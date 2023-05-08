Глава МИД Турции Мавлют Чавушоглу подтвердил интерес США к закупленным в России зенитным системам С-400

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Соединенные Штаты неоднократно пытались получить доступ к закупленным Турцией российским зенитным комплексам С-400 для их изучения. По словам главы МИД республики Мавлюта Чавушоглу, Вашингтон несколько раз запрашивал у Анкары доступ к зенитным системам.

Американцы неоднократно запрашивали у турок доступ к приобретенным у России зенитным системам С-400, желая изучить их тщательным образом. Однако Анкара отказала Вашингтону, несмотря на оказываемое давление.

США просили предоставить доступ к С-400, чтобы их изучить. Но для нас это было недопустимо, это противоречило нашей независимой политике. Мы отказали

- заявил министр.

Ранее американцы неоднократно "прощупывали почву" в отношении турецких С-400 для передачи их Украине. США несколько раз поднимали тему возможной передачи ЗРС С-400 Киеву во время встреч с турецкими коллегами, но до конкретных предложение дело не дошло. Неизвестно, что обещали туркам американцы и обещали ли вообще, но Украина С-400 не получила. Высказывалось предположение, что США могут предложить Турции возврат в программу F-35, но турецкий лидер Эрдоган не захотел портить отношения с Россией.

Нам поступали такие предложения, но мы отказались. Мы покупали их для своих нужд

- добавил министр.

Доподлинно известно, что в марте прошлого года Турцию посетила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая пыталась поднять вопрос российских зенитных систем, но улетела ни с чем.