Есть ли средство против дронов

Украинские военные видят в турецких беспилотниках одну из возможностей создания сильной и эффективной армии. Фото со страницы Игоря Копытина в Facebook.

Самый разумный ответ – асимметричный

Конфликт в Нагорном Карабахе создал опасный прецедент, чреватый возникновением мирового хаоса.

Я не буду говорить о сложной предыстории конфликта, а интересующихся отсылаю к моей монографии «Карабах. Тысячелетняя война на древней земле», выпущенной издательством «Вече» в феврале 2021 года. Суть конфликта 2020 года в том, что одно государство, недовольное «статусом кво», закупает на стороне новейшее вооружение, приглашает наемников и захватывает спорные территории.

НА ХИТРУЮ БРОНЮ ЕСТЬ СТВОЛ С ВИНТОМ

История вооружений всегда двигалась по спирали. Вспомним, как три французские неуклюжие бронированные плавбатареи в 1854 году заставили капитулировать русскую крепость Кинбурн. Ни одно русское ядро не пробило их борта.

В 1862 году в ходе боя двух американских броненосцев – «Мерримака» южан и «Монитора» северян – их огромные гладкоствольные пушки не сумели пробить броню друг друга.

Затем началось 80-летнее противостояние пушки против брони. Водоизмещение линкоров достигло 80 тыс. т, а калибр орудий – 457 мм. Конец гонке положила германская управляемая по радио бомба FX-1400. 9 сентября 1943 года она была сброшена с высоты 5 км бомбардировщиком Do-217 и потопила новейший итальянский линкор «Рома» со всем экипажем.

Сейчас история повторяется. Появилось новое малоуязвимое оружие – беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Турецкие дроны «Байрактар» были успешно применены в Ливии, а затем в Карабахе.

Успех «Байрактаров» вызвал эйфорию в Киеве. Украинские власти закупили несколько десятков этих дронов в Турции и надеются производить их аналоги у себя. Украинская печать полна прогнозами об использовании «карабахского сценария» на Донбассе.

И это не только пропагандистская шумиха. В конце января фактически кончилось перемирие на линии соприкосновения сторон. Части ВСУ вновь приблизились к позициям ополченцев. Если к 1 января расстояние между ними составляло 2–3 км (то есть вне действия стрелкового оружия и гранатометов), то сейчас оно сократилось до 400–700 м, как было год назад.

ИЗ «ВИТЯЗЯ» ПО ВОРОБЬЯМ

Ученые и инженеры всего мира уже несколько лет разрабатывают эффективные средства для борьбы с дронами. Вполне допускаю, что лет через пять-десять их удастся создать с помощью каких-то кардинальных технических решений. Как, к примеру, была закончена 80-летняя война пушки и брони.

Но пока эффективного средства для борьбы с дронами нет. Точнее, есть куча средств для уничтожения дронов, но все они вчистую проигрывают дронам по критерию «эффективность-стоимость».

Против дронов весьма эффективно действие комплексов РЭБ, той же «Красухи-4». Но пусть кто-нибудь приведет случай, когда комплексы РЭБ полностью бы парализовали действие беспилотников.

Недавно было объявлено, что российский комплекс С-350 «Витязь» способен сбивать «Байрактары». Допустим. Но «Витязей» пока нет в войсках.

А как насчет критерия «эффективность-стоимость»? Сбить с помощью С-350 большой беспилотник RQ-4 «Глобал Хоук» – большой успех. А как быть с израильским квадрокоптером, сбитым в сентябре 2019 года в Сирии? Квадрокоптер мал, но к нему прикреплен кассетный боеприпас. Стрелять из пушки по воробьям?

Кстати, об Израиле. Там создана уникальная система перехвата ракет «Железный купол». Стоимость не объявлена, но явно – миллиарды долларов. Результаты ее работы: 12–13 ноября 2018 года выпущено 460 арабских примитивных неуправляемых пороховых ракет, а «Купол» сбил 60–100. 12 ноября 2019 года выпущено около 50 ракет, сбито около 20. Стоимость изготовления арабской ракеты в 50–100 раз ниже ее уничтожения системой «Железный купол».

Вот вам противостояние «самоделки на коленке» против чуда XXI века. И каков результат? Арабы за месяц своими ракетами поставили бы Израиль на колени, если б он защищался только системой «Железный купол». Главная защита от арабских ракет – ассиметричные меры. Это блокада арабских территорий, интенсивные ракетные и авиационные удары по мастерским, где изготавливаются ракеты, уничтожение с воздуха и террористами изготовителей ракет и т. п.

А можно ли использовать против дронов зенитные армейские комплексы калибра 23–57 мм? В принципе да. Но обнаружить дроны современным ЗСУ довольно трудно.

Так что не только «Шилка», но и «Тунгуска», и «Панцирь» в борьбе с дронами серьезно проигрывают по критерию «эффективность-стоимость». Я уж не говорю об уничтожении дронами десятка «Панцирей» в Сирии и Ливии.

ШРАПНЕЛЬЮ ПРОТИВ ДРОНА

Но ведь сейчас в ряде стран создаются специальные снаряды малокалиберной артиллерии для борьбы с дронами. Вот, к примеру, швейцарская компания «Эрликон», которая с 2000 года вошла в состав концерна «Рейнметалл», создала боеприпасы воздушного подрыва AHEAD для 35-мм автоматических пушек.

Боеприпас PMD 375 специально предназначен для поражения малогабаритных дронов, НУРС и минометных мин. Снаряд содержит 860 цилиндрических поражающих элементов массой 0,64 г. При этом допускается, что поражающий элемент если и не пробьет корпус минометной мины, то создаваемая несколькими боеприпасами высокая плотность осколочного поля обеспечит попадание во взрыватель мины одного или нескольких поражающих элементов и выведет взрыватель из строя.

Когда разработчик говорит: «если и не пробьет корпус», следует читать: не пробьет корпус 82-мм мины, что чугунной, что стальной образца 1942 года. Это сколько же снарядов надо для уничтожения одной 82-мм мины? Кстати, для защиты от AHEAD можно головной взрыватель мины заменить на инерционный внутри корпуса. Как видим, у руководства фирмы «Эрликон» проблемы с чувством юмора.

Новизны в этих снарядах никакой. Это старая добрая шрапнель с дистанционной трубкой. Но время на оной трубке задается не механическим установщиком на линии подачи, а индукционным – у дульного среза. А управляется нынешний установщик от РЛС, установленной на ЗСУ или ином объекте. РЛС устанавливает дистанцию, на которой должна срабатывать шрапнель.

Подобную 30-мм шрапнель разработали в корпорации «Ростех». Только у них дистанционный взрыватель срабатывает от луча лазера. Снаряд должен лететь в луче лазера, по данным РЛС лазер посылает сигнал для подрыва снаряда.

Замечу, что снаряды фирм «Эрликон» и «Ростех» только проходят испытания, а дроны воюют уже много лет.

БИТЬ ВРАГА В ЕГО ЛОГОВЕ

Многие специалисты считают, что наиболее эффективной борьбой с «Байрактаром» является уничтожение пунктов их наведения. Да, прекрасно! Но как эти пункты обнаружить? А если «Байрактар» наводится с территории третьего, формально нейтрального государства с расстояния 100–300 км? Удар по нейтральному государству будет расценен всем миром как агрессия. Характерный пример: «Байрактары» в Ливии наводились с турецких военных кораблей, находившихся в нейтральных водах.

Так что же делать, например, жителям Донбасса? Ждать налета «Байрактаров»? Они и так уже семь лет каждую ночь ожидают попадания в их дом снаряда или ракеты. В 2014 году Киев, не стесняясь, бросал на Донбасс реактивные истребители-бомбардировщики. В 2015–2016 годах – баллистические ракеты «Точка».

Почему это происходит? Да потому что все эти семь лет обыватель в Киеве видел сладкие сны и ничего не боялся. В противном случае конфликт на Донбассе давно бы закончился.

На 2021 год единственное эффективное средство для борьбы с налетами беспилотников – нанесение неприемлемого ущерба агрессору.

Возьмем тот же Карабах в 2020 году. На вооружении армянской армии были и оперативные ракеты 9К72 «Эльбрус», и 9К720 «Искандер», и достаточно современные истребители-бомбардировщики. Увы, правительство Пашиняна предпочло понести огромные людские потери, проиграть войну и отдать территории вместо нанесения ударов по стратегическим объектам Азербайджана.

Британские специалисты еще в 1940 году посчитали, что после удара 20 бомбардировщиков по нефтяным приискам весь Апшеронский полуостров горел бы много недель. Если бы население Азербайджана знало, что ценой нападения на Карабах станет уничтожение Бакинских нефтепромыслов и плотины Мингечаурского водохранилища, там бы никто не решился на войну, даже имея вдвое больше «Байрактаров».

БИТЬ ВРАГА ЕГО ЖЕ ОРУЖИЕМ

Ополченцы Донбасса могут обзавестись стратегическими дронами за несколько недель и при небольших затратах. Стратегический дрон (камикадзе) – это электроника и соответствующее матобеспечение. А носителем может служить все что угодно. Списанный пассажирский, реактивный учебный самолет или истребитель.

Между прочим, уничтожить такие «ископаемые», как биплан Ан-2 или бомбардировщик Ил-28, не так уж и легко. Это многократно подтверждено в локальных конфликтах и на полигонных испытаниях зенитных ракет.

К 2021 году переделкой пилотируемых самолетов в дроны занимаются десятки стран. Например, во Вьетнаме готовят к переделке в БПЛА 35 советских истребителей МиГ-21, снятых с вооружения в 2010 году. Их предполагают обратить в мишени для ЗРК и ударные дроны.

В США с 2013 года переделывают в БПЛА QF-16 истребители F16 А/С. На испытаниях они показали высокую маневренность на до- и сверхзвуковых скоростях. Компания «Боинг» предполагает выпустить 200 QF-16.

В США начаты работы по переделке в дроны новейших истребителей F-22 «Рептор». Для них разрабатывается специальное матобеспечение «Алиас». А для Сил специальных операций на базе двухместного легкого самолета «Синус» создан БПЛА «Сервейр». Время в полете доведено до 300 часов, а дальность – до 5 тыс. км. Как и в других машинах, в конструкции самолета особых переделок не производилось.

Наконец, стратегические дроны с дальностью 800–1200 км можно делать кустарно в любой мастерской. (От Донецка до Киева менее 600 км.) В 1995 году два американских любителя построили летающую модель, пролетевшую 1250 км. А в 1951 году советский моделист Любушкин запустил лично им сделанную примитивную модель самолета, пролетевшую 356,7 км.

Неужели такие гиганты, как Донецкий и Горловский машиностроительные заводы, как главный производитель горного оборудования «Донецкгормаш», которые давно уже выпускают военную продукцию, не смогут освоить массовое производство стратегических беспилотников с дальностью 500–1200 км?

Как уже говорилось, украинские СМИ полны сообщений о решении проблемы «захваченных территорий» по типу карабахского сценария. Почти во всех статьях обсуждается вопрос, вмешается ли Россия. В большинстве статей утверждается, что РФ не решится вмешаться в случае наступления ВСУ на Донбасс. И приводятся многочисленные причины этого. Каково это читать жителям ЛНР и ДНР?

Введение в строй нескольких сотен стратегических беспилотников избавит непризнанные республики от «дамоклова меча» украинской агрессии. Причем помощь ВС РФ тут не понадобится.

В крайнем случае российские комплексы РЭБ, действуя с территории Донбасса или России, смогут парализовать украинскую ПВО. А комплексы С-300 и С-400 с российской территории – действовать по украинским истребителям. Доказать в этом случае факт «российской агрессии» против Украины будет весьма проблематично.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.