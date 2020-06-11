«Байрактары» против «Панцирей»

Почему наш ЗРПК может оказаться уязвимым и как этого избежать?

В конце весны 2020 года информационное пространство РФ наполнилось кричащими заголовками, в которых разные сомнительные СМИ с отсылками на иностранную прессу утверждали: турецкие БЛА Bayraktar TB2 победили российские «Панцири» в Сирии и Ливии.

Некоторые российские СМИ начали распространять заявление одного украинского консалтингового агентства, объявившее о том, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» разрекламированным ЗРПК «Панцирь» российского производства. Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении за четыре дня в Ливии девяти ЗРПК российского производства.

Давайте разберемся, так ли это и насколько крепок наш «Панцирь»?

Рождение легенды

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и РФ во главе с Конструкторским бюро приборостроения им. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Работы по созданию комплекса завершились в 1994 году, и впервые его продемонстрировали на салоне «МАКС-95». С того времени комплекс был значительно модернизирован, последняя известная модификация демонстрировалась на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

16 ноября 2012 года распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева ЗРПК «Панцирь-С1» принят на вооружение. А уже в 2015-м пополнил арсеналы новый комплекс «Панцирь-С2» с улучшенными характеристиками. Также в 2016 году закончена разработка модификации комплекса «Панцирь-СМ», в котором за счет вновь разработанной многофункциональной станции прицеливания дальность поражения целей увеличена до 40 километров.

“ Если каждый зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» имеет свою цену, то политический и репутационный ущерб от его потери нельзя измерить рублем ”

Согласно описанию на сайте производителя ЗРПК «Панцирь» предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, управляемых авиабомб и дистанционно пилотируемых аппаратов, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения и обеспечения поражения легкобронированных объектов.

На сегодня зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» – одна из систем российской ПВО, которая защищает российскую авиабазу «Хмеймим» и порт Тартус в Сирии, борется с американскими и турецкими беспилотниками в Ливии, обеспечивает безопасность международных форумов и спортивных состязаний. По большому счету зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» наравне с комплексами С-400 – визитная карточка российского ВПК.

Более двухсот таких зенитных ракетно-пушечных комплексов несут службу по всему миру. Сербия, Алжир, Ирак, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны используют российские системы ПВО для защиты своих объектов от возможных средств воздушного нападения.

Не будет лишним сказать, что «Панцирь» уже показал себя в реальных боевых условиях и применяется в военных конфликтах по всему миру.

Победы и поражения

В апреле 2017 года военные ОАЭ из состава объединенной арабской группировки сил в Йемене по ошибке сбили саудовский вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk, применив комплекс «Панцирь-С1», тогда погибли 12 саудовских военных.

По заявлениям Минобороны РФ, комплексы «Панцирь С-1» неоднократно применялись в Сирии. Так, в начале октября 2017 года сообщалось об уничтожении российским комплексом «Панцирь» двух ракет РСЗО «Град», запущенных боевиками ИГ. В декабре 2017-го при помощи комплекса «Панцирь-С1» отразили две ракетные атаки по нашей авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

В конце декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за все время присутствия контингента ВС РФ в Сирии при помощи ЗРПК «Панцирь С-1» были уничтожены 54 ракеты РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов.

Согласно размещенным видеозаписям на портале YouTube в ночь на 14 апреля 2018 года сирийская ПВО использовала комплексы «Панцирь-С1» для отражения ракетного удара США и их союзников по объектам в Сирии. Тогда, по официальным данным Минобороны России, всего США и их союзниками были применены 103 крылатые ракеты, из которых сирийскими средствами ПВО была перехвачена 71. При отражении удара также были задействованы системы ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат», «Оса», «Стрела-10», а комплексы «Панцирь-С1» поразили 23 цели из 25.

10 мая 2018 года один сирийский комплекс «Панцирь-С1», находившийся на позициях по охране воздушного пространства аэродрома с израсходованным боекомплектом, в ходе ударов Израиля по иранским объектам в Сирии был поражен прямым попаданием израильской ракеты Spike NLOS. По опубликованным позднее фото поврежденной машины эксперты отмечают незначительный ущерб и ее ремонтопригодность.

vpk-news.ru

21 января 2019 года пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала видеозапись удара по сирийской батарее ПВО, находившейся в окрестностях Дамаска, в результате чего дроном-камикадзе Skystriker был поражен комплекс «Панцирь».

Во время турецкой операции «Весенний щит» весной 2020 года было заявлено об уничтожении турецкими беспилотниками восьми ЗРПК «Панцирь», находившихся на вооружении сирийской армии. Однако это утверждение оспаривается: согласно заявлению пресс-службы Минобороны России в идлибской зоне находилось всего четыре таких ЗРПК, два из них получили повреждения в результате удара турецких БЛА. Официальные представители сирийской национальной армии утверждают, что в ходе этого локального конфликта сбили 12 турецких беспилотников, пять Anka-S и семь Bayraktar TB2.

По большому счету в ходе этого локального конфликта мы видели ограниченный вариант дистанционной войны и попытку завоевания господства в воздухе со стороны Турции. Все это показало как сильные, так и слабые стороны современных ударных БЛА. Но что немаловажно – это локальное боестолкновение сирийской и турецкой армий проявило некоторую уязвимость российских систем ПВО, состоящих на вооружении сирийской армии. Впрочем, не только их…

Если анализировать сам факт и роль ударных БЛА в этом конфликте, то хорошая новость тут заключается в том, что эшелонированная система ПВО позволяет уверенно бороться с различными средствами воздушного нападения. А плохая новость – если конфликтующие стороны располагают очаговыми системами ПВО, то современные ударные БЛА представляют собой достаточно большую угрозу, а управляемое высокоточное вооружение становится определяющим фактором итога боевых действий.

Активное применение турецкими вооруженными силами ударных БЛА и высокоточных комплектов управляемого вооружения показало, что локальные системы ПВО достаточно уязвимы для атак с воздуха и не могут обеспечить свою собственную защиту.

Похожая картина противостояния ЗРПК «Панцирь» и ударных БЛА с 2018 года наблюдается в ходе гражданской войны в Ливии. По сообщению Ливийской национальной армии, 5 июля 2019 года комплексом «Панцирь-С1», принадлежащим ЛНА, сбит боевой самолет правительства национального согласия. В правительстве Сараджа вначале заявили, что это был МиГ-23УБ, однако ПНС потом подтвердило от огня «Панциря» потерю самолета L-39.

На Ливийском театре военных действий противостояние российских «Панцирей» и турецких БЛА идет с переменным успехом и обе стороны несут существенные потери. Турки заявляют, что всего с начала активной кампании уничтожили до 14 ЗРПК «Панцирь», которые были поставлены маршалу Хафтару в Ливию из ОАЭ.

Нужно отметить, что комплексы противовоздушной обороны, которые находятся на вооружении армии маршала Хафтара, проданы РФ Объединенным Арабским Эмиратам еще на рубеже 2000-х годов, а в Ливии им пришлось бороться с теми ударными БЛА, которые вобрали в себя самые последние достижения технологий, появившиеся в последние пять лет.

И даже при таком технологическом раскладе существенное количество БЛА Bayraktar и как минимум один Anka-S были ими сбиты. Кроме того, российскими «Панцирями» уничтожены американский и итальянский БЛА Predator.

Фото: google.com

Поэтому несмотря на некоторые выявленные в ходе этих боевых действий недостатки, говорить о том, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» были «мальчиками для битья», не приходится –свою работу они делали достаточно эффективно. Это касается как экспортных моделей, которые Россия поставляла в ОАЭ, так и состоящих на вооружении ВС РФ, один из которых засветился в Ливии.

Безусловно, во всех случаях уничтожения или потери российских систем ПВО нужно разбираться, кто управлял этими комплексами, какая была квалификация и боевая выучка у расчетов комплекса, как было организовано боевое дежурство и были ли предприняты все необходимые меры обеспечения собственной безопасности. Это, к слову, о том, как были потеряны три комплекса ПВО, уничтоженные во время перевозки на трейлерах. Или, например, почему один из расчетов «Панцирей» сбил китайский ударный БЛА, которые ОАЭ поставила Хафтару? Вопросы есть и их много.

Если говорить о самих боевых действиях в Ливии, то вооруженные формирования, подконтрольные правительству Сараджа, и поддерживающие их турки в отдельные дни могли терять до трех разведывательных или ударных БЛА, но крупного успеха они смогли добиться лишь при массированном применении беспилотников во второй половине мая при поддержке средств РЭБ и ВМС Турции у побережья Ливии.

Обеспечив такое преимущество, турки получили возможность проводить атаки на отдельные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Плюс ко всему, как показала история с базой «Аль-Ватия», системы ПВО маршала Хавтара уничтожались турками посредством ударов ракет с моря. Как минимум один комплекс был уничтожен прямо в ангаре. Даже после понесенных потерь «Панцири» маршала Хафтара продолжили исправно сбивать турецкие БЛА. И это означает, что российские системы ПВО как техническое средство борьбы с современным турецким БЛА более чем адекватны. Другое дело, что для контроля воздушного пространства Ливии маршалу Хафтару нужны более плотная система ПВО и активные действия против сил и средств противника в тех районах, откуда ведется атака средствами воздушного нападения, включая ударные БЛА.

Все потерянные подразделениями маршала Хафтара ЗРПК «Панцирь» находились в небоеготовом состоянии – либо их уничтожение произошло в период транспортировки или совершения марша, либо их смогли уничтожить, когда у них закончился боекомплект и они уже не могли обеспечить свою собственную защиту, а также осуществить прикрытие соседних позиционных районов ПВО от средств воздушного нападения противника.

Новые вызовы – новые решения

Таким образом, рассматривая противостояние российских систем ПВО и турецких ударных БЛА в ходе вооруженного конфликта в Сирии и гражданской войны в Ливии, можно определенно сказать, что ЗРПК «Панцирь» на сегодня остается весьма эффективным средством противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов и районов. Тем не менее недостатки у ЗРПК «Панцирь» есть. И обусловлены они скорее не просчетами конструктора, а той концепцией, которая формировала идеологию применения средств противовоздушной обороны в Советском Союзе, а позже в России.

Как в Советском Союзе, так и в современной России система ПВО строится на том, что все комплексы этой системы глубоко эшелонированы и могут обеспечить защиту друг друга. Не было задачи создать такую систему ПВО, которая могла бы в одиночку обеспечивать защиту воздушного пространства государства.

В условиях малых ТВД, при широком применении и использовании противником высокоточного оружия и управляемого вооружения, а также недостаточной плотности позиционных районов ПВО ЗРПК «Панцирь» могут быть уничтожены противником, особенно тогда, когда у них закончился боекомплект и по большому счету они становятся беззащитными.

И на этот счет всегда интересно узнать мнение головного разработчика этих систем ПВО.

Как следует из интервью главного конструктора ЗРПК «Панцирь» российскому государственному информационному агентству ТАСС, в Конструкторском бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова анализировали боевое применение российских систем ПВО в Сирии.

Относительно той ситуации, когда Израилю удалось провести успешную атаку на позиционный район ПВО, где несли службу ЗРПК «Панцирь» сирийской национальной армии, Валерий Слугин поясняет: «Этот «Панцирь» сирийских вооруженных сил успел поразить восемь целей, и у него уже просто не осталось ракет. Боевой расчет покинул машину и стоял рядом – ждал транспортно-заряжающую машину с новыми боеприпасами».

Также Слугин считает, что боевой расчет ЗРПК «Панцирь» сирийской национальной армии допустил ошибку: «Один человек из боевого расчета, как видно на видео, побежал – у него, видимо, телефон в машине был. Нельзя было так делать, надо сразу уводить боевую машину с позиции после отстрела боекомплекта, немедленно, тогда все было бы хорошо».

На вопрос ТАСС, чем «Панцирь» в ходе боевых действий чаще поражает цели – пушкой или ракетами, Валерий Слугин пояснил, что основное оружие российского комплекса ПВО – зенитные управляемые ракеты, а скорострельные пушки используются для самообороны.

«Мы стараемся не допускать цели до зоны пушечной стрельбы. Ближайшая зона для ракетного вооружения составляет порядка 1,5 километра. Если что-то проскочило ближе, то эти цели уничтожаем уже пушками. Пушка – это прежде всего оружие самообороны, например для защиты самого комплекса от тех же беспилотников. Также пушка – это оружие обороны от наземного противника. «Панцирь» может себя защитить, например, от БМП или «джихад-мобиля», и такое использование пушек отмечалось в Сирии, оно оказалось эффективным».

Но если мы посмотрим многочисленные видео того периода, которые публиковались на сирийских информационных ресурсах, то увидим, что средства воздушного нападения Израиля поражались не только зенитными управляемыми ракетами «Панциря», но и огнем зенитных автоматов комплекса.

Продавая свое оружие иностранному заказчику, Россия продает не только комплекс ПВО, танк или автомат, Россия продает наш образ мысли, если хотите, наш взгляд на мир. Вместе с комплексом ПВО Россия продает иностранному заказчику свою идеологию. А это, согласитесь, несколько больше, чем просто техническое изделие.

Потеря каждого проданного Россией ЗРПК «Панцирь» – это не столько военный ущерб, сколько политический и репутационный. И если каждый зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» имеет свою цену, то политический и репутационный ущерб нельзя измерить рублем. Вспомните реакцию американцев, когда их ЗРК Patriot оказался полностью неэффективен в Саудовской Аравии для отражения атак хуситов.

Противники России используют каждый случай поражения зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», даже если эта потеря стала следствием человеческого фактора или банальным недоразумением.

Да, Валерий Слугин абсолютно прав. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сирийской национальной армии нарушил инструкцию, не сменил позицию после того, как был израсходован боекомплект. Но с другой стороны, а куда менять позицию, если размер театра боевых действий – двадцать на двадцать километров, он просматривается всеми видами разведки, включая космическую, а что самое главное – насквозь простреливается противником управляемыми средствами воздушного нападения. В этом случае безопасных мест просто нет.

Кроме всего прочего, нельзя полагаться на то, что иностранные операторы нашего вооружения, в том числе и ЗРПК «Панцирь», всегда все будут делать правильно и по инструкции. Мы должны понимать эти риски и что самое главное – учитывать появление на малых театрах военных действий в избытке управляемого и высокоточного оружия.

Несмотря на то, что ЗРПК «Панцирь» остается эффективным средством защиты от средств воздушного нападения, нужно адаптировать его под малые ТВД и новые способы ведения войны.

Как вариант, на мой взгляд, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» можно оснастить системой активной защиты, например такой, которая используется на платформе «Армата». Это позволит создать последний рубеж обороны. Рубеж обороны самого комплекса ПВО.

Тем самым цена атаки на комплекс ПВО возрастет в разы, даже если ЗРПК «Панцирь» израсходует свой боекомплект.

Владимир Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (834) за 9 июня 2020 года