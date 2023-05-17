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ТАСС

США заявили, что не могут подтвердить перехват ракеты Storm Shadow средствами ПВО РФ

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Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

В Белом доме сообщили, что США по-прежнему не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности, несмотря на такое решение Великобритании

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не смог подтвердить информацию о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.

"Что касается [информации о сбитой] ракете Storm Shadow. Я не могу подтвердить эти данные", - сказал Кирби в понедельник в ходе брифинга.

Кроме того, представитель Белого дома сообщил, что США по-прежнему не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности, несмотря на такое решение Великобритании, объявившей о поставках Storm Shadow. "Наш подход по ракетам большой дальности, например [семейства] ATACMS, не изменился", - сказал он.

Министерство обороны РФ в понедельник впервые сообщило о том, что российские средства ПВО перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.

Ранее в понедельник в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли утром по Луганску удар двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. В результате было повреждено остекление семи многоквартирных домов, административное здание и два легковых автомобиля.

До этого такими же ракетами ВСУ ударили по городу 12 и 13 мая. 

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