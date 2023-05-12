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ТАСС

Постпредство Польши при ЕС сообщило, что Запад передал Украине 28 самолетов и 575 танков

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МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: Maciek Wolanski

В представительстве также отметили, что из них Варшава передала Киеву 14 самолетов и 325 танков

БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Запад передал Киеву 28 самолетов, из которых 14 выделила Польша, и 575 танков, в том числе 325 польских. Об этом сообщило в четверг в Twitter постпредство Польши при ЕС.

"Из 575 танков, переданных Украине к настоящему моменту, Польша выделила 325, на втором месте Франция с 85 танками, на третьем Германия - 80 и на четвертом США - 76. В дополнение Киеву были переданы 28 самолетов к настоящему моменту, из них Польша передала 14 МиГ-29", - сообщило постпредство.

Ранее в четверг глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС с начала специальной военной операции передали Киеву оружия и боеприпасов на €16 млрд и завершили подготовку 17 тыс. солдат, а до конца года обещают поставить 1 млн артиллерийских боеприпасов.

Он также подчеркнул, что считает странами "коллективного Запада" "любые государства, которые поставляют оружие Украине, где бы они ни находились географически".

8 мая в Оттаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что его страна передала Киеву 10 истребителей МиГ-29 и готовится направить еще четыре. 

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Польша
США
Украина
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