Панцирь-С1" с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км. 

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Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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