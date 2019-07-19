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19.07.2019
Известия.ru

Пентагон заявил о продолжении учений США и Турции

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Mustafa Kaya

Стратегическое партнерство США и Турции сохранится, а совместные учения, в том числе в Грузии и на Украине, продолжатся. Об этом заявил в среду, 17 июля помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

Таким образом он прокомментировал вопрос журналистов, посвященный реакции Вашингтона на покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Мы продолжим тесное сотрудничество с Турцией по всему спектру наших связей в сфере безопасности", — цитирует Трахтенберга ТАСС.

Он указал, что США "были последовательны" в том, что Турция не может обладать С-400 и F-35 одновременно, поэтому решение о выводе Анкары из программы по истребителям неудивительно.

При этом представитель Пентагона добавил, что решение о том, должна ли Турция оставаться членом НАТО после покупки С-400, следует принимать альянсу, это не является прерогативой США.

"Турция придерживается требований НАТО. Я не собираюсь так или иначе говорить, что должно или не должно произойти, это не нам решать", — заключил Трахтенберг.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее указал, что ни одна страна НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции из альянса в связи с поставками С-400.

Решение об исключении Турции из программы F-35 стало реакцией Вашингтона на поставки Анкаре новейших российских систем ПВО С-400, которые начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на совместное производство.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО "должно быть счастливо", что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

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