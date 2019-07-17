Wirtualna Polska (Польша): США и ЕС введут санкции против Турции?

После того как Турция купила российские ЗРК С-400, ее положение в НАТО стало шатким. Американский Конгресс требует ввести санкции, по своим причинам об ограничительных мерах раздумывает и ЕС, пишет "Виртуальна Польска". Речь идет о турецких планах по разработке нефтяных месторождений неподалеку от берегов оккупированной турками северной части Кипра. Однако в этой игре у Анкары есть козырь.

Турция уже не тот союзник, на которого можно положиться

В пятницу после полудня Турция стала обладательницей одного из самых современных продуктов российской военной промышленности: батареи ЗРК С-400. Однако, возможно, эта покупка обойдется ей дорого. Речь идет не только о миллиардах долларов, но также о политических издержках и потенциальных американских санкциях.

"Соглашаясь на покупку у России С-400, президент Эрдоган сделал ставку на опасное партнерство с Путиным в ущерб безопасности своей страны, экономическому процветанию и единству НАТО", - написали в своем заявлении четверо американских сенаторов из комитета по международным делам. Политики призвали президента Трампа ввести против Турции ограничительные меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", предусматривающего наказания для стран, покупающих российские вооружения. Этот закон практически не встретил критики (хотя Трамп делал свои оговорки), и даже если президент не будет гореть желанием наказывать Анкару, Конгресс может его к этому принудить.

Союз остался только на словах?

"Это очередной сигнал, демонстрирующий, что Турция ориентируется на сотрудничество с Россией, выбирая лавирование между Востоком и Западом, а не НАТО. Сейчас ее уже сложно назвать полноправным союзником, - говорит эксперт по вопросам безопасности и ветеран миссии в Ираке Мачей Мильчановский (Maciej Milczanowski). - Ничего хорошего в этом для нас нет: до сих пор мы старались поддерживать с Турцией хорошие отношения, но одновременно мы зависим от политики Альянса", - добавляет он.

К подобным выводам приходят правящие американские элиты. Как сообщил канал "Си-би-эс", по мнению американских официальных лиц, Вашингтон не считает Анкару союзницей, на которую можно полагаться, а ее решение будет иметь необратимые последствия для всего НАТО.

Опасения по поводу F-35

Претензии по поводу позиции Турции имеют как геополитическую, так и чисто военную подоплеку. Анкара собирается приобрести невидимые для радаров американские истребители F-35. Это самая современная американская техника, на разработку которой были потрачены миллиарды долларов. Американцы опасаются, что благодаря туркам россияне смогут ознакомиться с новыми машинами, поэтому Конгресс требует разорвать договор.

"На мой взгляд, блокирование сделки с F-35 - это верное решение, - говорит Мильчановский. - Турция Эрдогана действует как Украина Януковича. Правда, это гораздо более мощное государство, но, мне кажется, Анкара может просчитаться, тем более что турецкая экономика сталкивается со все более серьезными проблемами".

ЕС тоже хочет ввести санкции, но боится

Между тем об ограничительных мерах в отношении Турции раздумывают не только американцы, но и Евросоюз. Причина у него другая: речь идет о турецких планах по разработке нефтяных месторождений неподалеку от берегов оккупированной турками северной части Кипра. На прошлой неделе турецкий корабль подошел к месту, где планируется начать бурение. Однако в этой игре у Анкары есть козырь: заключенный в 2016 году договор, по которому Турция обязуется сдерживать наплыв беженцев и мигрантов с Ближнего Востока в Европу.

"Это сложный вопрос. С кипрской проблемой все ясно, но существует риск, что Эрдоган разорвет договор", - заявил порталу "Политико" один европейский дипломат. Он добавил, что темы С-400 и Кипра взаимосвязаны, ведь в обоих случаях Турция добивается одного: она хочет показать, что не зависит от Запада и претендует на роль главного игрока в регионе.

Оскар Гужиньский (Oskar Grzyski) 15/07/2019