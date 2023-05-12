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ТАСС

В Турции заявили, что Путин не навязывает Эрдогану выбор стороны в украинском вопросе

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Источник изображения: © AP Photo / Emrah Gurel

Представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что Россия знает позицию республики касательно конфликта на Украине

АНКАРА, 11 мая. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал президента России Владимира Путина прозорливым лидером, который не пытается навязать турецкому коллеге выбор стороны в украинском вопросе.

"Господин Путин является прозорливым лидером, понимающим, что не получится навязать Эрдогану подобное. У Эрдогана и Путина очень хорошие и крепкие отношения, доверительные и основанные на взаимном доверии. Именно благодаря им мы можем вести работу по Сирии, Астанинскому процессу, зерновому коридору, по другим критически важным вопросам", - сказал Калын в четверг в эфире телеканала CNN Türk.

Относительно диалога по Украине он отметил, что "в России прекрасно знают позицию Турции". "Мы говорим российской стороне, что конфликт должен завершиться на базе территориальной целостности Украины и при сохранении ее политической независимости, а также с условием возвращения всех аннексированных территорий", - считает Калын.

Он также напомнил о своем визите в Москву в марте. В ходе контактов, по его словам, "в Кремле обсуждались больше двусторонние темы". "Подготовка к церемонии на АЭС "Аккую", развитие двусторонней торговли, экспорт томатов, рыбы. Говорили о туризме, увеличении количества авиарейсов. Были также предложения от РФ по помощи нам после землетрясений, о поставке по сниженным ценам стройматериалов. Обсудили и вопрос газового центра в Турции. Ну и в конце коснулись темы Украины", - сообщил Калын.

Отвечая на вопрос ведущего о том, поддерживает ли Путин Эрдогана в связи с предстоящими 14 мая выборами президента и парламента в Турции, Калын дал понять, что такая постановка вопроса в контексте выборов не очень корректна и "речи о поддержке не идет". Он повторил, что между лидерами выстроены очень эффективные отношения, "позволяющие успешно вести дипломатию на высшем уровне". 

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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