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ТАСС

"Панцирь-С" стал эффективнее работать против ракет Storm Shadow

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") повысили эффективность противодействия зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" ракетам Storm Shadow. Об этом ТАСС сообщили представители холдинга на форуме "Армия-2023".

"Все необходимые доработки ЗРПК "Панцирь-С" внедрены в комплекс и позволили повысить эффективность работы по "сложным" снарядам и ракетам большой дальности, в том числе по дальнобойной, малозаметной крылатой ракете Storm Shadow. Результаты его боевого применения показали правильность ранее принятых конструкторских решений", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о доработках ЗРПК в ходе применения в спецоперации.

В холдинге отметили, что "Панцирь-С" разрабатывался задолго до начала СВО как универсальное средство защиты, в том числе от крылатых ракет.

Ранее в интервью ТАСС индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев сообщал о том, что результативность доработанных "Панцирей" против снарядов HIMARS достигает 100%.

По информации Минобороны РФ, расчеты "Панцирей" в рамках спецоперации каждую смену обнаруживают и уничтожают в небе по несколько целей. Их системы позволяют операторам вычислять не только крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, но и бытовые беспилотники размером 30 на 30 см, которые разведка Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто использует для изучения местности, а также в качестве дронов-камикадзе.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией "Панцирь-С1" с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
HIMARS
SCALP
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
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