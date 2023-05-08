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Крупнейший подрядчик Пентагона реорганизовал свой космический бизнес

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Президент США Джо Байден во время посещения Lockheed Martin в Пайк Каунти в Трое, штат Алабама, 3 мая 2022 года.
Президент США Джо Байден во время посещения Lockheed Martin в Пайк Каунти в Трое, штат Алабама, 3 мая 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Крупнейшая американская военно-промышленная корпорация — компания Lockheed Martin — объявила о реорганизации собственного космического бизнеса. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что реорганизация предполагает консолидацию предприятий крупнейшего подрядчика Пентагона, занимающихся космическим бизнесом, в три сектора.

Коммерческий гражданский сектор сосредоточится на космических исследованиях, развитии космической инфраструктуры и научных проектах. Сектор национальной безопасности будет включать направления бизнеса, связанные с cекретными и оборонными программами. Третий сектор объединит предприятия, занимающиеся созданием стратегических систем, систем противоракетной обороны и гиперзвуковых средств.

Исполнительный вице-президент Lockheed Martin Space Роберт Лайтфут заметил, что изменения сделаны «с прицелом на будущее».

В марте издание ArsTechnica со ссылкой на источники сообщило, что в конце 2023 года альянс United Launch Alliance (ULA) — производитель носителей Delta IV, Atlas V и перспективного Vulcan Centaur — будет продан.

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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Lockheed-Martin
ULA
Проекты
ГЗЛА
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