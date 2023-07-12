В Ростехе заявили, что Россия технически готова к отражению атак "роя" беспилотников

Первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков отметил, что для этой цели могут использоваться ЗРПК "Панцирь" и РЭБ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия готова технически к отражению атак "роя" беспилотников, в том числе благодаря совершенствованию зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь", сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

"Конечно, "рой" беспилотников - это такая ближайшая перспектива. Сегодня мы говорим о том, что быстро это не произойдет, но мы к этому готовы. Я уже говорил про систему "Панцирь", которая как раз обнаруживает и обезвреживает беспилотники, она очень эффективно себя показала. Мы ее усовершенствуем все больше и больше", - сказал он, отвечая в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос о готовности отражения атак "роев" беспилотников.

Артяков добавил, что Ростех совместно с Минобороны РФ совершенствует систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для более эффективного подавления атак роя беспилотных летательных аппаратов противника.

"У нас очень эффективно работает система радиоэлектронной борьбы. Это то, на чем построена наша система. <…> Когда мы включаем систему РЭБ, он становится неуправляем, падает и не делает свою основную боевую задачу. И над этим мы работаем. <…> На каждое действие мы готовим свое противодействие и даже, может быть, на несколько шагов вперед", - сказал Артяков, говоря о расширении технических возможностей по отражению атак роя беспилотников.

По его оценке, эффект от этой работы уже есть: "Мы в тесном сотрудничестве с министерством обороны, с теми специалистами, которые используют эту систему, постоянно совершенствуем наше взаимодействие и в том числе усовершенствуем нашу технику".

Как сообщили ТАСС 18 мая в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", ЗРПК "Панцирь" доработан с учетом эксплуатации в ходе спецоперации и наличия у противника современного ракетного вооружения, такого как реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По информации Минобороны РФ, расчеты "Панцирей" в СВО каждую смену обнаруживают и уничтожают в небе по несколько целей. Их системы обнаружения позволяют операторам вычислять в небе как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и бытовые беспилотники размером 30 на 30 см, которые разведка Вооруженных сил Украины часто использует для разведки местности, а также в качестве дронов-камикадзе.

"Панцирь" предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией "Панцирь-С1" с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.